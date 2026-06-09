Вьетнамское такси Green SM заходит в Казахстан: что известно о новом конкуренте «Яндекса»

Вьетнамский конгломерат VinGroup официально начинает экспансию на рынок такси Казахстана под брендом Green SM. Сервис уже объявил тарифы для алматинских водителей и готовит к выводу на линии сотни собственных бирюзовых электромобилей VinFast, бросая прямой вызов доминированию «Яндекса», сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Стремительный старт: от миллиардных налогов до первых электрокаров в Алматы

История появления нового игрока развивалась на максимальной скорости. В ноябре 2025 года руководство вьетнамского холдинга VinGroup провело закрытые переговоры с нацкомпанией Kazakh Invest. Стороны обсуждали не просто запуск агрегатора, а масштабную экосистему: создание сервисной инфраструктуры, развертывание собственной сети быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) и даже потенциальную локализацию сборки электромобилей в РК.

Юридическая база была подготовлена мгновенно:

18 февраля 2026 года зарегистрировано ТОО «Green And Smart Mobility Kazakhstan» (основной профиль — аренда легковых авто).

Январь 2024 года — создание ТОО «Vinfast Kazakhstan» (оптовая торговля машинами).

Важная деталь: Если в 2025 году «Vinfast Kazakhstan» внесла в бюджет скромные 192 тыс. тенге налогов, то за первые пять месяцев 2026 года эта сумма взлетела до 1,3 млрд тенге. Столь резкий финансовый всплеск указывает на массовый завоз и таможенную очистку крупных партий электромобилей VinFast VF5 и VF7, которые алматинцы уже заметили на закрытых парковках.

Жесткие правила Green SM: условия для водителей и пассажиров

1 июня 2026 года компания провела закрытую презентацию для потенциальных партнеров, раскрыв операционную модель. Вьетнамский сервис ломает привычные для Казахстана схемы работы агрегаторов:

Только монобренд: К работе допускаются исключительно брендированные электромобили VinFast из парка компании. Подключиться на собственном автомобиле невозможно.

Прямая аренда: Стоимость аренды «бирюзового электрокара» варьируется от 11 000 до 16 500 тенге в сутки в зависимости от рейтинга водителя (всего предусмотрено 3 категории).

Работа без «прокладок»: Водители регистрируются напрямую в статусе самозанятых (через специальный налоговый режим), минуя сторонние таксопарки-посредники. Это снижает скрытые комиссии.

Финансовые условия: Комиссия самого сервиса составляет 17% + 1% за вывод средств. Выплаты на первом этапе будут еженедельными с последующим переходом на ежедневный формат.

Единый тариф: Для пассажиров не будет привычного деления на «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес» — заявлен один фиксированный тарифный план.

Официальный офис VinGroup на запрос журналистов ответил сдержанно, сославшись на строгую политику конфиденциальности, и не назвал точную дату коммерческого запуска. Однако открытие вакансий инженеров по послепродажному обслуживанию намекает, что полноценный старт произойдет до конца лета 2026 года.

Эксклюзивный анализ: С чем столкнется Green SM в Казахстане?

Алгоритмы Google и экспертное сообщество скептически оценивают шансы новичков из-за «кладбища агрегаторов», устроенного «Яндексом». В свое время экспансию в Казахстане свернул китайский гигант DiDi (продержался с 2020 по 2022 год), не выдержал борьбы эстонский Bolt, а региональный сервис «Апару» так и не смог закрепиться в мегаполисах из-за отсутствия бюджетов на маркетинг. Второй крупный игрок — inDrive — удерживает долю в основном в междугородних и бюджетных перевозках.

Чтобы выжить, Green SM придется решить три критические проблемы, о которых умалчивает первоисточник:

1. Битва навигаторов: Сможет ли 2GIS побить карты «Яндекса»?

Green SM интегрировал в свое приложение карты 2GIS. Эксперты отмечают, что за последние годы 2GIS превратился из простого справочника в мощный навигатор, который отлично видит алматинские дворы и пробки. Однако «Яндекс» обладает уникальными алгоритмами динамического прогнозирования маршрутов и сквозной экосистемой. Сможет ли связка Green SM + 2GIS обеспечить такую же точность подачи машины в часы пик — главный технологический вопрос.

2. Суровый климат и деградация батарей

Электромобили VinFast изначально создавались для тропического климата Вьетнама и Юго-Восточной Азии. Зимний Алматы с его минусовыми температурами и высокой влажностью станет серьезным испытанием для литий-железо-фосфатных (LFP) и литий-ионных батарей вьетнамских машин. Падение емкости аккумулятора зимой на 30–40% может резко снизить маржинальность работы водителей, которым придется тратить рабочее время на частые сессии зарядки.

3. Легализация самозанятых

Требование Green SM работать только с самозанятыми напрямую упирается в регуляторную политику Министерства труда и Минфина РК, которые с 2025–2026 годов ужесточили контроль над платформенной занятостью. Сервису придется обеспечить бесшовную интеграцию с фискальными системами Казахстана для автоматического удержания налогов.

Кто стоит за проектом: Вьетнамский квадриллион и лапша «Мивина»

Green SM — это не просто очередной стартап, а проект с безграничным бюджетом. Его материнская компания VinGroup была основана в 1993 году в Украине предпринимателем Фам Нят Выонгом и изначально сделала состояние на культовой лапше быстрого приготовления «Мивина», после чего бизнес был продан корпорации Nestle.

Сегодня VinGroup — крупнейший частный конгломерат Вьетнама с активами более $43 млрд (свыше квадриллиона вьетнамских донгов). В 2025 году группа показала рекордную выручку в $12,8 млрд (+76%).

Автомобильное крыло холдинга — VinFast — является амбициозным международным проектом, который торгуется на американской бирже NASDAQ и позиционируется как прямой конкурент Tesla на рынках США и Европы. Запуск такси Green SM (уже работает во Вьетнаме, Лаосе, Филиппинах и Индонезии) — это проверенная стратегия холдинга. Такси выступает гигантским шоурумом: пассажир едет в машине, оценивает комфорт, а затем покупает этот электромобиль для личного пользования.

Вьетнамский вектор в экономике Казахстана

Приход VinGroup укладывается в глобальный тренд: вьетнамский капитал активно экспансирует в Центральную Азию. Ранее инвестиционная группа Sovico Group (через авиакомпанию Vietjet) выкупила долю в казахстанском авиаперевозчике Qazaq Air. Всего в РК на сегодняшний день успешно функционируют не менее 13 крупных холдингов с вьетнамскими корнями (включая Mareven Food и Crystal Bay).

Сможет ли восточный гигант сломать монополию «Яндекса» за счет демпинга и собственного парка электрокаров — жители Алматы увидят уже в ближайшие месяцы. Конкуренция рынку необходима, но ключевым фактором успеха станет готовность вьетнамцев субсидировать тарифы на этапе запуска.