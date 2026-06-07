Казахстанцам объяснили причину перебоев в работе интернета

Причиной стал технический инцидент, вызванный повреждением линии связи при проведении земляных работ.

Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в ходе строительных работ. По информации АО «Казахтелеком», строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика. Специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи, - сказано в официальном сообщении.