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08.06.2026, 08:51

Вербовка казахстанцев через Киев: разгромлен крупный наркосиндикат

Новости Казахстана 0 1 669

МВД Казахстана совместно с Нацполицией Украины ликвидировали в Киеве масштабную сеть call-центров, которая занималась массовой вербовкой казахстанцев в международный наркобизнес. В ходе обысков задержаны ключевые фигуры транснационального синдиката, изъяты крупные суммы валюты и массивы цифровых данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Международный масштаб: как Киев стал хабом для нарковербовки в СНГ

28 мая 2026 года силовые структуры Казахстана и Украины провели скоординированную спецоперацию, целью которой стал разгром технологической инфраструктуры крупного наркосиндиката. Подпольные call-центры, базировавшиеся в украинской столице, работали как полноценные HR-отделы, но с криминальным уклоном. Они целенаправленно искали, отбирали и вовлекали граждан стран СНГ и Европы в цепочки производства и сбыта опасных синтетических наркотиков.

По оперативным данным, основным направлением работы «офисов» было вовлечение жителей Республики Казахстан. Наркодельцы выстраивали классическую воронку найма, маскируя криминальные вакансии под легальный заработок в интернете.

Кого и как искали в call-центрах

Современные наркосиндикаты давно отказались от хаотичного поиска исполнителей. Киевские call-центры функционировали по принципу современных легальных отделов продаж (BPO). Операторы и менеджеры использовали таргетированную рекламу в социальных сетях, скрытые Telegram-каналы и доски объявлений с предложениями «легкого заработка для студентов» или «работы курьером с гибким графиком».

Задачей операторов было психологическое профилирование кандидатов. После первичного контакта соискателей переводили в закрытые чаты, где им предлагались роли:

  • Фасовщиков (оптовых закупщиков и распределителей партий «синтетики»);

  • Закладчиков / минеров (конечных курьеров, доставляющих товар до потребителя).

Итоги штурма: 11 задержанных и ликвидация ИТ-инфраструктуры

Правоохранители провели одновременные обыски по девяти адресам в Киеве, где располагались офисы и места проживания организаторов. Как сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов, силовикам удалось полностью вскрыть иерархию группировки.

В руки правосудия попали 11 человек — от рядовых операторов и старших менеджеров смен до непосредственных организаторов филиала.

Изъятые активы и вещественные доказательства:

  • Денежные средства: порядка 40 000 долларов США и 10 000 евро наличными;

  • Транспорт: Премиальный внедорожник Range Rover;

  • Техника: 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов, содержащих базы данных и логи криптокошельков.

Криптохвосты и Big Data: что ищут киберполицейские

На данный момент изъятая компьютерная техника передана экспертам по кибербезопасности. Спецслужбы проводят глубокий анализ цифрового следа преступников: извлекают переписки, восстанавливают удаленные аккаунты администраторов и деанонимизируют Telegram-боты, через которые велась координация.

Параллельно запущено финансовое расследование. Поскольку современный наркобизнес практически полностью перешел на расчеты в криптовалюте (Bitcoin, Monero, USDT), аналитики отслеживают транзакции, чтобы заблокировать электронные кошельки синдиката, выявить конечных бенефициаров и перекрыть каналы вывода денег в фиат.

Прогноз и последствия для наркорынка Казахстана

Ликвидация киевского узла связи — это сильнейший удар по логистике и рекрутингу транснациональной преступности. В МВД РК подчеркивают, что разгром этих call-центров позволит резко снизить приток новых «кадров» в наркобизнес внутри Казахстана.

Пресечение деятельности вербовщиков на дальних подступах спасает сотни молодых казахстанцев от тяжелых тюремных сроков (в РК за участие в наркобизнесе предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения) и бьет по экономическому потенциалу организаторов наркотрафика.

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