Пенсионный капкан для 30-летних: почему 100 миллионов на счету не гарантируют сытую старость в Казахстане

Реальная ценность накоплений в Казахстане стремительно тает, из-за чего привычные расчеты финансистов теряют смысл. Разбираемся, почему популярная цифра в 100 миллионов тенге к выходу на заслуженный отдых — это опасная иллюзия, и какая стратегия накоплений действительно спасет от бедности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Ловушка номинала: как инфляция «съест» миллионы тенге

В Казнете регулярно публикуются расчеты, обещающие безбедную жизнь при накоплении от 100 до 200 миллионов тенге. Однако эксперты предупреждают: оценивать нужно не номинальный объем купюр на счете, а их будущую покупательную способность.

Национальный банк прогнозирует поэтапное замедление инфляционных процессов:

2026 год: до 10,0%;

2027 год: до 8,0%;

2028 год: до 6,8%;

С 2029 года: выход на целевой ориентир в 5,0%.

Даже если этот оптимистичный сценарий полностью реализуется, цены продолжат расти, просто менее агрессивно. Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев подчеркивает, что через 10 лет покупательная способность сегодняшних 100 миллионов тенге упадет примерно до 56 миллионов. Если же вам до пенсии осталось 30 лет, этот капитал превратится в скромный эквивалент 21 миллиона тенге в нынешних ценах. Резюме: планировать нужно не сумму на счете, а покрытие будущих ежемесячных расходов.

Горькая правда о пенсионной системе РК: поколению 1990-х и 2000-х повезет меньше

На начало 2026 года средняя совокупная пенсия в Казахстане зафиксирована на отметке 157 843 тенге (из них солидарная часть составляет порядка 103 931 тенге, базовая — 53 912 тенге). Из ЕНПФ граждане в среднем получают еще около 47 000 тенге в месяц.

Current-система выглядит стабильной только за счет солидарного компонента. Но он выплачивается лишь тем, у кого есть трудовой стаж до 1 января 1998 года. Для нынешних 30–40-летних казахстанцев эта выплата будет либо ничтожно малой, либо будет полностью отсутствовать. Молодое поколение целиком и полностью попадает в зависимость лишь от двух факторов: личной дисциплины в ЕНПФ и самостоятельного инвестирования.

Сила сложного процента: почему 30 лет лучше, чем 10

Время — ключевой союзник инвестора. Если начать формировать капитал в 30 лет и ежемесячно инвестировать по 50 000 тенге под консервативные 10% годовых, то к 60 годам картина будет следующей:

Параметр Старт в 30 лет Старт в 50 лет Личные взносы 18 млн тенге 6 млн тенге Итоговый капитал ~113 млн тенге ~10 млн тенге Чистый инвестдоход ~95 млн тенге ~4 млн тенге

Late-старт (позднее начало накоплений) финансовые аналитики называют главным риском бедности в пожилом возрасте.

Депозитный капкан: почему хранить всё в банках опасно

На фоне высоких ставок по вкладам в банках второго уровня (БВУ) Казахстана, достигающих 18–20,5% годовых, фондовый рынок кажется рядовому гражданину избыточным риском. Но это долгосрочная ловушка.

Высокие ставки — это временное следствие жесткой монетарной политики Нацбанка. Как только инфляция пойдет на спад к таргету в 5%, ставки по депозитам пропорционально рухнут. Рассчитывать на 20% годовых в разрезе 20–30 лет категорически нельзя.

Инвестиционная матрица: как распределить портфель на десятилетия

Чтобы защитить деньги от девальвационных и инфляционных шоков, эксперты рекомендуют диверсификацию. У каждого инструмента своя жесткая функция:

Банковский депозит: Только для оперативной «подушки безопасности» (до 6 окладов). Защищен КФГД, ликвиден, но не спасет от долгосрочной инфляции.

Государственные облигации (МЕКАМ): Фиксация доходности на долгий срок. Сейчас отдельные выпуски предлагают стабильные 16,5–17,5% годовых.

Мировые акции (ETF на S&P 500 и Nasdaq 100): Главный мотор роста капитала. Историческая валютная доходность S&P 500 составляет 10–12% годовых в долларах США, а технологического Nasdaq 100 — порядка 13–15%. Защищают от странового риска и девальвации тенге.

Золото (физическое или биржевое): Инструмент сохранения абсолютной стоимости. За последние 5 лет золото выросло на 136%. Оно не платит дивидендов, но гарантирует, что через 15–20 лет вы сможете купить на него тот же объем материальных благ, что и сегодня.

Золотое правило: сколько откладывать с зарплаты в РК?

Мировым стандартом считается замещение 70–80% от текущего заработка для сохранения привычного качества жизни на пенсии. В реалиях Казахстана математика выглядит следующим образом:

При доходе 500 000 тенге — на пенсии потребуется 350 000 – 400 000 тенге ежемесячно.

При доходе 800 000 тенге — целевой уровень равен 560 000 – 640 000 тенге.

При доходе 1 000 000 тенге — необходимо обеспечить пассивный доход в 700 000 – 800 000 тенге.

Вердикт: Финансовые консультанты рекомендуют базовую планку: направлять на инвестиции не менее 10–15% от любого дохода. Для тех, кто хочет полностью нивелировать падение уровня жизни после прекращения работы, норму сбережений стоит поднять до 15–25%. Регулярность и время формирования капитала важнее размера первой инвестиции.