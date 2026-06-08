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08.06.2026, 16:13

В Казахстан везут цифрового контролера из Испании для техосмотра авто: к чему готовиться водителям

Новости Казахстана 0 1 456

Минтранспорта Казахстана кардинально реформирует систему прохождения автомобильного техосмотра. Внедрение передовых цифровых комплексов из Испании позволит полностью автоматизировать передачу диагностических данных, исключив из процесса человеческий фактор и риски фальсификаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: catalunya.ru
Фото: catalunya.ru

Испанский опыт для казахстанских дорог: детали соглашения

Казахстанская делегация, в состав которой вошли представители Министерства транспорта, Министерства финансов и АО «КаздорНИИ», посетила Королевство Испания с официальным визитом. Главной целью поездки стало изучение европейских стандартов контроля технического состояния автотранспорта.

Итогом встреч стало подписание стратегического меморандума о сотрудничестве между казахстанским институтом «КаздорНИИ» и крупным испанским концерном RYME Worldwide. Эта компания более 40 лет специализируется на проектировании и производстве роботизированного оборудования для станций техосмотра (ITV) по всему миру. Казахстанские специалисты детально изучили работу современных диагностических центров, где процессы полностью оцифрованы и защищены от внешнего вмешательства.

Какие технологии RYME Worldwide могут появиться в РК

В оригинальном сообщении ведомства не раскрываются технические подробности, однако эксперты отрасли отмечают, что RYME Worldwide известна своими комплексными экосистемами автоматизации (в частности, платформой e-swift).

Суть технологии, которую планируют адаптировать для Казахстана, заключается в следующем:

  • Интеграция Big Data и облачных решений: Данные о состоянии тормозной системы, выхлопных газов (экологический класс) и подвески мгновенно считываются датчиками стенда и напрямую отправляются в единую государственную базу.

  • Исключение ручного ввода: Оператор станции физически не имеет доступа к корректировке цифр. Если машина не соответствует стандартам безопасности, система заблокирует выдачу разрешения автоматически.

  • Контроль за ADAS (системами помощи водителю): Современные испанские комплексы способны диагностировать не только механику, но и умную электронику (датчики удержания в полосе, автоматическое торможение), что становится критически важным для обновляющегося автопарка Казахстана.

Помимо этого, Минтранспорта прорабатывает запуск круглосуточного онлайн-видеомониторинга на всех авторизованных СТО республики, что сделает невозможным прохождение процедуры «по фотографии».

Почему это критически важно для Казахстана прямо сейчас

Проблема фиктивных техосмотров в Казахстане долгие годы оставалась одной из самых острых в транспортной сфере. Покупка диагностических карт онлайн без фактического присутствия автомобиля приводила к росту числа неисправных машин на дорогах и, как следствие, к увеличению аварийности.

Ранее в стране уже ужесточали правила работы операторов техосмотра, однако именно отсутствие сквозной автоматизации оборудования оставалось главной «лазейкой» для недобросовестного бизнеса.

Внедрение жесткого автоматизированного контроля по европейскому образцу преследует три ключевые цели: максимальное снижение аварийности из-за неисправности авто, очищение рынка от «черных» операторов и улучшение экологической обстановки в крупных мегаполисах Казахстана. Конкретные сроки интеграции испанских систем в действующую сеть СТО министерство обещает озвучить после детальной проработки технического регламента.

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