Вербовка казахстанцев через Киев: разгромлен крупный наркосиндикат

МВД Казахстана совместно с Нацполицией Украины ликвидировали в Киеве масштабную сеть call-центров, которая занималась массовой вербовкой казахстанцев в международный наркобизнес. В ходе обысков задержаны ключевые фигуры транснационального синдиката, изъяты крупные суммы валюты и массивы цифровых данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
28 мая 2026 года силовые структуры Казахстана и Украины провели скоординированную спецоперацию, целью которой стал разгром технологической инфраструктуры крупного наркосиндиката. Подпольные call-центры, базировавшиеся в украинской столице, работали как полноценные HR-отделы, но с криминальным уклоном. Они целенаправленно искали, отбирали и вовлекали граждан стран СНГ и Европы в цепочки производства и сбыта опасных синтетических наркотиков.
По оперативным данным, основным направлением работы «офисов» было вовлечение жителей Республики Казахстан. Наркодельцы выстраивали классическую воронку найма, маскируя криминальные вакансии под легальный заработок в интернете.
Современные наркосиндикаты давно отказались от хаотичного поиска исполнителей. Киевские call-центры функционировали по принципу современных легальных отделов продаж (BPO). Операторы и менеджеры использовали таргетированную рекламу в социальных сетях, скрытые Telegram-каналы и доски объявлений с предложениями «легкого заработка для студентов» или «работы курьером с гибким графиком».
Задачей операторов было психологическое профилирование кандидатов. После первичного контакта соискателей переводили в закрытые чаты, где им предлагались роли:
Фасовщиков (оптовых закупщиков и распределителей партий «синтетики»);
Закладчиков / минеров (конечных курьеров, доставляющих товар до потребителя).
Правоохранители провели одновременные обыски по девяти адресам в Киеве, где располагались офисы и места проживания организаторов. Как сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов, силовикам удалось полностью вскрыть иерархию группировки.
В руки правосудия попали 11 человек — от рядовых операторов и старших менеджеров смен до непосредственных организаторов филиала.
Денежные средства: порядка 40 000 долларов США и 10 000 евро наличными;
Транспорт: Премиальный внедорожник Range Rover;
Техника: 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов, содержащих базы данных и логи криптокошельков.
На данный момент изъятая компьютерная техника передана экспертам по кибербезопасности. Спецслужбы проводят глубокий анализ цифрового следа преступников: извлекают переписки, восстанавливают удаленные аккаунты администраторов и деанонимизируют Telegram-боты, через которые велась координация.
Параллельно запущено финансовое расследование. Поскольку современный наркобизнес практически полностью перешел на расчеты в криптовалюте (Bitcoin, Monero, USDT), аналитики отслеживают транзакции, чтобы заблокировать электронные кошельки синдиката, выявить конечных бенефициаров и перекрыть каналы вывода денег в фиат.
Ликвидация киевского узла связи — это сильнейший удар по логистике и рекрутингу транснациональной преступности. В МВД РК подчеркивают, что разгром этих call-центров позволит резко снизить приток новых «кадров» в наркобизнес внутри Казахстана.
Пресечение деятельности вербовщиков на дальних подступах спасает сотни молодых казахстанцев от тяжелых тюремных сроков (в РК за участие в наркобизнесе предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения) и бьет по экономическому потенциалу организаторов наркотрафика.
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