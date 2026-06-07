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07.06.2026, 18:02

Казахстанец украл женское белье и устроил распродажу прямо в торговом центре

Новости Казахстана 0 590

Суд в Петропавловске приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к трем годам и семи месяцам лишения свободы за грабеж и кражу женского белья и одежды, совершенные в торговых центрах города, передает Lada.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Петропавловске вынесен приговор мужчине, который совершил несколько имущественных преступлений в торговых объектах города. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и семь месяцев.

Кража в магазине нижнего белья

Инцидент произошел еще 1 марта. По данным суда, к тому моменту мужчина уже имел восемь судимостей, несколько раз привлекался к ответственности за кражи и был признан опасным рецидивистом.

Незадолго до описываемых событий он также совершил кражу упаковки жевательной резинки и блока сигарет, находясь под пробационным контролем.

Согласно материалам дела, мужчина посетил один из бутиков в торговом доме, расположенном в 20-м микрорайоне Петропавловска. В магазине его внимание привлекли женские бюстгальтеры. Он спрятал под одежду 11 единиц товара и попытался покинуть торговую точку.

Однако при выходе сработала противокражная система. После того как продавец потребовала вернуть товар, мужчина продолжил выносить часть продукции открыто. В результате действия были квалифицированы уже не как кража, а как грабеж.

Часть товара он вернул сотруднице магазина, однако с семью бюстгальтерами покинул бутик.

Похищенный товар начали продавать в том же торговом доме

Спустя непродолжительное время администрация торгового дома обнаружила мужчину на первом этаже здания.

Как следует из материалов дела, он пытался реализовать похищенный товар. Впоследствии два красных и два белых бюстгальтера были возвращены владельцу, однако три изделия к этому моменту уже были проданы.

Новое преступление через полчаса

На этом противоправные действия не закончились.

Примерно через 30 минут мужчина отправился в расположенный неподалеку торгово-развлекательный центр. Там он зашел в бутик женской одежды и дождался момента, когда продавец отвлечется на обслуживание покупателей.

Воспользовавшись ситуацией, он похитил три пары женских брюк коричневого цвета общей стоимостью 58 тысяч тенге.

В дальнейшем две пары брюк были проданы, а одну изъяли и вернули законной владелице.

Суд учел прежние судимости и состояние опьянения

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершенных преступлений.

При назначении наказания суд учел, что преступления были совершены в период действия пробационного контроля, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Тимофеева Павла Александровича признать виновным в совершении уголовных правонарушений. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначить три года семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы максимальной безопасности, - зачитал приговор судья Алмас Жумагазин.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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