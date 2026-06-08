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08.06.2026, 13:54

Ценовой удар от НПЗ: стоимость бензина в Казахстане подскочила сразу на 15%

Новости Казахстана 0 1 629

В Казахстане зафиксирован парадокс на топливном рынке: несмотря на снижение внутренней стоимости сырой нефти, отечественные НПЗ резко подняли отпускные цены на бензин и летнее дизельное топливо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Ценовые ножницы: сырье идет вниз

По данным Бюро национальной статистики, в мае 2026 года средняя стоимость тонны сырой нефти на внутреннем рынке Казахстана зафиксировалась на отметке 99,7 тыс. тенге. Это на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Снижение стоимости сырья затронуло ключевые нефтедобывающие регионы страны:

  • Актюбинская область: падение на 4,8% (до 113,5 тыс. тенге за тонну);

  • Атырауская область: снижение на 3,6% (до 95,8 тыс. тенге);

  • Кызылординская область: просадка на 1% (до 111 тыс. тенге).

Единственным регионом, продемонстрировавшим обратный тренд, стала Мангистауская область, где тонна сырой нефти, напротив, подорожала на 4,7%, достигнув 109,9 тыс. тенге.

Бензин и дизель: заводы диктуют новые условия

Вопреки удешевлению сырьевой базы, нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) существенно переписали майские ценники на готовую продукцию в сторону увеличения.

Наиболее ощутимый скачок продемонстрировал бензин: его отпускная стоимость у производителей выросла сразу на 15,6%, составив в среднем 197,3 тыс. тенге за тонну.

Не отстает и востребованное в сезон полевых работ и логистики летнее дизельное топливо — заводы подняли оптовую цену на 11,3% (до 257,9 тыс. тенге за тонну).

Динамика цен на другие виды нефтепродуктов в мае 2026 года:

  • Сжиженный газ (пропан и бутан): +18% (до 73,4 тыс. тенге/тонна);

  • Бытовое печное топливо: +14,9% (до 205,7 тыс. тенге/тонна);

  • Топочный мазут: остался стабильным — 106 тыс. тенге (+0,04%);

  • Дорожный битум: стал редким исключением и подешевел на 7,5% (до 202,1 тыс. тенге/тонна).

Почему НПЗ поднимают цены? 

Отраслевые эксперты связывают возникший ценовой разрыв между сырьем и готовым топливом со спецификой казахстанского рынка. Внутренние цены на сырую нефть в РК традиционно удерживаются на более низком уровне по сравнению с мировыми котировками для поддержки переработки.

Однако заводы закладывают в стоимость готового топлива растущие операционные расходы: удорожание импортных присадок и оборудования, логистические издержки, а также необходимость окупаемости масштабных программ модернизации и плановых ремонтов на Шымкентском, Павлодарском и Атырауском НПЗ. Кроме того, поэтапное реформирование топливного рынка и стремление сократить серый экспорт в соседние страны вынуждают производителей постепенно подтягивать оптовые цены к рыночным экономическим реалиям.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять крайних НЕТ.
08.06.2026, 09:57
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