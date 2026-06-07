Питомцы, музыка и кофе в салоне: какие права есть у пассажиров такси в Казахстане

Поездки на такси нередко становятся причиной споров между водителями и пассажирами, однако многие конфликтные ситуации уже регулируются законодательством и правилами сервисов, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Такси давно стало неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. С его помощью жители страны добираются на работу, домой, в аэропорты и по личным делам. Однако вместе с ростом популярности сервиса увеличивается и количество спорных ситуаций между пассажирами и водителями. Одни рассчитывают на максимальный комфорт, другие требуют бережного отношения к автомобилю и соблюдения установленных правил.

Можно ли ездить в такси с животными

Ситуация, когда водитель отказывается везти пассажира с собакой или другим питомцем, вызывает немало споров. Многие считают такие действия нарушением закона, однако в случае с такси действуют отдельные правила.

Согласно нормам перевозки пассажиров, животных перевозить разрешено, но при соблюдении определенных требований. Мелкие животные и птицы должны находиться в закрытых клетках, переносках или специальных сумках. Собак необходимо перевозить на поводке и в наморднике.

Однако для такси предусмотрено дополнительное условие – перевозка животных возможна только с согласия водителя. Если речь идет о совместной поездке, необходимо учитывать и мнение других пассажиров.

Поэтому водитель вправе отказаться от заказа, если пассажир заранее не сообщил о наличии питомца. Многие агрегаторы рекомендуют предупреждать об этом заранее. Например, в Яндекс Go предусмотрена специальная опция для перевозки животных, а пользователям inDrive советуют указывать такую информацию в комментарии к заказу.

Можно ли есть и пить во время поездки

Еще одна распространенная причина конфликтов – еда и напитки в салоне автомобиля.

Прямого запрета на употребление пищи в такси законодательство не содержит. Однако это не означает, что пассажир может без ограничений есть или пить в автомобиле.

В подобных случаях действует общее правило гражданского законодательства. Согласно статье 917 Гражданского кодекса РК, лицо, причинившее ущерб чужому имуществу, обязано его возместить.

Если в результате поездки на сиденьях или обивке появились пятна, неприятный запах или другие повреждения, водитель вправе потребовать компенсацию. Для него загрязнение салона означает дополнительные расходы на мойку или химчистку, а также потерю времени из-за временного вывода автомобиля из работы.

Имеет ли пассажир право выбирать музыку и температуру

Во время поездки пассажир может попросить водителя сделать музыку тише, изменить радиостанцию, закрыть окно или скорректировать температуру кондиционера.

Такое право основано на общих требованиях законодательства о защите прав потребителей, которое гарантирует получение безопасной и качественной услуги.

Однако это не означает, что пассажир может полностью распоряжаться обстановкой в автомобиле. Водитель не обязан подключать телефон клиента к мультимедийной системе, искать AUX-кабель или включать чужой плейлист.

Автомобиль остается рабочим местом водителя, а не пространством, где пассажир может устанавливать собственные правила. При этом адекватная реакция на разумные просьбы считается частью качественного сервиса.

Если водитель игнорирует просьбы, ведет себя грубо, создает дискомфорт или поездка становится неприятной, пассажир может обратиться в службу поддержки агрегатора. После проверки обстоятельств сервис вправе применить меры к водителю и в отдельных случаях предложить клиенту компенсацию.

Кто определяет маршрут поездки

Нередко пассажиры просят изменить маршрут, предложенный навигатором, или сделать остановку по пути.

Согласно пункту 217 Правил перевозок пассажиров, клиент имеет право самостоятельно определить маршрут следования. Если маршрут не указан, водитель обязан доставить пассажира кратчайшим путем.

При этом водитель не обязан выполнять требования, которые могут привести к нарушению Правил дорожного движения или создать угрозу безопасности. Он вправе отказаться ехать по закрытым проездам, дорогам с ограниченным доступом или участкам, где существует риск повреждения автомобиля.

В поездках через приложения ситуация может быть еще сложнее. Водители ориентируются не только на пожелания клиента, но и на маршрут, построенный сервисом. Если пассажир планирует заехать в магазин, банк или другое место, лучше заранее добавить промежуточную точку в приложении.

Следует учитывать и то, что дополнительные остановки могут повлиять на итоговую стоимость поездки. В большинстве сервисов действует режим ожидания, который через несколько минут становится платным.

Почему необходимо пристегиваться даже на заднем сиденье

Одним из самых частых нарушений остается отказ пассажиров пользоваться ремнем безопасности.

Однако действующие Правила дорожного движения РК обязывают пристегиваться всех пассажиров автомобиля, оборудованного ремнями безопасности, независимо от того, на каком сиденье они находятся.

Такая обязанность распространяется и на водителя. Согласно подпункту 5 пункта 9 главы 2 ПДД РК, водитель не должен перевозить непристегнутых пассажиров.

За нарушение предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 593 КоАП РК несоблюдение правил использования ремней безопасности влечет штраф в размере 5 МРП. В 2026 году эта сумма составляет 21 625 тенге.

Если пассажир категорически отказывается пристегиваться, водитель имеет право отказаться от продолжения поездки. Для таксиста это вопрос не только соблюдения закона, но и собственной ответственности, поскольку нарушение может быть зафиксировано дорожными камерами или сотрудниками полиции.

Поэтому в вопросе использования ремней безопасности выбор у пассажира фактически отсутствует – требования безопасности в данном случае имеют приоритет перед личными предпочтениями.