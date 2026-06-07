Названы категории казахстанцев, которым запрещены азартные игры

В Казахстане продолжают усиливать контроль за азартными играми: более 223 тысяч человек находятся под действием самозапрета, а за нарушение ограничений отдельные госслужащие и военнослужащие уже лишились работы, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Более 223 тысяч человек находятся под ограничением

В Казахстане свыше 200 тысяч человек в настоящее время не могут участвовать в азартных играх и заключать пари. Ранее таких граждан было почти вдвое больше, однако у части из них истек срок добровольно установленного ограничения.

Механизм самозапрета на участие в азартных играх был запущен министерством туризма и спорта РК 18 марта 2024 года через портал eGov. Система позволяет любому совершеннолетнему гражданину самостоятельно ограничить себе доступ к азартным играм на срок от шести месяцев до десяти лет.

По информации министерства, до мая 2026 года в систему поступило 457 396 заявок на установление самоограничения. Поскольку сроки ограничений различаются, действие 233 757 заявок уже завершилось. В настоящее время активными остаются ограничения по 223 639 заявлениям.

Для отдельных категорий граждан соблюдение подобных требований имеет особое значение. Речь идет о сотрудниках государственной службы, правоохранительных органов, Вооруженных сил и органов гражданской защиты.

Кто не может участвовать в азартных играх

Согласно Закону «Об игорном бизнесе», участвовать в азартных играх и делать ставки в Казахстане могут только лица старше 21 года. Закон также предусматривает возможность добровольного ограничения доступа к азартным играм сроком от шести месяцев до десяти лет.

Для этого необходимо подать заявление с использованием документа, удостоверяющего личность, выбрать срок ограничения и подтвердить заявку электронной цифровой подписью.

При этом самостоятельно отменить установленный запрет невозможно. Снять ограничение можно только через суд. В случае если человек признан недееспособным, заявление об ограничении могут подать его близкие родственники или члены семьи.

Информация о гражданах, воспользовавшихся механизмом самозапрета, относится к конфиденциальным данным. Вместе с тем отдельные государственные органы имеют право получать такую информацию в рамках своих полномочий. Речь идет о полиции, специальных государственных органах, Национальном банке, а также уполномоченных органах по регулированию и надзору финансового рынка.

Нарушителей выявляют и увольняют

Несмотря на действующие ограничения, отдельные граждане продолжают искать способы обхода запрета. Так, в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях были выявлены случаи участия военнослужащих и государственных служащих в азартных играх.

В Актюбинской области, как сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны Ернур Аскаров, информация о военнослужащих, установивших самозапрет, собирается отдельно по каждой воинской части и передается в вышестоящие органы. По его словам, все военнослужащие, на которых распространяется требование, установили ограничения сроком на 10 лет, а контроль за исполнением ведется централизованно.

Однако нарушения все же фиксируются. Один из офицеров Регионального командования «Запад», как установила служебная проверка, в период с 2020 по 2024 год участвовал в азартных играх. После окончания срока установленного им ограничения он вновь начал делать ставки и проиграл более одного миллиона тенге.

В Северо-Казахстанской области за игровую зависимость были уволены девять государственных служащих. Еще один случай выявлен в Экибастузе, где у госслужащего обнаружили счет в букмекерской конторе с оборотом 6,8 миллиона тенге. Аналогичные нарушения были зафиксированы у заместителя акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции и семи сотрудников подразделений городского акимата.

Сколько госслужащих привлекают к ответственности

В Актюбинской области сегодня работают около четырех тысяч государственных служащих. По данным областного департамента Агентства по делам государственной службы, выявлением фактов участия чиновников в азартных играх занимаются органы прокуратуры.

В 2025 году 673 государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, 76 госслужащих к административной ответственности за нарушение законодательства о государственной службе и государственных услугах, 18 лиц привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. В первом квартале 2026 года применено 202 дисциплинарные и 29 административных мер. По уголовным делам сведений нет, - сообщили в областном департаменте Агентства по делам государственной службы РК.

Как выявляют людей с игровой зависимостью

Параллельно в регионе ведется профилактическая работа по предупреждению игровой зависимости. Встречи с военнослужащими и сотрудниками различных ведомств проводит врач-психотерапевт Дина Тлеубаева. Во время таких мероприятий специалист рассказывает о последствиях алкоголизма, наркомании, лудомании и зависимости от гаджетов.

По словам психотерапевта, люди, страдающие игровой зависимостью, нередко скрывают свою проблему. Поэтому в государственных, военных и правоохранительных структурах проводится мониторинг финансового положения сотрудников, в том числе анализируется наличие долгов и кредитной нагрузки.

При выявлении подозрительных признаков проводятся беседы с самим сотрудником и его родственниками, а также психологическое обследование и проверка на полиграфе.

Почему лечение лудомании занимает месяцы

Специалист отмечает, что лудомания требует длительного лечения. По ее словам, курс реабилитации должен продолжаться не менее шести месяцев, однако многие работающие люди не готовы на столь продолжительное лечение.

При этом зависимость от азартных игр, как и ряд хронических заболеваний, требует постоянного контроля и наблюдения.

По словам Дины Тлеубаевой, игровая зависимость нередко начинает формироваться еще в подростковом возрасте и наиболее ярко проявляется в период от 18 до 40 лет. Широкая доступность смартфонов и онлайн-сервисов значительно упростила доступ к ставкам и азартным играм.

Специалисты отмечают, что первый выигрыш часто становится отправной точкой развития зависимости. Постепенно человек начинает все глубже вовлекаться в игру, теряет контроль над расходами, накапливает долги и сталкивается с серьезными проблемами в семье и личной жизни.

Никто не обращается на первой стадии. Все обращаются к специалисту на второй стадии, когда остаются ни с чем. Третья ступень – суицид. Этот путь выбирают, когда не видят выхода из тупика. Сейчас в семьях люди не разговаривают друг с другом — вечерами каждый сидит с телефоном в руках. А ребенок повторяет за взрослыми. Родители не должны считать, что «дети взрослые, сами все знают». Не следует забывать, что мальчики взрослеют позже. С виду они взрослые, а сознание незрелое. За это ответственны родители. Нужно не водить ребенка за руку, а учить его преодолевать трудности. Лечение лудомании – это психотерапия и лекарства. Должен быть не психолог, а психотерапевт или психиатр, - сказала Дина Тлеубаева.

Как лечат игровую зависимость

Эксперты подчеркивают, что лечение лудомании должно проходить под наблюдением психотерапевта или психиатра. Работа с игровой зависимостью включает как психотерапию, так и медикаментозную поддержку.

Лечение проводится конфиденциально и направлено не только на преодоление зависимости, но и на выявление причин, которые привели человека к развитию болезненного пристрастия к азартным играм.