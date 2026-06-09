В Казахстане стартовали продажи абсолютно нового поколения BMW: чем уникальна модель Neue Klasse

В автоцентрах Казахстана стартовали официальные продажи флагманского электрического кроссовера BMW iX3. Модель, открывающая новую технологическую эру баварского бренда под названием Neue Klasse, уже доступна для местных покупателей по цене от 50,2 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Юрий Воронцов/«Газета»

Исторический сдвиг: что такое Neue Klasse?

Появление BMW iX3 на казахстанском рынке произошло практически одновременно с мировым релизом, что подчеркивает важность региона для немецкого концерна. Индекс Neue Klasse («Новый класс») — это не просто маркетинговый ход или очередной фейслифтинг. Это глобальная смена архитектуры баварских машин. В отличие от предыдущих электрокаров бренда, которые строились на адаптированных бензиновых платформах, новый iX3 разработан с чистого листа на специализированной 800-вольтовой электрической тележке.

Производство новинки стартовало на ультрасовременном заводе BMW в венгерском Дебрецене. К слову, это первое в мире автомобильное предприятие, полностью отказавшееся от использования ископаемого топлива (газа и угля), что делает углеродный след нового iX3 минимальным еще на этапе сборки.

Проекция вместо приборной панели: интерьер будущего

Главная фишка, которая удивляет при первом знакомстве с автомобилем, — это революционная система BMW Panoramic Vision. Традиционной панели приборов за рулевым колесом здесь больше нет. Вся ключевая информация, навигация и виджеты мультимедиа проецируются на специальную темную подложку в нижней части лобового стекла, растянувшуюся во всю ширину салона от левой до правой стойки.

Управление функциями полностью переведено на центральный тачскрин оригинальной формы и сенсоры на руле. По задумке шеф-дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка, это позволяет водителю вообще не отводить взгляд от дороги, интегрируя его «цифровую жизнь» непосредственно в процесс вождения.

Технические характеристики версии 50 xDrive

На рынке Казахстана кроссовер дебютировал в бескомпромиссной полноприводной модификации. Технические параметры электрокара выводят его в прямые конкуренты таким гигантам, как Porsche Macan Electric:

Параметр Показатель Силовая установка Двухмоторная, полный привод (50 xDrive) Суммарная мощность 470 л. с. (645 Нм) Разгон до 100 км/ч 4,9 секунды Емкость батареи 108,7 кВт·ч Максимальный запас хода до 805 км (по циклу WLTP) Пиковая мощность зарядки 400 кВт

Благодаря передовой 800-вольтовой архитектуре, iX3 устанавливает рекорды скорости восполнения энергии. На сверхбыстрых зарядных станциях автомобилю достаточно провести всего 10 минут, чтобы получить дополнительные 370 км хода, а общая зарядка батареи с 10% до 80% занимает около 21 минуты. Также кроссовер поддерживает технологию двунаправленной зарядки (Vehicle-to-Home) — при необходимости от машины можно запитать загородный дом.

Ценообразование в Казахстане

Официальный прайс-лист на BMW iX3 в автосалонах страны начинается с отметки в 50 278 904 тенге. Интересно, что на этапе оформления предзаказов весной стоимость модели прогнозировалась чуть выше — в районе 52,7 млн тенге.

Финальный ценник традиционно зависит от пакета опций: покупатели могут заказать кастомные материалы отделки салона из вторсырья, панорамную крышу нового поколения и продвинутый автопилот. Все ввезенные официальными дилерами машины поставляются с полноценной заводской гарантией и адаптированы под климатические условия региона.