На казахстанских детей идёт охота: как вербовщики маскируются под «лучших друзей»

Вместо улиц — серверы Discord и закрытые лобби: Антитеррористический центр Казахстана (АТЦ) предупредил о новой волне скрытой вербовки подростков через популярные многопользовательские видеоигры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

С развитием цифровой индустрии экстремистские группировки практически полностью перенесли свою активность в виртуальное пространство. Сегодня игровой процесс для них — лишь ширма для психологических манипуляций.

Под прицелом — геймеры: почему именно видеоигры?

Современные игровые платформы стали идеальной экосистемой для деструктивной пропаганды. В отличие от социальных сетей, где модерация и алгоритмы искусственного интеллекта жестко блокируют радикальный контент, чаты внутри игр и привязанные к ним серверы в Discord или Telegram остаются серой зоной.

Международные эксперты в сфере кибербезопасности (включая отчеты ООН) уже не первый год бьют тревогу. Радикалы не просто общаются в чатах — они создают собственные локации в играх-песочницах вроде Roblox и Minecraft, где воссоздают сцены насилия, моделируют атаки или виртуально демонстрируют запрещенную символику.

Геймификация террора работает безотказно, так как стирает грань между жестокой реальностью и пиксельной графикой.

Технология «мягкой» вербовки: от тиммейта до манипулятора

Специалисты АТЦ РК подчеркивают: вербовщики никогда не действуют прямолинейно. Это подготовленные манипуляторы, использующие выверенную психологическую схему:

Вход в доверие («Прокачка»). Агент находит подростка в популярной игре (например, Counter-Strike, PUBG или Fortnite), помогает пройти сложный уровень, дарит дорогой внутриигровой скин или берет в сильную команду. Переход на личное. Снизив бдительность жертвы, вербовщик переводит общение в приватные мессенджеры. Он начинает интересоваться реальной жизнью: проблемами в школе, конфликтами с родителями, чувством одиночества. Эксплуатация уязвимостей. Подростку внушают, что мир несправедлив, но именно в «их закрытом сообществе» он обретет статус, признание и «великую миссию».

Тревожные маркеры: чек-лист для родителей и педагогов

Само по себе увлечение играми безопасно, однако виртуальное общение может незаметно изменить личность ребенка. Эксперты выделили ключевые признаки того, что подросток попал под деструктивное влияние:

Радикальная изоляция: ребенок резко меняет круг общения, становится скрытным, наотрез отказывается говорить, с кем играет.

Лексические изменения: появление в речи специфических лозунгов, деление людей на «своих» и «неверных/чужих».

Агрессивный контент: использование радикальной символики на аватарках или в оформлении профилей.

Романтизация насилия: внезапный интерес к историческим катаклизмам, терактам и фигурам радикальных лидеров.

Информационная гигиена: как защитить ребенка?

Тотальный запрет на гаджеты и компьютеры не решит проблему, а лишь озлобит подростка и заставит его глубже уйти в подполье. АТЦ рекомендует родителям действовать через доверие и цифровую грамотность.

Интересуйтесь игровым миром: знайте, в какие игры играет ваш ребенок и под какими никнеймами скрываются его постоянные напарники по команде.

Прокачивайте критическое мышление: объясняйте детям, что «добрый взрослый», подаривший дорогой скин в игре, может иметь корыстные и опасные мотивы.

Настройте приватность: научите подростка правилам цифровой безопасности — не переходить по ссылкам на сторонние закрытые серверы, не включать веб-камеру перед незнакомцами и никогда не передавать личные данные (адрес, телефон, место учебы).

Помните: главный щит против вербовки — это не жесткий родительский контроль, а здоровые и доверительные отношения внутри семьи.