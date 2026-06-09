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09.06.2026, 06:15

Что скрывали карты СССР: Казахстан и Shell запускают масштабную ревизию нефтегазовых недр

Новости Казахстана 0 1 141

Минэнерго Казахстана совместно с концерном Shell переводит изучение нефтегазовых недр в «цифру» — исторические геологические данные страны пройдут глубокую компьютерную обработку, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"
© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"

Новый ИТ-альянс: кто и зачем подписал меморандум

Министерство энергетики Республики Казахстан, АО «Национальная геологическая служба» и компания «Шелл Казахстан» официально заключили меморандум о сотрудничестве. Главная цель партнерства — запуск пилотного проекта по созданию ультрасовременной геоинформационной системы (ГИС).

Эта цифровая площадка станет единым хабом для сбора, систематизации и глубокого анализа колоссального объема данных по углеводородному потенциалу страны. Как подчеркнули в Минэнерго, ГИС-платформа позволит проводить высокоточную интерпретацию накопленных за десятилетия геологических отчетов.

В чем уникальная ценность проекта

Казахстан обладает одной из самых богатых, но в то же время труднодоступных геологических баз в СНГ. Основная проблема — огромный массив так называемых «исторических данных», большая часть которых собиралась еще в советский период и хранится в бумажных архивах. Из-за отсутствия сквозной цифровой аналитики инвесторам зачастую приходится проводить повторные (и крайне дорогие) исследования одних и тех же участков.

Международный гигант Shell обладает одной из лучших в мире экспертиз в области «цифровых двойников» месторождений и применения нейросетей для сейсморазведки. Ожидается, что интеграция технологий Shell позволит не просто оцифровать карты, а применить алгоритмы Big Data и машинного обучения для прогнозирования новых нефтеносных пластов на больших глубинах (например, в Прикаспийской впадине), где традиционные методы поиска малоэффективны.

Что это даст экономике Казахстана

Запуск ИТ-платформы решает сразу несколько стратегических задач:

  • Снижение рисков для инвесторов: Компании смогут за считанные минуты оценивать перспективность участков перед покупкой лицензий на недропользование.

  • Второе дыхание для «старых» месторождений: Повторный анализ исторических данных помогает находить пропущенные залежи на уже разрабатываемых истощенных блоках.

  • Ускорение геологоразведки: Время от обработки первичных данных до бурения первой скважины сократится в разы.

Проект станет важным шагом в реализации государственной стратегии по цифровизации сырьевого сектора Казахстана и повышению его прозрачности для мирового рынка.

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