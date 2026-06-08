Иностранные вузы в Казахстане заставили выдавать настоящие дипломы

В Казахстане законодательно ужесточили правила работы для филиалов зарубежных университетов. Теперь они обязаны выдавать выпускникам точно такие же дипломы, как и головные офисы в Лондоне или Аризоне, а также внедрять казахстанский компонент в обучение. Новые нормы призваны исключить появление «вузов-пустышек», которые работают без участия иностранных профессоров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Деятельность иностранных образовательных кампусов в Казахстане переходит на жесткий законодательный контроль. Как сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, в стране официально закреплены новые институциональные требования к международным филиалам.

Главное новшество — полная идентичность документов об образовании. Инициатива об открытии кампуса теперь должна исходить исключительно «сверху» — по официальному решению самого головного университета, а не местных коммерческих партнеров.

«Диплом филиала должен быть идентичен документу головного вуза. А это означает контроль качества из центра. Не "похожее" образование, а тот же статус и то же признание. Казахстанский студент в Алматы получает ровно то же самое, что получил бы в Лондоне или Аризоне», — подчеркнул Аймагамбетов.

Кроме того, международная аккредитация казахстанских филиалов теперь обязана проходить строго через те же агентства, которые оценивают и головные зарубежные офисы.

Борьба с «вузами-пустышками» и международный опыт

Разработка поправок назрела из-за рисков появления образовательных франшиз, которые существуют лишь на бумаге. Парламентарий отметил, что на практике часто происходил провал, когда кампусы работали как автономные системы, оторванные от национальных приоритетов, без реальных исследований и без приезда иностранных профессоров.

При создании новых правил Мажилис и Министерство науки ориентировались на мировой опыт. В частности, был взят пример Китая: там зарубежные университеты обязаны работать в тесной связке с местными вузами, а в их учебных планах строго прописывается доля национального контента.

Теперь от филиалов в РК требуют обязательной интеграции в отечественные R&D-экосистемы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и долгосрочной стратегии устойчивости с первого дня работы.

Уникальный контекст: Языковой вопрос и угроза 2030 года

Стоит отметить, что новые правила — это продолжение масштабной реформы высшего образования в Казахстане. Чуть ранее депутаты Мажилиса (в частности, Нартай Сарсенгалиев в рамках законопроекта «О статусе педагога») законодательно обязали абсолютно все иностранные филиалы — даже сугубо технического профиля — внедрить в свои программы обязательные дисциплины: «Казахский язык» и «История Казахстана».

Главные новые требования к зарубежным филиалам в РК Диплом должен на 100% совпадать с оригиналом головного вуза Обязательное преподавание казахского языка и истории Казахстана Аккредитация теми же международными агентствами, что и в штаб-квартире Прямое участие зарубежного профессорского состава в обучении Интеграция в казахстанские научные и R&D проекты

Такая жесткая синхронизация стандартов объясняется еще и тем, что академическая среда стремительно меняется. Ранее Асхат Аймагамбетов озвучил тревожный прогноз: почти 50% навыков, которым сегодня обучают студентов в университетах Казахстана, полностью устареют уже к 2030 году. Трансферт передовых образовательных методик из-за рубежа должен помочь отечественной системе образования успеть за глобальным рынком труда.