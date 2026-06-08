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08.06.2026, 18:15

В Казахстане изменят правила выплаты зарплат и налогов с января 2027 года

Новости Казахстана 0 1 366

Казахстанских работодателей избавят от сложной рутины при расчете выплат за сотрудников. В стране готовится запуск нового цифрового сервиса, который позволит рассчитывать и перечислять все зарплатные налоги и отчисления буквально в одно нажатие, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Автоматизация «в один клик»: что известно о новом проекте

Министру национальной экономики Серику Жумангарину презентовали проект принципиально нового инструмента в «Кабинете налогоплательщика». Главная цель платформы — максимально упростить жизнь бизнесу.

Сегодня компании и индивидуальные предприниматели (ИП) вынуждены рассчитывать и отправлять около 7–8 различных социальных и налоговых платежей за каждого работника. При этом у каждого взноса своя методика и формула расчета. Новый сервис возьмет эту рутину на себя: система будет автоматически исчислять все суммы с фонда оплаты труда (ФОТ), учитывая индивидуальные льготы сотрудников, их статус и специфику деятельности.

Более того, на платформе появится возможность вести электронный табель рабочего времени. На его основе алгоритмы будут сами начислять зарплату и формировать готовые платежные поручения для отправки в банк.

Прощай, отчетность: отмена формы 200.00

Одним из главных стимулов для бизнеса перейти на новый сервис станет освобождение от бюрократии. Как сообщил председатель Комитета государственных доходов (КГД) Жандос Дуйсембиев, интеграция новой системы позволит предпринимателям полностью отказаться от сдачи тяжеловесной налоговой отчетности по форме 200.00 (Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу).

Переход на новый формат будет исключительно добровольным. Пилотный проект стартует уже в сентябре текущего года. Если тестирование пройдет успешно, систему запустят на постоянной основе с января 2027 года.

Что осталось за кадром?

Вопрос отмены формы 200.00 в последнее время стоял в Казахстане крайне остро. Буквально в мае текущего года в рамках обсуждения нового Налогового кодекса КГД и Министерство труда выступали против быстрой отмены этой декларации для малого бизнеса (упрощенки). Чиновники аргументировали это тем, что форма помогает защищать права работников и контролировать задолженности: по статистике властей, из 1,2 млн плательщиков на упрощенке около 800 тысяч имели долги по соцплатежам. Появление нового автоматизированного сервиса — это компромиссное решение, которое снимает нагрузку с предпринимателей, но оставляет прозрачным учет для государства.

Сколько бизнес платит за работников сейчас?

Напомним, что в Казахстане уже действует так называемый Единый платеж с заработной платы для субъектов микро- и малого бизнеса (на упрощенке и для КФХ). Он объединяет в себе:

  • ИПН (индивидуальный подоходный налог);

  • ОПВ (обязательные пенсионные взносы) и ОПВР (взносы работодателя);

  • Социальные отчисления;

  • Взносы и отчисления на ОСМС.

С каждым годом ставка этого платежа постепенно растет, сменяя общую налоговую нагрузку на ФОТ.

Период Ставка единого платежа от ФОТ
Текущий год 24,8%
С января 2027 года (планируемый запуск сервиса) 25,8%
С 2028 года 26,3%

Ожидается, что интеграция «умного» сервиса в Кабинет налогоплательщика сделает применение единого платежа и других налоговых режимов массовым, так как бизнесу больше не придется тратить бюджеты на сложные бухгалтерские расчеты.

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