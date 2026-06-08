Платный «шпионаж» в Instagram: почему новая функция Meta опасна для казахстанцев

Meta запускает на мировом рынке платные подписки Plus с функцией «невидимки». Казахстанские эксперты предупреждают: за красивой вывеской анонимного просмотра сторис скрываются цифровые ловушки, которые коснутся и пользователей в нашей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Социальные сети Instagram, Facebook и WhatsApp переходят на новую гибридную модель монетизации. Корпорация Meta начала поэтапное тестирование премиальных тарифных планов, объединенных общим названием Plus. За ежемесячную плату пользователи в разных странах получают эксклюзивный функционал, где главным нововведением стала возможность официально смотреть чужие Stories в режиме «инкогнито».

Несмотря на то, что функция внедряется глобально, казахстанские специалисты в области кибербезопасности уже бьют тревогу: новая фича не имеет ничего общего с реальной конфиденциальностью и может стать легальным инструментом для сталкинга.

Что входит в пакет Meta Plus

Официальные тарифные планы призваны расширить возможности рядовых пользователей и блогеров. В пакеты Instagram Plus и Facebook Plus включены:

Глубокая аналитика контента: владельцы премиум-аккаунтов увидят не просто список зрителей, а точную статистику — сколько раз один и тот же человек пересмотрел их сторис.

Кастомизация профиля: эксклюзивные темы оформления, уникальные плашки и расширенное управление интерфейсом.

«Анонимный просмотр»: функция, позволяющая открывать чужие публикации Stories так, чтобы автор не увидел ваш никнейм в списке просмотров.

В свою очередь, WhatsApp Plus делает упор на приватность внутри мессенджера и кастомизацию чатов, включая секретный режим общения с искусственным интеллектом, где переписка (по заявлениям Meta) не сохраняется даже на серверах компании.

Ловушка для казахстанцев: почему «анонимность» — это миф

Главный обман новой функции заключается в самом термине «анонимность». Скрывая имя пользователя от автора сторис, Meta лишь меняет отображение интерфейса, но продолжает собирать полный цифровой след.

По оценкам DataReportal, аудитория Instagram в Казахстане превышает 11-12 миллионов активных пользователей, что делает республику одним из лидеров по вовлеченности в СНГ. Платные функции Meta затронут миллионы казахстанцев, многие из которых ошибочно поверят в свою «невидимость».

Как пояснил сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин, у пользователей формируется опасная иллюзия приватности:

Для алгоритмов Meta вы остаетесь полностью открытыми. Корпорация по-прежнему фиксирует:

Ваш реальный IP-адрес и геолокацию (город Казахстана, откуда был совершен просмотр); Модель и тип устройства; Поведенческие паттерны (сколько секунд вы провели на конкретном слайде сторис).

Легальный сталкинг и кибербуллинг: обратная сторона Мета-премиума

Эксперты предупреждают, что нововведение создает жесткую асимметрию. Пока авторы контента теряют контроль над тем, кто именно изучает их личную жизнь, недоброжелатели получают легальный инструмент для скрытого наблюдения.

В условиях Казахстана, где проблема цифрового преследования и кибербуллинга стоит достаточно остро, «анонимный просмотр» может усложнить фиксацию доказательств. Если раньше жертва преследования (сталкинга) могла сделать скриншот списка просмотров для обращения в правоохранительные органы, то теперь доказать факт слежки со стороны конкретного человека станет технически невозможно без официального запроса в Meta.

Нарушает ли Meta законы Казахстана?

Внедрение подобных скрытых функций вызывает вопросы и у юридического сообщества РК. В Казахстане сбор и обработка личных данных жестко регламентируются законом «О персональных данных и их защите».

Согласно законодательству РК, любые изменения в обработке данных требуют явного и прозрачного информирования гражданина. Поскольку Meta является трансграничной корпорацией, казахстанские регуляторы должны дать оценку: насколько корректно собираются поведенческие данные пользователей, выбравших «анонимный» режим, и защищены ли права тех казахстанцев, за чьими профилями теперь будут следить инкогнито.

ИИ на страже безопасности: кого Instagram удалит принудительно

Параллельно с коммерциализацией Meta вынуждена усиливать безопасность на фоне давления мировых регуляторов. Одновременно с пакетом Plus корпорация внедряет продвинутый искусственный интеллект для борьбы с фейковыми данными.

Новая ИИ-система будет автоматически сканировать поведенческие факторы пользователей (стиль переписки, просматриваемый контент, время активности), чтобы вычислять детей младше 13 лет, сознательно завысивших свой возраст при регистрации. Все такие аккаунты в Instagram и Facebook будут безвозвратно удаляться в автоматическом режиме, что призвано снизить риски для несовершеннолетних в Казнете.