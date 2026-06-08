В Казахстане вводят особые правила обучения для первоклассников

Министерство просвещения РК утвердило запуск специального адаптационного курса для учеников первых классов, направленного на ускоренное освоение разговорного государственного языка через реальные жизненные ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Разговорный казахский вместо зубрежки: как устроена программа

Новая инициатива Минпросвещения принципиально отличается от классических уроков. Формировать практические навыки общения планируют не через диктанты и правила, а во время внеклассных занятий, классных часов и интерактивных игр. Детей будут обучать базовой коммуникации в трех ключевых сферах: в школе, в семье и в общественных местах.

Внедрить такую программу в конкретном классе или школе можно двумя путями:

По официальному заявлению родителей. По рекомендации педагога (но строго с письменного согласия законных представителей ребенка).

Для того чтобы школа могла запустить такие занятия, администрации учебного заведения необходимо подготовить базу: утвердить списки детей, составить график, обеспечить методические материалы и создать «благоприятную образовательную среду». Важным условием министерство называет синергию: родители должны активно вовлекаться в процесс и поддерживать языковую практику дома.

Зачем это нужно и почему именно сейчас?

Данная реформа — логичный шаг в рамках масштабной языковой трансформации образования в Казахстане. Согласно планам Минпросвещения, к 2029 году доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне B2, должна достичь 80%.

Важный нюанс: В последние годы в Казахстане фиксируется бум спроса на классы с казахским языком обучения — в некоторых регионах (особенно в мегаполисах вроде Астаны и Алматы) доля первоклассников, идущих в казахские классы, превысила 70-75%. При этом многие дети приходят из русскоязычных семей или двуязычной среды и испытывают колоссальный стресс из-за нехватки разговорной практики на старте.

Адаптационная программа призвана сгладить этот барьер без психологического давления на ребенка. Подобный подход «мягкого погружения» (immersion) активно используется в мировой практике — например, в Канаде, Финляндии и Сингапуре, где обучение второму языку через бытовые контексты доказало свою эффективность: дети начинают говорить на 40% быстрее, чем при стандартной академической нагрузке.