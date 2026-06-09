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08.06.2026, 20:42

Разрешили забрать всю сумму сразу: в Казахстане изменили наследование пенсий

Новости Казахстана 0 1 354

В Казахстане официально вступили в силу новые законодательные нормы, кардинально меняющие порядок получения выплат по пенсионным аннуитетам в случае смерти вкладчика, сообщает Lada.kz. 

Фото: freedarst/Getty Images
Фото: freedarst/Getty Images

Отныне близкие родственники ушедших из жизни казахстанцев получили законное право забрать все оставшиеся на страховом счету деньги единовременно. Ранее жесткое законодательство вынуждало семьи годами ждать выплат, которые выдавались исключительно небольшими ежемесячными долями. О деталях важной реформы сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

Финал многолетних споров: в чем суть новой реформы?

До внесения данных поправок система пенсионных аннуитетов в Казахстане сталкивалась с серьезной критикой со стороны населения, особенно в регионах (Атырауской, Мангистауской областях и др.). Если гражданин переводил свои накопления из ЕНПФ в Компанию по страхованию жизни (КСЖ) и скоропостижно умирал, его семья не могла распоряжаться всей суммой капитала. Страховые компании выплачивали остаток строго по графику — небольшими частями в течение гарантированного периода, за задержку которых начислялась пеня.

Новые поправки полностью устраняют эту монопольную несправедливость. Теперь наследникам предоставлена абсолютная свобода выбора. Они могут:

  • Либо продолжить получать ежемесячные выплаты по старой схеме (актуально, если в семье есть иждивенцы, нуждающиеся в регулярном доходе);

  • Либо подать заявление и забрать весь финансовый остаток единовременно одной транзакцией.

«Мы изменили это правило. Прежнего жесткого ограничения больше нет — окончательное решение теперь остается за самой семьей. Система стала более гибкой, человекоцентричной и справедливой», — подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Контекст: что такое пенсионный аннуитет и кому он выгоден?

Для понимания важности реформы стоит напомнить, как функционирует этот инструмент в Казахстане. Пенсионный аннуитет — это финансовый продукт страховых компаний, который позволяет выйти на заслуженный отдых значительно раньше официального пенсионного возраста.

По действующим правилам, заключить договор немедленного аннуитета (с выплатами сразу) могут:

  • Мужчины — по достижении 55 лет;

  • Женщины — по достижении 53 лет;

  • Граждане, работавшие на вредных производствах (при наличии обязательных профессиональных взносов — ОППВ) — уже с 50 лет.

Главное условие — на счете в ЕНПФ должна быть сформирована достаточная сумма (порог достаточности), способная обеспечить пожизненную ежемесячную выплату не ниже 70% от величины прожиточного минимума. Переводя деньги в КСЖ, человек застрахован от того, что его личные накопления в ЕНПФ закончатся. Страховая компания обязана платить ему до конца жизни, даже если внесенный капитал будет полностью исчерпан. Именно из-за этого риска страховые компании ранее неохотно расставались с «замороженными» остатками средств в случае ранней смерти клиентов.

Как теперь оформить наследство по пенсионному аннуитету?

Процедура наследования данных средств синхронизирована с общим Гражданским кодексом РК.

  1. После открытия наследства родственникам необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев для фиксации своих прав. Благодаря интеграции баз данных Минюста и Единой нотариальной информационной системы («Е-нотариат»), проверка наличия счетов происходит автоматически.

  2. Отдельно от основной суммы наследники сохраняют право на получение оперативной единовременной выплаты на погребение за счет накоплений (в пределах установленных законом МРП).

  3. После получения свидетельства о праве на наследство члены семьи смогут напрямую обратиться в компанию по страхованию жизни (КСЖ), где был оформлен аннуитет, и выбрать желаемый формат выплаты — включая полное досрочное изъятие остатка.

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