18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.78
558.66
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.06.2026, 11:49

Закрытие автошкол и массовое изъятие прав: к чему готовиться водителям в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 751

В Мажилисе одобрили жесткий законопроект, который может ликвидировать более половины автошкол в стране. При этом водительские удостоверения, выданные по поддельным сертификатам, будут аннулированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: qonaev-gorod.kz
Фото: qonaev-gorod.kz

Лицензионный фильтр: как уведомительный порядок породил «фабрики сертификатов»

Последнее десятилетие рынок подготовки водителей в Казахстане функционировал по максимально упрощенному, уведомительному принципу. Чтобы открыть автошколу, предпринимателю было достаточно отправить заявку через портал eGov. Государство не проверяло ни квалификацию инструкторов, ни реальное наличие учебных классов и автомобилей.

Сегодня в республике официально числится 727 автошкол, однако, по оценкам профильных ассоциаций, больше половины из них существуют лишь на бумаге. Представитель профессионального объединения по подготовке водителей Адиль Алибеков прогнозирует масштабный кризис в секторе:

«После вступления закона в силу закроется более 50% организаций. Сейчас для старта бизнеса в систему МВД загружается всего пять документов, подлинность которых никто не проверяет. В итоге недобросовестные школы просто демпингуют и продают свидетельства об окончании курсов, не имея даже собственного автопарка».

Весенние проверки МВД подтвердили критическое состояние отрасли. У десятков учебных организаций автодромы не соответствовали стандартам, а 59 автошкол выпускали курсантов на автомобилях без техосмотра и страховок. В результате деятельность более 700 учебных групп уже была приостановлена.

Биометрия и геолокация: прогулять уроки больше не получится

Новая реформа полностью исключает человеческий фактор из процесса контроля посещаемости. На смену бумажным журналам приходит тотальная цифровизация. Законопроект обяжет автошколы внедрить:

  • Биометрическую идентификацию (Face ID): распознавание лиц курсантов при входе в систему.

  • Спутниковую геолокацию: проверка реального нахождения ученика в стенах учебного центра через мобильное приложение.

Параллельно с этим базы данных Министерства здравоохранения будут полностью интегрированы с информационными системами МВД. Это перекроет лазейку для получения водительских удостоверений гражданами с жесткими медицинскими противопоказаниями.

Однако внутри профессионального сообщества к цифровым новшествам относятся неоднозначно. Руководитель Ассоциации организаций по подготовке водителей СКО Виктория Гимельрайх считает, что биометрический контроль граничит с нарушением прав человека, а саму систему при желании можно обойти. По ее мнению, эффективнее были бы «живые» рейды сотрудников полиции.

Мировой опыт и интеграция ИТС: как учат за рубежом

Казахстанские эксперты подчеркивают, что ужесточение правил — это не изобретение велосипеда, а возвращение к проверенным мировым практикам:

Страна Особенности подготовки водителей
Германия Строгое обязательное лицензирование. Теория и практика проходят параллельно, инструкторы проходят жесткую сертификацию.
Япония Автошкола обязана владеть собственным лицензированным автодромом и обучать строго по государственным программам.
США Правила зависят от штата, но акцент смещен на многочасовую практическую езду в реальном трафике.

Юрист Аржан Садуакас напоминает об ответственности: если автошкола выдаст поддельный документ, ей грозит уголовная статья, а права, полученные на его основании, будут немедленно аннулированы. Юрист также предлагает внедрять уроки ПДД в школьную программу с 9 класса, чтобы воспитывать культуру поведения на дороге с раннего возраста.

Миллиарды в «серую»: Мажилис заинтересовался финансовыми потоками автошкол

Реформа затронет не только образовательную, но и экономическую сторону вопроса. В Мажилисе разгорелись споры вокруг прозрачности денежных потоков. Депутат Максат Толыкбай озвучил теневые цифры: ежегодно экзамены сдают около 670 тысяч казахстанцев. При средней стоимости сопутствующих сборов, оборот рынка исчисляется миллиардами тенге.

«Куда уходят эти деньги? Ни в бюджет, ни в систему МВД они не поступают», — заявил депутат, намекая на серые схемы посредников.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов уже сообщил о начале служебной проверки, заверив, что любые посреднические коррупционные институты между полицией и автошколами будут ликвидированы.

Цена архаичного обучения — тысячи жизней

Главный аргумент сторонников реформы — пугающая статистика смертности. По словам автоэксперта Алексея Алексеева, методики обучения в стране не менялись последние 50–70 лет, а экзаменационные билеты устарели морально.

Эксперты сходятся во мнении: современные автошколы учат «сдавать тесты», а не водить. Начинающие водители теряются в реальном мегаполисе, не умеют парковаться и реагировать на стрессовые ситуации. Экспертное сообщество настаивает на кардинальной смене парадигмы — внедрении балльной системы штрафов (как в ЕС) и увеличении часов реального вождения, ведь цена старых методик — тысячи разрушенных семей ежегодно.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь