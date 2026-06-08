«Пробили дно»: банановый скандал в детсаду обнажил скрытую проблему Казахстана (видео)

В Шымкенте разгорается прецедентный скандал: в Сеть слили видео, где сотрудники детского сада раздают малышам бананы ради отчетного фото, а затем цинично отбирают их. Видео вызвало волну жесткой критики в обществе, вынудив Управление образования экстренно подключить к расследованию полицию и СЭС, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Фотосессия вместо полдника: что попало на резонансные кадры

Казнет всколыхнул короткий, но шокирующий ролик, снятый в одном из дошкольных учреждений Шымкента. Схема, попавшая на камеру, оказалась циничной: малышей рассаживают за столы, нянечка раскладывает перед ними спелые бананы, а ее коллега в этот момент быстро делает отчетные снимки на телефон. Как только «доказательство» сытного обеда было зафиксировано, фрукты тут же собрали обратно в корзину, оставив детей ни с чем.

Реакция казахстанцев оказалась молниеносной и жесткой. Комментаторы под постом не сдерживали эмоций:

«Это просто пробитое дно! Больно смотреть, как у беззащитного ребенка, который уже потянулся к еде, забирают этот несчастный банан», «Куда уходят бюджетные деньги и где их совесть?» — массово возмущаются родители.

Запоздалый ответ чиновников: инцидент пытались скрыть?

После того как история вышла в топ трендов казнета, Управление образования Шымкента прервало молчание. Чиновники провели внутреннюю проверку и выяснили примечательную деталь: видео не свежее, инцидент произошел еще в феврале 2026 года.

Почему вопиющий факт вскрылся только сейчас и пыталось ли руководство сада замять историю — теперь выясняют проверяющие. На данный момент ведомство отчиталось о первых результатах:

С заведующей и воспитателей взяты объяснительные.

Из пяти сотрудников, замешанных в «постановочном» полднике, трое уже уволены. Однако общественность требует не просто увольнений, а реальной правовой ответственности.

Почему «постановочные отчеты» стали системной проблемой в Казахстане

Случай в Шымкенте — это верхушка айсберга и прямое следствие цифровизации контроля, которая местами превратилась в формальность. В Казахстане государственные и частные детские сады, получающие подушевое финансирование, обязаны ежедневно доказывать, что дети получают полноценное питание по меню.

Нередко администрации садов отправляют фотоотчеты в специальные чаты для родителей или проверяющих органов. Предприимчивые недобросовестные поставщики и руководство садов используют это для экономии: дорогие фрукты (такие как бананы, мандарины или яблоки) покупаются в минимальном количестве — исключительно как «реквизит» для создания красивой картинки сытого детства. В реальности же рацион детей может существенно отличаться от заявленного на бумаге.

Что грозит руководству: к делу подключились полиция и СЭС

Управлению образования не удалось закрыть тему простыми увольнениями. Из-за колоссального общественного резонанса материалы дела были экстренно перенаправлены сразу в три профильных ведомства:

Департамент полиции — проверит действия сотрудников на предмет мелкого хищения или мошенничества. Департамент контроля качества в сфере образования — оценит профпригодность руководства сада. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС) — поднимет накладные и проверит, куда на самом деле списывались тонны витаминной продукции, предназначенной для детей.

? Коротко о главном:

Суть скандала Когда произошло Итог на данный момент Кто ведет расследование Детям дали бананы для фотоотчета и сразу отобрали. Февраль 2026 года 3 из 5 сотрудников уволены, идет масштабная проверка. Полиция, СЭС, Департамент качества образования.

«На контроле» — именно так сейчас позиционируют дело госорганы. Однако родительское сообщество Шымкента требует тотальной и внезапной ревизии всех пищеблоков в дошкольных организациях города, чтобы искоренить практику «виртуальных обедов».