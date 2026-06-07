Что изменится в Казахстане с 1 июля после исторического решения Токаева

В Казахстане официально завершился второй этап масштабной конституционной реформы. Государственный советник Ерлан Карин объявил, что уже с 1 июля страна вступает в третью фазу преобразований, которая полностью обновит государственно-политическую архитектуру республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Точка невозврата: какие законы подписал Президент

Масштабной перезагрузке политической системы дал старт Глава государства, подписав пакет важнейших конституционных законов. Речь идет о нормативно-правовых актах, которые напрямую меняют баланс сил и принципы управления в стране. Среди них:

Закон «О Президенте Республики Казахстан»;

Закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов»;

Закон «О Қазақстан Халық Кеңесі»;

Законы о статусе столицы и административно-территориальном устройстве.

Как подчеркнул Государственный советник Ерлан Карин, если отправной точкой (первым этапом) стал общенациональный референдум по обновлению Основного закона, то нынешнее подписание документов ставит финальную точку во втором правовом этапе реформ.

Что скрывается за «третьим этапом» реформ

Чтобы понять масштаб изменений, важно восстановить хронологию. Политическая модернизация в Казахстане строится по жесткой формуле Президента: «сначала концепция, затем — законодательная база, и только потом — практическое внедрение». Третий этап, стартующий 1 июля, — это переход от теории к практике. Главная цель Акорды — уйти от суперпрезидентской формы правления к формуле «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». Подписанные законы окончательно распределяют полномочия между ветвями власти и легализуют новые диалоговые площадки.

Курултай и Халық Кеңесі: как изменится власть изнутри

По словам Ерлана Карина, архитектура обновленной модели будет выстраиваться поэтапно. Первым шагом станут прямые выборы депутатов Курултая. Сразу за этим начнется формирование нового органа — Қазақстан Халық Кеңесі (Народного Совета Казахстана), после чего перезагрузка коснется и остальных ключевых институтов власти.

Включение этих институтов в правовое поле призвано усилить общественную консолидацию. Курултай и Халық Кеңесі станут главными фильтрами для принятия стратегических решений, позволяя гражданскому обществу напрямую влиять на государственную политику.

Политический стиль Акорды: без пауз и потрясений

Комментируя высокие темпы изменений, Госсоветник обратил внимание на то то то, что модернизация идет без операционных пауз, но при этом максимально взвешенно. Поэтапность и системность стали визитной карточкой текущего политического курса страны.

«Системная и поступательная модернизация на основе широкой общественной консолидации становится главной отличительной чертой современного Казахстана», — резюмировал Ерлан Карин.

Фактически, с 1 июля страна начинает жить в новых политических реалиях, где децентрализация власти и диалог с обществом закреплены не просто на бумаге, а в реальных государственных процессах.