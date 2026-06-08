Новый «газированный» тренд Казахстана на $55 миллионов: откуда он?

В первом квартале текущего года Казахстан резко нарастил закупки импортной газировки, увеличив объемы более чем на 40%. При этом на прилавках супермаркетов произошел тектонический сдвиг: традиционные поставщики уступают место производителям из Узбекистана, Ирана, Ирака и Саудовской Аравии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: istockphoto.com

По данным аналитиков, за первые три месяца года импорт сахаросодержащих и газированных напитков в Казахстан подскочил на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности на местный рынок было завезено 96,9 млн литров зарубежной шипучки, за которую отечественные импортеры заплатили $55,2 млн.

Главной сенсацией квартала стало кратное увеличение поставок из стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

Узбекистан укрепил лидерство, нарастив экспорт в рекордные 6,3 раза (до 45,8 млн литров).

Иран продемонстрировал рост в 7,7 раза (до 8,1 млн литров).

Ирак увеличил поставки в 22,9 раза (до 2,4 млн литров).

Саудовская Аравия показала самый агрессивный прирост — в 29,4 раза (до 1,5 млн литров).

Китай и Швейцария также в плюсе: рост в 4,5 раза (1 млн литров) и в 2,8 раза (924,4 тыс. литров) соответственно.

Стабильный, хотя и менее взрывной рост показывают ближайшие соседи: Кыргызстан отгрузил 6,3 млн литров (+34,3%), а Грузия — 5,4 млн литров (+35,7%).

Почему соки уходят в тень, а минералка стагнирует?

На фоне бума дешевой газировки сегмент полезных напитков переживает явный спад. Импорт овощных и фруктовых соков в республику просел сразу на 21,4%, упав до отметки 11,1 тыс. тонн (на сумму $17,1 млн).

Казахстан стал заметно меньше покупать соков у ключевых партнеров:

Россия: падение на 23% (до 7,4 тыс. тонн).

Китай: снижение на 29,5% (до 1 тыс. тонн).

Израиль: минус 27,6% (до 632,2 тонны).

Франция и Испания также сократили свое присутствие на казахстанском рынке.

Что касается импорта минеральной воды, то здесь ситуация стабильна: поставки снизились чисто символически — на 2,4% (до 751 млн литров на $7,2 млн). Воду в РК по-прежнему везут из РФ, Грузии, Италии и Турции.

Почему это происходит и что ждет рынок дальше?

Эксперты выделяют несколько ключевых причин, почему восточная газировка так стремительно вытесняет привычную продукцию: