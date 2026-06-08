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08.06.2026, 09:29

Новый «газированный» тренд Казахстана на $55 миллионов: откуда он?

Новости Казахстана 0 1 673

В первом квартале текущего года Казахстан резко нарастил закупки импортной газировки, увеличив объемы более чем на 40%. При этом на прилавках супермаркетов произошел тектонический сдвиг: традиционные поставщики уступают место производителям из Узбекистана, Ирана, Ирака и Саудовской Аравии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным аналитиков, за первые три месяца года импорт сахаросодержащих и газированных напитков в Казахстан подскочил на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности на местный рынок было завезено 96,9 млн литров зарубежной шипучки, за которую отечественные импортеры заплатили $55,2 млн.

Главной сенсацией квартала стало кратное увеличение поставок из стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

  • Узбекистан укрепил лидерство, нарастив экспорт в рекордные 6,3 раза (до 45,8 млн литров).

  • Иран продемонстрировал рост в 7,7 раза (до 8,1 млн литров).

  • Ирак увеличил поставки в 22,9 раза (до 2,4 млн литров).

  • Саудовская Аравия показала самый агрессивный прирост — в 29,4 раза (до 1,5 млн литров).

  • Китай и Швейцария также в плюсе: рост в 4,5 раза (1 млн литров) и в 2,8 раза (924,4 тыс. литров) соответственно.

Стабильный, хотя и менее взрывной рост показывают ближайшие соседи: Кыргызстан отгрузил 6,3 млн литров (+34,3%), а Грузия — 5,4 млн литров (+35,7%).

Почему соки уходят в тень, а минералка стагнирует?

На фоне бума дешевой газировки сегмент полезных напитков переживает явный спад. Импорт овощных и фруктовых соков в республику просел сразу на 21,4%, упав до отметки 11,1 тыс. тонн (на сумму $17,1 млн).

Казахстан стал заметно меньше покупать соков у ключевых партнеров:

  • Россия: падение на 23% (до 7,4 тыс. тонн).

  • Китай: снижение на 29,5% (до 1 тыс. тонн).

  • Израиль: минус 27,6% (до 632,2 тонны).

  • Франция и Испания также сократили свое присутствие на казахстанском рынке.

Что касается импорта минеральной воды, то здесь ситуация стабильна: поставки снизились чисто символически — на 2,4% (до 751 млн литров на $7,2 млн). Воду в РК по-прежнему везут из РФ, Грузии, Италии и Турции.

Почему это происходит и что ждет рынок дальше?

Эксперты выделяют несколько ключевых причин, почему восточная газировка так стремительно вытесняет привычную продукцию:

  1. Ценовой демпинг со стороны Ближнего Востока. Напитки из Ирана, Ирака и Саудовской Аравии зачастую выигрывают у местных и российских аналогов за счет субсидирования стоимости сахара в этих странах и дешевой логистики. Международные финансовые институты, включая Всемирный банк, ранее подчеркивали, что в Казахстане сладкие газированные напитки в среднем стоят на 13% дешевле обычной чистой питьевой воды, что напрямую стимулирует их избыточное потребление.

  2. Давление новых акцизов. Рост импорта газировки происходит на фоне важных регуляторных изменений внутри самого Казахстана. С 1 января в республике вступил в силу новый акциз на тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки в размере 100 тенге за литр (с плановым повышением до 140 тенге в следующем году). Это вынуждает дистрибьюторов перекраивать продуктовые портфели и искать более дешевые альтернативы за рубежом — в частности, классические сладкие лимонады без тонизирующих компонентов, которые под данный акциз пока не подпадают.

  3. Вопрос «сладкого налога». На фоне растущего импорта в экспертном сообществе и Минздраве РК возобновились дискуссии о необходимости введения полноценного налога на все сахаросодержащие напитки по примеру соседнего Кыргызстана и России. Сторонники этой меры утверждают, что это поможет защитить внутренний рынок от наплыва ультрадешевого импорта и снизит риски развития диабета у населения. Однако производители предупреждают: новые фискальные меры могут привести к дальнейшему удорожанию продуктовой корзины.

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