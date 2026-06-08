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08.06.2026, 07:49

Туркестанскую область в Казахстане обвинили в краже чужих дождей

Новости Казахстана 0 1 824

Социальные сети Казахстана захлестнула волна конспирологии: жители регионов винят технологии искусственного вызова дождя в Туркестанской области в локальных засухах. Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова в эфире Jibek Joly детально объяснила, почему «украсть» чужие тучи физически невозможно и как проект спасает аграриев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Миф об «угоне облаков»: почему юг не объедает соседей

Всплеск обсуждений в казнете вызван слухами о том, что осадки, искусственно стимулируемые на юге страны, якобы «перенаправляются» туда из других областей, лишая последние необходимой влаги. На деле подобные теории не имеют ничего общего с метеорологической реальностью.

Проект по искусственному усилению осадков в Туркестанской области был запущен как экстренный ответ на жесткий климатический кризис. В прошлых сезонах регион столкнулся с катастрофической восьмимесячной засухой, поставившей под удар продовольственную безопасность и выживание фермерских хозяйств. Запуск технологии опирался на строгие научные регламенты и рекомендации Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Физика процесса: как работает «Cloud Seeding» и почему это безопасно

Главное заблуждение критиков технологии заключается в вере в то, что ученые способны создавать дождевые фронты из ничего. Эксперты подчеркивают: человечество еще не умеет генерировать облака в промышленных масштабах.

«Мы работаем исключительно с уже сформированными природой дождевыми облаками. Специальный самолет поднимается в небо и распыляет под ними экологически безопасные солевые реагенты. Это катализирует и ускоряет процесс кристаллизации естественной влаги, заставляя облако "выплакаться" именно там, где это необходимо. Зона воздействия строго ограничена, дождь не масштабируется на гигантские территории и не отбирает влагу у соседних областей», — пояснила Алия Оспанова.

Говоря простым языком, авиация лишь помогает туче излить воду, которая в ней уже есть, предотвращая её рассеивание в пустоту над засушливыми зонами.

В качестве реагентов чаще всего используются микрочастицы хлорида натрия (обычной соли) или йодида серебра. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собираются капли воды. Поскольку объемы реагентов ничтожно малы по сравнению с массой облака, они не нарушают химический баланс почвы и полностью безопасны для экологии.

Полвека на службе человечества: мировой опыт

Казахстан не является первопроходцем в этой сфере. Технологии управления погодой (активных воздействий на гидрометеорологические процессы) успешно применяются в мире уже около 50 лет. Крупнейшие программы развернуты в США, Китае, Канаде, странах ЕС и на Ближнем Востоке.

  • Опыт ОАЭ: Объединенные Арабские Эмираты ежегодно проводят сотни вылетов для засева облаков, что позволило увеличить объемы сезонных осадков в пустынном регионе на 15–30%.

  • Опыт Китая: В КНР действует самая масштабная в мире система модификации погоды, которая не только спасает от засухи бассейн реки Янцзы, но и используется для предотвращения града над сельскохозяйственными угодьями.

Казахстанский проект адаптирует лучшие международные практики под реалии резко континентального климата Центральной Азии. Искусственное усиление осадков — это не «игры в бога», а научно обоснованный инструмент адаптации к глобальному потеплению, способный спасти тысячи гектаров урожая.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Припоминается мне закуп данного железа для Мангистауской области, который закончился провалом и отмывом бюджетных денег.
08.06.2026, 10:06
Галина63
Галина63
Видимо просто так люди говорить не будут. Если бы не "вылавливать" каждое облако, видимо их ветром принесло бы в Казахстан и возможно оно бы само пролилось на землю.
08.06.2026, 05:26
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