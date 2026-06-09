Работа на износ: составлен топ самых уставших профессий в Казахстане

Рынок труда Казахстана столкнулся с масштабной волной скрытого переутомления. По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года численность граждан, регулярно работающих более 41 часа в неделю, достигла рекордных 1,4 млн человек. Рассказываем, какие отрасли стали главными «ловушками переработок», кто страдает от трудоголизма чаще всего и что по этому поводу говорит Трудовой кодекс РК, сообщает Lada.kz.
Согласно свежему исследованию аналитического портала Finprom.kz, количество казахстанцев, вовлеченных в сверхурочный труд, демонстрирует непрерывный рост. За последний год армия тех, кто задерживается на рабочем месте, увеличилась сразу на 13,8% (или на 170,8 тыс. человек). Для сравнения: в первом квартале 2025 года статистика фиксировала 1,2 млн таких сотрудников, а сегодня это уже 15% от общего числа занятого населения страны.
При этом средний показатель рабочей недели по республике остается в пределах нормы — 39 часов. Однако этот баланс держится исключительно за счет сезонных секторов. Например, в сельском хозяйстве из-за специфики начала года средняя рабочая неделя составила всего 33 часа.
Наиболее сложная ситуация с переработками традиционно складывается в секторах с высокой долей физического труда или жесткой привязкой к клиентопотоку.
Горнодобывающая промышленность: Абсолютный лидер антирейтинга. Здесь сверх установленной нормы трудится почти треть коллективов (31,5%), а рабочая неделя в среднем растягивается до 44 часов.
Торговля и авторемонт: В сфере ритейла и обслуживания автомобилей задерживаться приходится 23,8% сотрудников.
Horeca (Отели и общепит): Администраторы, официанты и повара занимают третье место — 23,5% персонала работают на износ.
Транспорт, логистика и строительство: В этих нишах перерабатывают 22,5% и 19,5% работников соответственно.
На противоположном полюсе оказались сферы образования (всего 3,3% перерабатывающих), здравоохранение (5,4%) и финансово-страховой сектор (6%).
Статистика выявила четкие гендерные и возрастные различия. Мужчины в Казахстане берут на себя сверхурочную нагрузку значительно чаще женщин. Свыше 41 часа в неделю работают 897,7 тыс. мужчин (рост на 11,9% за год), что сразу на 77% превышает аналогичный показатель среди женщин (507,6 тыс.). Таким образом, в условиях жесткого тайм-менеджмента живет каждый пятый работающий мужчина страны.
Самый уязвимый возраст — от 35 до 44 лет (434,4 тыс. человек). Это период максимальной социальной и финансовой нагрузки (ипотеки, воспитание детей). На втором месте — группа от 45 до 54 лет (315,7 тыс.). Молодежь до 24 лет перерабатывает реже — около 125,4 тыс. человек.
Многие работодатели в Казахстане забывают, что понятие «сверх нормы» строго регламентировано законом. Согласно статье 77 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.
Важные нюансы законодательства РК, о которых молчит статистика:
Лимиты сверхурочных: Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа (на тяжелых работах — один час), а в общей сложности — 12 часов в месяц и 120 часов в год. Исходя из данных, что 1,4 млн граждан работают 41-44 часа каждую неделю, сотни тысяч из них систематически выходят за рамки законных лимитов.
Повышенная оплата: Каждый час переработки должен оплачиваться работодателем в повышенном размере — не ниже чем в полуторном размере (согласно ст. 108 ТК РК) либо компенсироваться часами отдыха.
Штрафы: За нарушение режима труда и отдыха, а также за привлечение к сверхурочным работам без согласия сотрудника (или сверх лимита) работодателям по ст. 89 КоАП РК грозит штраф до 120 МРП (для субъектов крупного бизнеса).
Для сравнения, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), работа более 55 часов в неделю признана опасной для жизни. Она увеличивает риск инсульта на 35% и ишемической болезни сердца на 17% по сравнению с нормальной рабочей неделей (35–40 часов).
Хотя средний показатель перерабатывающих казахстанцев (41-44 часа) пока не достиг критической отметки ВОЗ, тенденция к росту на 13,8% в год вызывает тревогу у медицинских экспертов и социологов. Без должного контроля со стороны инспекции труда республика рискует столкнуться с масштабным кризисом профессионального выгорания и снижения производительности труда в ключевых секторах экономики.
Комментарии0 комментарий(ев)