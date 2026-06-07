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07.06.2026, 15:21

Что осталось за кадром встречи Токаева и Путина: посол Абаев назвал главные решения для Казахстана

Новости Казахстана 0 898

Майский государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал отправной точкой для масштабной трансформации евразийского пространства. Как заявил на полях ПМЭФ-2026 посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, принятые в Астане решения носят знаковый характер и напрямую повлияют на благосостояние граждан обеих стран, укрепляя стратегический союз двух лидеров ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Стратегический тандем: о чем говорили в Астане

Прошедший в конце мая визит российского лидера в столицу Казахстана совпал с заседанием Высшего Евразийского экономического совета. По словам дипломата Даурена Абаева, Астана и Москва сегодня составляют экономическое и геополитическое ядро интеграции на континенте.

В ходе саммита лидеры государств утвердили пакет документов, который выводит экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. В фокусе внимания оказались не только традиционные сферы (логистика и энергетика), но и высокотехнологичный сектор.

Ключевые решения саммита ЕАЭС:

  • Расширение торговых горизонтов: Старт предметных переговоров по изменению соглашения о свободной торговле с Сербией.

  • Африканский вектор: Начало подготовки соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Тунисом, что открывает для товаров из КР и РФ новые рынки.

  • Технологический суверенитет: Подписание совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта (ИИ) в рамках ЕАЭС.

Что осталось за кадром

Казахстан и Россия обладают самой протяженной непрерывной сухопутной границей в мире (более 7,5 тыс. км). В условиях глобальной перестройки логистических цепочек этот фактор превращает двусторонний союз в безальтернативный транзитный хаб между Азией и Европой.

Эксперты отмечают, что за официальными формулировками о «благосостоянии граждан» скрывается глубокая синхронизация рынков на фоне санкционного давления.

Сфера сотрудничества Текущий статус / Новые шаги Значение для граждан и бизнеса
ЗСТ с Тунисом и Сербией Расширение рынков сбыта вне СНГ Снижение пошлин, рост экспорта продукции АПК и промтоваров Казахстана и РФ.
Регулирование ИИ Создание единых стандартов безопасности Защита цифровых границ ЕАЭС, совместные инвестиции в IT-сектор, предотвращение утечек данных.
Промышленная кооперация Запуск совместных предприятий Создание новых рабочих мест и импортозамещение дефицитных технологий.

Особое значение имеет соглашение по искусственному интеллекту. В условиях, когда мировые ИТ-гиганты монополизируют сферу генеративных сетей, ЕАЭС пытается создать собственную правовую и технологическую экосистему. Для Казахстана, активно развивающего свой GovTech-сектор, это возможность занять лидирующие позиции в регионе.

Взгляд в будущее: ЕАЭС меняет правила игры

Интервью Даурена Абаева на ПМЭФ-2026 подтверждает: вопреки прогнозам западных аналитиков об «охлаждении» отношений между Астаной и Москвой, прагматичный экономический интерес берет верх.

Выход ЕАЭС на подписание соглашений с Тунисом свидетельствует о том, что союз перерастает региональные рамки и начинает экспансию на Глобальный Юг. Для простых граждан это означает стабильность валютных рынков, сохранение рабочих мест и диверсификацию импорта в условиях турбулентной мировой экономики.

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