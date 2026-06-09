Брендинг на колесах: как бизнесу в РК легально купить VIP-номера без СпецЦОНов в 2026 году

Казахстанский бизнес теперь может официально и полностью онлайн оформлять «красивые» и персональные государственные регистрационные номера для корпоративных автомобилей. АО «НИТ» автоматизировало востребованный сервис на портале eGov.kz, расширив возможности, которые ранее были доступны исключительно физическим лицам, сообщает Lada.kz.
Казахстанские компании получили легальный инструмент для брендинга и улучшения корпоративного имиджа своего автопарка. Пресс-служба АО «НИТ» сообщила об обновлении популярного сервиса «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт для юридических лиц» (ГРНЗ).
Теперь выбрать статусную комбинацию цифр и букв для служебной машины можно за несколько кликов, не посещая СпецЦОН. Разработчики также пообещали, что аналогичный функционал в самое ближайшее время интегрируют на главную страницу мобильного приложения для предпринимателей eGov Business.
Стоимость «красивых» автомобильных номеров в Казахстане напрямую привязана к Месячному расчетному показателю (МРП). С 1 января 2026 года МРП в республике вырос до 4 325 тенге, из-за чего пропорционально увеличились и пошлины на государственные знаки повышенного спроса:
Минимальный кастомный тариф (10 МРП / 43 250 тенге): С января 2026 года в силу вступили правила, позволяющие заказать абсолютно любую желаемую комбинацию букв и цифр, если она свободна и не входит в VIP-категории (например, номер с индексом модели машины — 325 BMW или 720 TNO).
«Зеркальные» номера (15 МРП / 64 875 тенге): Комбинации типа 101, 202, 707 с произвольными буквами. Если добавить три одинаковые буквы (например, ААА), цена вырастет до 72 МРП (311 400 тенге).
Круглые и парные числа (137 МРП / 592 525 тенге): Номера вроде 100, 111, 555 или 999. В сочетании с одинаковыми буквами пошлина составляет уже 194 МРП (839 050 тенге).
Премиум-сегмент (228 МРП / 986 100 тенге): Легендарные комбинации от 001 до 009, а также «777».
Абсолютный максимум (285 МРП / 1 232 625 тенге): Самый дорогой вариант в Налоговом кодексе РК — элитные цифры (001, 777) в сочетании с тремя одинаковыми буквами (например, 007 ХХХ).
Приобретенный красивый номер юридическое лицо может сохранить за собой даже после продажи автомобиля. Первый месяц госномер хранится в СпецЦОНе бесплатно, а продлить хранение до полугода можно за символическую плату в 2,8 МРП (12 110 тенге).
Для оформления заявки представителю организации с правом подписи необходимо выполнить следующие действия:
Авторизоваться на портале eGov.kz с помощью ЭЦП юридического лица.
Открыть ветку: «Гражданам» → «Транспорт и коммуникации» → «Автомобильный транспорт».
Нажать на услугу «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт».
Ввести в строку поиска желаемое сочетание цифр и букв. Если оно занято, система мгновенно предложит альтернативные варианты.
При обнаружении свободной комбинации на экране отобразится её точная стоимость.
Заполнить обязательные поля: выбрать регион, тип знака и конкретный филиал ЦОНа.
Провести онлайн-оплату государственной пошлины и подписать заявку ЭЦП.
Статус выполнения и электронное уведомление появятся в «Истории получения услуг» в личном кабинете.
В АО «НИТ» подчеркивают: номер официально закрепляется за компанией только после непосредственной выдачи табличек в ЦОНе. Если организация параллельно покупает или переоформляет автомобиль, руководству важно убедиться, что спецномер уже доставлен в филиал.
Регламентированные сроки выпуска индивидуальных ГРНЗ:
Для городов Астана и Алматы — до 5 рабочих дней;
Для Шымкента и всех остальных областей Казахстана — до 15 рабочих дней.
Внедрение данного сервиса полностью ликвидирует теневой рынок и коррупционные риски, делая процедуру выбора автономеров для бизнеса прозрачной, быстрой и комфортной.
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