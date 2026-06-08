«Пробили дно»: банановый скандал в детсаду обнажил скрытую проблему Казахстана (видео)

В Шымкенте разгорается прецедентный скандал: в Сеть слили видео, где сотрудники детского сада раздают малышам бананы ради отчетного фото, а затем цинично отбирают их. Видео вызвало волну жесткой критики в обществе, вынудив Управление образования экстренно подключить к расследованию полицию и СЭС, сообщает Lada.kz.
Казнет всколыхнул короткий, но шокирующий ролик, снятый в одном из дошкольных учреждений Шымкента. Схема, попавшая на камеру, оказалась циничной: малышей рассаживают за столы, нянечка раскладывает перед ними спелые бананы, а ее коллега в этот момент быстро делает отчетные снимки на телефон. Как только «доказательство» сытного обеда было зафиксировано, фрукты тут же собрали обратно в корзину, оставив детей ни с чем.
Реакция казахстанцев оказалась молниеносной и жесткой. Комментаторы под постом не сдерживали эмоций:
«Это просто пробитое дно! Больно смотреть, как у беззащитного ребенка, который уже потянулся к еде, забирают этот несчастный банан», «Куда уходят бюджетные деньги и где их совесть?» — массово возмущаются родители.
После того как история вышла в топ трендов казнета, Управление образования Шымкента прервало молчание. Чиновники провели внутреннюю проверку и выяснили примечательную деталь: видео не свежее, инцидент произошел еще в феврале 2026 года.
Почему вопиющий факт вскрылся только сейчас и пыталось ли руководство сада замять историю — теперь выясняют проверяющие. На данный момент ведомство отчиталось о первых результатах:
С заведующей и воспитателей взяты объяснительные.
Из пяти сотрудников, замешанных в «постановочном» полднике, трое уже уволены. Однако общественность требует не просто увольнений, а реальной правовой ответственности.
Случай в Шымкенте — это верхушка айсберга и прямое следствие цифровизации контроля, которая местами превратилась в формальность. В Казахстане государственные и частные детские сады, получающие подушевое финансирование, обязаны ежедневно доказывать, что дети получают полноценное питание по меню.
Нередко администрации садов отправляют фотоотчеты в специальные чаты для родителей или проверяющих органов. Предприимчивые недобросовестные поставщики и руководство садов используют это для экономии: дорогие фрукты (такие как бананы, мандарины или яблоки) покупаются в минимальном количестве — исключительно как «реквизит» для создания красивой картинки сытого детства. В реальности же рацион детей может существенно отличаться от заявленного на бумаге.
Управлению образования не удалось закрыть тему простыми увольнениями. Из-за колоссального общественного резонанса материалы дела были экстренно перенаправлены сразу в три профильных ведомства:
Департамент полиции — проверит действия сотрудников на предмет мелкого хищения или мошенничества.
Департамент контроля качества в сфере образования — оценит профпригодность руководства сада.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС) — поднимет накладные и проверит, куда на самом деле списывались тонны витаминной продукции, предназначенной для детей.
|Суть скандала
|Когда произошло
|Итог на данный момент
|Кто ведет расследование
|Детям дали бананы для фотоотчета и сразу отобрали.
|Февраль 2026 года
|3 из 5 сотрудников уволены, идет масштабная проверка.
|Полиция, СЭС, Департамент качества образования.
«На контроле» — именно так сейчас позиционируют дело госорганы. Однако родительское сообщество Шымкента требует тотальной и внезапной ревизии всех пищеблоков в дошкольных организациях города, чтобы искоренить практику «виртуальных обедов».
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