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06.06.2026, 20:09

Продажа автомобиля в Алматы закончилась поножовщиной и планом "Перехват" (видео)

Новости Казахстана 0 1 165

Рядовые переговоры о перепродаже автомобиля в Алмалинском районе Алматы переросли в разбойное нападение с поножовщиной. Из-за дерзкого угона в мегаполисе был объявлен экстренный план «Перехват» — нападавшего блокировали патрульные экипажи, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Кровавые переговоры в Алмалинском районе

Встреча двух мужчин, планировавших обсудить условия сделки по купле-продаже транспортного средства, пошла по криминальному сценарию. Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, в ходе обсуждения между участниками вспыхнул острый конфликт.

Один из мужчин перешел к силовым действиям. Достоверно зная, что у его оппонента при себе находится банковская карта с крупной суммой денежных средств, злоумышленник внезапно выхватил нож и нанес покупателю серьезное ранение. После этого нападавший завладел ключами от чужого автомобиля и на высокой скорости скрылся с места происшествия. Пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из городских больниц, где врачи сейчас борются за его жизнь и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Спецоперация на проспекте Райымбека

Поскольку преступник скрылся на угнанном авто, руководство ДП Алматы незамедлительно ввело в городе специальный план «Перехват». На поиски вооруженного злоумышленника и похищенного транспорта были ориентированы абсолютно все патрульные экипажи и посты дорожной полиции мегаполиса.

Благодаря слаженным действиям силовиков и современным системам уличного видеонаблюдения, беглеца удалось оперативно отследить. Передвижение угнанной машины заблокировали в районе оживленного проспекта Райымбека. Подозреваемого задержали бойцы патрульной полиции в считанные минуты после объявления тревоги. У мужчины прямо на месте были изъяты неопровержимые вещественные доказательства, включая орудие преступления. На данный момент он водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Полиция начала досудебное расследование по факту разбойного нападения.

Почему такие сделки становятся опасными?

Криминальные инциденты во время перепродажи подержанных автомобилей из рук в руки в Казахстане нередко попадают в сводки МВД. Зачастую преступников привлекает наличие крупных сумм наличных или, как в данном случае, доступ к банковским счетам жертвы.

Юристы отмечают, что содеянное задержанным не квалифицируется как обычный угон. Нападение с использованием холодного оружия ради завладения имуществом подпадает под статью «Разбой» УК РК, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества (а при отягчающих обстоятельствах — и значительно выше).

Специфика плана «Перехват» в Алматы заключается в том, что все выезды из города (в сторону Каскелена, Талгара и Капшагайской трассы) моментально берутся под жесткий контроль экопостами и патрулями, что делает побег из мегаполиса на угнанном авто практически невозможным.

Памятка водителю: Как безопасно продать или купить авто в 2026 году?

Чтобы не стать жертвой криминального сценария, эксперты по безопасности рекомендуют соблюдать три строгих правила:

  1. Правильное место встречи: Никогда не соглашайтесь на осмотр машины или обсуждение цены в глухих дворах, промзонах или гаражных кооперативах. Назначайте встречу только на людных парковках крупных ТРЦ или возле зданий спецЦОНов, где ведется плотное видеонаблюдение.

  2. Никакого одиночества: Берите с собой на сделку родственника или друга. Наличие третьего лица резко снижает вероятность того, что злоумышленник решится на открытый грабеж или применение оружия.

  3. Безопасные переводы: Откажитесь от демонстрации баланса личных карт и не возите с собой крупные суммы наличных. Оптимальный и безопасный способ — проведение сделки и расчет через официальные банковские автосервисы прямо в момент переоформления машины в спецЦОНе.

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