Казахстан и Россия меняют правила добычи нефти с июля

Казахстан, Россия и еще пять ключевых участников альянса ОПЕК+ согласовали повышение лимитов на добычу углеводородов. Либерализация квот начнется уже в следующем месяце, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Новые квоты: ОПЕК+ приоткрывает нефтяной вентиль

В воскресенье, 7 июня, по итогам министерской встречи стран ОПЕК+ было принято консолидированное решение скорректировать действующие ограничения. С июля 2026 года семь государств-участников соглашения суммарно увеличат предельный уровень производства сырья на 188 тысяч баррелей в сутки (б/с).

Как отмечается в официальном коммюнике организации, данный шаг продиктован «коллективной приверженностью поддержанию стабильности и баланса на мировом энергетическом рынке». Новые параметры станут надстройкой к тем масштабным добровольным сокращениям, которые участники картеля взяли на себя еще в апреле 2023 года.

Почему альянс пошел на этот шаг именно сейчас?

Решение ОПЕК+ не стало полной неожиданностью для аналитиков, однако его тайминг вызывает вопросы. На фоне наметившегося в конце весны 2026 года умеренного дефицита сырья и удержания цен на эталонную марку Brent в комфортном диапазоне $82–$85 за баррель, производители решили сыграть на опережение.

Пойти на увеличение добычи альянс подтолкнули два фактора:

Сезонный пик спроса: Традиционно в июле-августе резко возрастает потребление топлива в США и Азии из-за периода отпусков и активного использования кондиционеров. Давление изнутри: Ряд стран, включая Казахстан, в последние месяцы испытывали сложности с удержанием жестких «штрафных» квот из-за ввода новых производственных мощностей (в частности, проектов расширения на Тенгизе).

Что это значит для Казахстана и России?

Для Астаны и Москвы увеличение лимитов — это возможность частично монетизировать свои инвестиции в инфраструктуру. Для Казахстана, где доходы от экспорта нефти формируют основу Национального фонда, дополнительные баррели в сутки — это прямой приток валютной выручки и фактор поддержки курса тенге.

Однако эксперты предупреждают о рисках. Если темпы замедления китайской экономики (главного потребителя сырья) окажутся выше прогнозов, дополнительные 188 тысяч баррелей на рынке могут спровоцировать локальную коррекцию цен вниз. В таком случае ОПЕК+ придется оперативно задействовать механизмы компенсации, которые уже не раз применялись в текущем году.