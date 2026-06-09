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09.06.2026, 06:46

Брендинг на колесах: как бизнесу в РК легально купить VIP-номера без СпецЦОНов в 2026 году

Новости Казахстана 0 1 023

Казахстанский бизнес теперь может официально и полностью онлайн оформлять «красивые» и персональные государственные регистрационные номера для корпоративных автомобилей. АО «НИТ» автоматизировало востребованный сервис на портале eGov.kz, расширив возможности, которые ранее были доступны исключительно физическим лицам, сообщает Lada.kz. 

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Цифровизация для бизнеса: что изменилось на eGov

Казахстанские компании получили легальный инструмент для брендинга и улучшения корпоративного имиджа своего автопарка. Пресс-служба АО «НИТ» сообщила об обновлении популярного сервиса «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт для юридических лиц» (ГРНЗ).

Теперь выбрать статусную комбинацию цифр и букв для служебной машины можно за несколько кликов, не посещая СпецЦОН. Разработчики также пообещали, что аналогичный функционал в самое ближайшее время интегрируют на главную страницу мобильного приложения для предпринимателей eGov Business.

Сколько стоят VIP-номера в 2026 году?

Стоимость «красивых» автомобильных номеров в Казахстане напрямую привязана к Месячному расчетному показателю (МРП). С 1 января 2026 года МРП в республике вырос до 4 325 тенге, из-за чего пропорционально увеличились и пошлины на государственные знаки повышенного спроса:

  • Минимальный кастомный тариф (10 МРП / 43 250 тенге): С января 2026 года в силу вступили правила, позволяющие заказать абсолютно любую желаемую комбинацию букв и цифр, если она свободна и не входит в VIP-категории (например, номер с индексом модели машины — 325 BMW или 720 TNO).

  • «Зеркальные» номера (15 МРП / 64 875 тенге): Комбинации типа 101, 202, 707 с произвольными буквами. Если добавить три одинаковые буквы (например, ААА), цена вырастет до 72 МРП (311 400 тенге).

  • Круглые и парные числа (137 МРП / 592 525 тенге): Номера вроде 100, 111, 555 или 999. В сочетании с одинаковыми буквами пошлина составляет уже 194 МРП (839 050 тенге).

  • Премиум-сегмент (228 МРП / 986 100 тенге): Легендарные комбинации от 001 до 009, а также «777».

  • Абсолютный максимум (285 МРП / 1 232 625 тенге): Самый дорогой вариант в Налоговом кодексе РК — элитные цифры (001, 777) в сочетании с тремя одинаковыми буквами (например, 007 ХХХ).

Приобретенный красивый номер юридическое лицо может сохранить за собой даже после продажи автомобиля. Первый месяц госномер хранится в СпецЦОНе бесплатно, а продлить хранение до полугода можно за символическую плату в 2,8 МРП (12 110 тенге).

Пошаговая инструкция: как заказать госномер онлайн

Для оформления заявки представителю организации с правом подписи необходимо выполнить следующие действия:

  1. Авторизоваться на портале eGov.kz с помощью ЭЦП юридического лица.

  2. Открыть ветку: «Гражданам»«Транспорт и коммуникации»«Автомобильный транспорт».

  3. Нажать на услугу «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт».

  4. Ввести в строку поиска желаемое сочетание цифр и букв. Если оно занято, система мгновенно предложит альтернативные варианты.

  5. При обнаружении свободной комбинации на экране отобразится её точная стоимость.

  6. Заполнить обязательные поля: выбрать регион, тип знака и конкретный филиал ЦОНа.

  7. Провести онлайн-оплату государственной пошлины и подписать заявку ЭЦП.

Статус выполнения и электронное уведомление появятся в «Истории получения услуг» в личном кабинете.

Важные нюансы и сроки изготовления

В АО «НИТ» подчеркивают: номер официально закрепляется за компанией только после непосредственной выдачи табличек в ЦОНе. Если организация параллельно покупает или переоформляет автомобиль, руководству важно убедиться, что спецномер уже доставлен в филиал.

Регламентированные сроки выпуска индивидуальных ГРНЗ:

  • Для городов Астана и Алматы — до 5 рабочих дней;

  • Для Шымкента и всех остальных областей Казахстана — до 15 рабочих дней.

Внедрение данного сервиса полностью ликвидирует теневой рынок и коррупционные риски, делая процедуру выбора автономеров для бизнеса прозрачной, быстрой и комфортной.

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