На границе Казахстана и России образовалась многокилометровая очередь из автомобилей

На пункте пропуска между Казахстаном и Россией скопились сотни автомобилей, а время ожидания пересечения границы, по словам водителей, достигает нескольких суток, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
На казахстанско-российской границе образовался крупный затор из легковых и грузовых автомобилей.
По имеющейся информации, скопление транспорта наблюдается на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом со стороны Казахстана.
По словам очевидцев, в очереди находятся сотни автомобилей.
Водители утверждают, что ожидание пересечения границы в отдельных случаях может растянуться на два-три дня. Из-за большого количества транспорта на подъездах к пункту пропуска образовалась многокилометровая очередь.
Некоторые участники очереди рассказали, что им предлагали ускорить прохождение границы за дополнительную плату.
По их словам, стоимость такого «ускоренного» проезда составляет около 10 тысяч рублей. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Как отмечается, наиболее продолжительные проверки проходят грузовые автомобили, следующие через границу из Узбекистана и Кыргызстана.
По предварительным данным, это может быть связано с усилением таможенного контроля, а также мерами по противодействию так называемому серому импорту.
Водители также сообщили, что транспортные средства с казахстанскими и российскими государственными регистрационными номерами проходят контроль по отдельной полосе движения.
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