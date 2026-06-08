18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.44
567.38
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.06.2026, 20:15

На границе Казахстана и России образовалась многокилометровая очередь из автомобилей

Новости Казахстана 0 510

На пункте пропуска между Казахстаном и Россией скопились сотни автомобилей, а время ожидания пересечения границы, по словам водителей, достигает нескольких суток, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На казахстанско-российской границе образовался крупный затор из легковых и грузовых автомобилей.

По имеющейся информации, скопление транспорта наблюдается на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.

Ожидание может занять до трех суток

По словам очевидцев, в очереди находятся сотни автомобилей.

Водители утверждают, что ожидание пересечения границы в отдельных случаях может растянуться на два-три дня. Из-за большого количества транспорта на подъездах к пункту пропуска образовалась многокилометровая очередь.

Водители сообщают о платном «ускорении»

Некоторые участники очереди рассказали, что им предлагали ускорить прохождение границы за дополнительную плату.

По их словам, стоимость такого «ускоренного» проезда составляет около 10 тысяч рублей. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Дольше всего проверяют грузовой транспорт

Как отмечается, наиболее продолжительные проверки проходят грузовые автомобили, следующие через границу из Узбекистана и Кыргызстана.

По предварительным данным, это может быть связано с усилением таможенного контроля, а также мерами по противодействию так называемому серому импорту.

Для некоторых автомобилей действует отдельная полоса

Водители также сообщили, что транспортные средства с казахстанскими и российскими государственными регистрационными номерами проходят контроль по отдельной полосе движения.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь