На казахстанских детей идёт охота: как вербовщики маскируются под «лучших друзей»

Вместо улиц — серверы Discord и закрытые лобби: Антитеррористический центр Казахстана (АТЦ) предупредил о новой волне скрытой вербовки подростков через популярные многопользовательские видеоигры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
С развитием цифровой индустрии экстремистские группировки практически полностью перенесли свою активность в виртуальное пространство. Сегодня игровой процесс для них — лишь ширма для психологических манипуляций.
Современные игровые платформы стали идеальной экосистемой для деструктивной пропаганды. В отличие от социальных сетей, где модерация и алгоритмы искусственного интеллекта жестко блокируют радикальный контент, чаты внутри игр и привязанные к ним серверы в Discord или Telegram остаются серой зоной.
Международные эксперты в сфере кибербезопасности (включая отчеты ООН) уже не первый год бьют тревогу. Радикалы не просто общаются в чатах — они создают собственные локации в играх-песочницах вроде Roblox и Minecraft, где воссоздают сцены насилия, моделируют атаки или виртуально демонстрируют запрещенную символику.
Геймификация террора работает безотказно, так как стирает грань между жестокой реальностью и пиксельной графикой.
Специалисты АТЦ РК подчеркивают: вербовщики никогда не действуют прямолинейно. Это подготовленные манипуляторы, использующие выверенную психологическую схему:
Вход в доверие («Прокачка»). Агент находит подростка в популярной игре (например, Counter-Strike, PUBG или Fortnite), помогает пройти сложный уровень, дарит дорогой внутриигровой скин или берет в сильную команду.
Переход на личное. Снизив бдительность жертвы, вербовщик переводит общение в приватные мессенджеры. Он начинает интересоваться реальной жизнью: проблемами в школе, конфликтами с родителями, чувством одиночества.
Эксплуатация уязвимостей. Подростку внушают, что мир несправедлив, но именно в «их закрытом сообществе» он обретет статус, признание и «великую миссию».
Само по себе увлечение играми безопасно, однако виртуальное общение может незаметно изменить личность ребенка. Эксперты выделили ключевые признаки того, что подросток попал под деструктивное влияние:
Радикальная изоляция: ребенок резко меняет круг общения, становится скрытным, наотрез отказывается говорить, с кем играет.
Лексические изменения: появление в речи специфических лозунгов, деление людей на «своих» и «неверных/чужих».
Агрессивный контент: использование радикальной символики на аватарках или в оформлении профилей.
Романтизация насилия: внезапный интерес к историческим катаклизмам, терактам и фигурам радикальных лидеров.
Тотальный запрет на гаджеты и компьютеры не решит проблему, а лишь озлобит подростка и заставит его глубже уйти в подполье. АТЦ рекомендует родителям действовать через доверие и цифровую грамотность.
Интересуйтесь игровым миром: знайте, в какие игры играет ваш ребенок и под какими никнеймами скрываются его постоянные напарники по команде.
Прокачивайте критическое мышление: объясняйте детям, что «добрый взрослый», подаривший дорогой скин в игре, может иметь корыстные и опасные мотивы.
Настройте приватность: научите подростка правилам цифровой безопасности — не переходить по ссылкам на сторонние закрытые серверы, не включать веб-камеру перед незнакомцами и никогда не передавать личные данные (адрес, телефон, место учебы).
Помните: главный щит против вербовки — это не жесткий родительский контроль, а здоровые и доверительные отношения внутри семьи.
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