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08.06.2026, 17:23

В Казахстане вводят особые правила обучения для первоклассников

Новости Казахстана 0 1 489

Министерство просвещения РК утвердило запуск специального адаптационного курса для учеников первых классов, направленного на ускоренное освоение разговорного государственного языка через реальные жизненные ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Sputnik / Анатолий Устиненко
© Sputnik / Анатолий Устиненко

Разговорный казахский вместо зубрежки: как устроена программа

Новая инициатива Минпросвещения принципиально отличается от классических уроков. Формировать практические навыки общения планируют не через диктанты и правила, а во время внеклассных занятий, классных часов и интерактивных игр. Детей будут обучать базовой коммуникации в трех ключевых сферах: в школе, в семье и в общественных местах.

Внедрить такую программу в конкретном классе или школе можно двумя путями:

  1. По официальному заявлению родителей.

  2. По рекомендации педагога (но строго с письменного согласия законных представителей ребенка).

Для того чтобы школа могла запустить такие занятия, администрации учебного заведения необходимо подготовить базу: утвердить списки детей, составить график, обеспечить методические материалы и создать «благоприятную образовательную среду». Важным условием министерство называет синергию: родители должны активно вовлекаться в процесс и поддерживать языковую практику дома.

Зачем это нужно и почему именно сейчас?

Данная реформа — логичный шаг в рамках масштабной языковой трансформации образования в Казахстане. Согласно планам Минпросвещения, к 2029 году доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне B2, должна достичь 80%.

Важный нюанс: В последние годы в Казахстане фиксируется бум спроса на классы с казахским языком обучения — в некоторых регионах (особенно в мегаполисах вроде Астаны и Алматы) доля первоклассников, идущих в казахские классы, превысила 70-75%. При этом многие дети приходят из русскоязычных семей или двуязычной среды и испытывают колоссальный стресс из-за нехватки разговорной практики на старте.

Адаптационная программа призвана сгладить этот барьер без психологического давления на ребенка. Подобный подход «мягкого погружения» (immersion) активно используется в мировой практике — например, в Канаде, Финляндии и Сингапуре, где обучение второму языку через бытовые контексты доказало свою эффективность: дети начинают говорить на 40% быстрее, чем при стандартной академической нагрузке.

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