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07.06.2026, 16:22

В Алматы нашли упакованное в пищевую пленку тело мужчины: убийца задержан

Новости Казахстана 0 860

В Турксибском районе Алматы совершено жестокое убийство: мужчина до смерти забил собутыльника, после чего тщательно упаковал его тело в полимерную пленку для последующей транспортировки. Полиции удалось раскрыть преступление по горячим следам, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Кровавый финал застолья во времянке

Трагедия разыгралась в одной из съемных времянок, расположенных в частном секторе Турксибского района мегаполиса. Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, в помещении было обнаружено тело 32-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативникам потребовалось всего несколько часов, чтобы восстановить хронологию событий, восстановить поминутный круг общения погибшего и выйти на след предполагаемого убийцы.

Официальные данные следствия: Накануне трагедии мужчины вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, быстро переросшая в драку. Подозреваемый нанес оппоненту травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

План ликвидации улик сорван

Осознав, что совершил непоправимое, злоумышленник попытался хладнокровно избавиться от улик. Он плотно обмотал труп погибшего пищевой пленкой, чтобы локализовать следы крови и подготовить его к тайному вывозу из арендованного жилья. Однако довести преступный умысел до конца алматинец не успел — полицейские сработали на опережение и задержали фигуранта до того, как он успел избавиться от тела.

В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания (ИВС). По факту случившегося начато досудебное расследование.

Почему «бытовые» убийства остаются проблемой мегаполиса

Согласно криминологической статистике Казахстана, Турксибский и Жетысуский районы Алматы, имеющие большие массивы частного сектора, традиционно лидируют по числу сдающихся в субаренду времянок и комнат. Именно в таком типе жилья, зачастую арендуемом без официальных договоров, чаще всего фиксируются так называемые «ситуативные» или бытовые преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные убийства в Казахстане квалифицируются по статье 99 Уголовного кодекса РК («Убийство»). Поскольку задержанный не просто совершил преступление, но и предпринял активные действия по сокрытию следов (упаковка тела), это может стать отягчающим обстоятельством при определении судом меры пресечения и итогового срока наказания. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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