Платный «шпионаж» в Instagram: почему новая функция Meta опасна для казахстанцев

Meta запускает на мировом рынке платные подписки Plus с функцией «невидимки». Казахстанские эксперты предупреждают: за красивой вывеской анонимного просмотра сторис скрываются цифровые ловушки, которые коснутся и пользователей в нашей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Социальные сети Instagram, Facebook и WhatsApp переходят на новую гибридную модель монетизации. Корпорация Meta начала поэтапное тестирование премиальных тарифных планов, объединенных общим названием Plus. За ежемесячную плату пользователи в разных странах получают эксклюзивный функционал, где главным нововведением стала возможность официально смотреть чужие Stories в режиме «инкогнито».
Несмотря на то, что функция внедряется глобально, казахстанские специалисты в области кибербезопасности уже бьют тревогу: новая фича не имеет ничего общего с реальной конфиденциальностью и может стать легальным инструментом для сталкинга.
Официальные тарифные планы призваны расширить возможности рядовых пользователей и блогеров. В пакеты Instagram Plus и Facebook Plus включены:
Глубокая аналитика контента: владельцы премиум-аккаунтов увидят не просто список зрителей, а точную статистику — сколько раз один и тот же человек пересмотрел их сторис.
Кастомизация профиля: эксклюзивные темы оформления, уникальные плашки и расширенное управление интерфейсом.
«Анонимный просмотр»: функция, позволяющая открывать чужие публикации Stories так, чтобы автор не увидел ваш никнейм в списке просмотров.
В свою очередь, WhatsApp Plus делает упор на приватность внутри мессенджера и кастомизацию чатов, включая секретный режим общения с искусственным интеллектом, где переписка (по заявлениям Meta) не сохраняется даже на серверах компании.
Главный обман новой функции заключается в самом термине «анонимность». Скрывая имя пользователя от автора сторис, Meta лишь меняет отображение интерфейса, но продолжает собирать полный цифровой след.
По оценкам DataReportal, аудитория Instagram в Казахстане превышает 11-12 миллионов активных пользователей, что делает республику одним из лидеров по вовлеченности в СНГ. Платные функции Meta затронут миллионы казахстанцев, многие из которых ошибочно поверят в свою «невидимость».
Как пояснил сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин, у пользователей формируется опасная иллюзия приватности:
Для алгоритмов Meta вы остаетесь полностью открытыми. Корпорация по-прежнему фиксирует:
Ваш реальный IP-адрес и геолокацию (город Казахстана, откуда был совершен просмотр);
Модель и тип устройства;
Поведенческие паттерны (сколько секунд вы провели на конкретном слайде сторис).
Эксперты предупреждают, что нововведение создает жесткую асимметрию. Пока авторы контента теряют контроль над тем, кто именно изучает их личную жизнь, недоброжелатели получают легальный инструмент для скрытого наблюдения.
В условиях Казахстана, где проблема цифрового преследования и кибербуллинга стоит достаточно остро, «анонимный просмотр» может усложнить фиксацию доказательств. Если раньше жертва преследования (сталкинга) могла сделать скриншот списка просмотров для обращения в правоохранительные органы, то теперь доказать факт слежки со стороны конкретного человека станет технически невозможно без официального запроса в Meta.
Внедрение подобных скрытых функций вызывает вопросы и у юридического сообщества РК. В Казахстане сбор и обработка личных данных жестко регламентируются законом «О персональных данных и их защите».
Согласно законодательству РК, любые изменения в обработке данных требуют явного и прозрачного информирования гражданина. Поскольку Meta является трансграничной корпорацией, казахстанские регуляторы должны дать оценку: насколько корректно собираются поведенческие данные пользователей, выбравших «анонимный» режим, и защищены ли права тех казахстанцев, за чьими профилями теперь будут следить инкогнито.
Параллельно с коммерциализацией Meta вынуждена усиливать безопасность на фоне давления мировых регуляторов. Одновременно с пакетом Plus корпорация внедряет продвинутый искусственный интеллект для борьбы с фейковыми данными.
Новая ИИ-система будет автоматически сканировать поведенческие факторы пользователей (стиль переписки, просматриваемый контент, время активности), чтобы вычислять детей младше 13 лет, сознательно завысивших свой возраст при регистрации. Все такие аккаунты в Instagram и Facebook будут безвозвратно удаляться в автоматическом режиме, что призвано снизить риски для несовершеннолетних в Казнете.
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