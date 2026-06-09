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09.06.2026, 06:57

Работа на износ: составлен топ самых уставших профессий в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 329

Рынок труда Казахстана столкнулся с масштабной волной скрытого переутомления. По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года численность граждан, регулярно работающих более 41 часа в неделю, достигла рекордных 1,4 млн человек. Рассказываем, какие отрасли стали главными «ловушками переработок», кто страдает от трудоголизма чаще всего и что по этому поводу говорит Трудовой кодекс РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Трудовой рекорд: как выросла статистика переработок

Согласно свежему исследованию аналитического портала Finprom.kz, количество казахстанцев, вовлеченных в сверхурочный труд, демонстрирует непрерывный рост. За последний год армия тех, кто задерживается на рабочем месте, увеличилась сразу на 13,8% (или на 170,8 тыс. человек). Для сравнения: в первом квартале 2025 года статистика фиксировала 1,2 млн таких сотрудников, а сегодня это уже 15% от общего числа занятого населения страны.

При этом средний показатель рабочей недели по республике остается в пределах нормы — 39 часов. Однако этот баланс держится исключительно за счет сезонных секторов. Например, в сельском хозяйстве из-за специфики начала года средняя рабочая неделя составила всего 33 часа.

Горняки, продавцы и строители: топ-отраслей с длинным рабочим днем

Наиболее сложная ситуация с переработками традиционно складывается в секторах с высокой долей физического труда или жесткой привязкой к клиентопотоку.

  • Горнодобывающая промышленность: Абсолютный лидер антирейтинга. Здесь сверх установленной нормы трудится почти треть коллективов (31,5%), а рабочая неделя в среднем растягивается до 44 часов.

  • Торговля и авторемонт: В сфере ритейла и обслуживания автомобилей задерживаться приходится 23,8% сотрудников.

  • Horeca (Отели и общепит): Администраторы, официанты и повара занимают третье место — 23,5% персонала работают на износ.

  • Транспорт, логистика и строительство: В этих нишах перерабатывают 22,5% и 19,5% работников соответственно.

На противоположном полюсе оказались сферы образования (всего 3,3% перерабатывающих), здравоохранение (5,4%) и финансово-страховой сектор (6%).

Портрет казахстанского трудоголика: мужчины 35+ в зоне риска

Статистика выявила четкие гендерные и возрастные различия. Мужчины в Казахстане берут на себя сверхурочную нагрузку значительно чаще женщин. Свыше 41 часа в неделю работают 897,7 тыс. мужчин (рост на 11,9% за год), что сразу на 77% превышает аналогичный показатель среди женщин (507,6 тыс.). Таким образом, в условиях жесткого тайм-менеджмента живет каждый пятый работающий мужчина страны.

Самый уязвимый возраст — от 35 до 44 лет (434,4 тыс. человек). Это период максимальной социальной и финансовой нагрузки (ипотеки, воспитание детей). На втором месте — группа от 45 до 54 лет (315,7 тыс.). Молодежь до 24 лет перерабатывает реже — около 125,4 тыс. человек.

Что нарушают работодатели и чем это грозит?

Многие работодатели в Казахстане забывают, что понятие «сверх нормы» строго регламентировано законом. Согласно статье 77 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

Важные нюансы законодательства РК, о которых молчит статистика:

  1. Лимиты сверхурочных: Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа (на тяжелых работах — один час), а в общей сложности — 12 часов в месяц и 120 часов в год. Исходя из данных, что 1,4 млн граждан работают 41-44 часа каждую неделю, сотни тысяч из них систематически выходят за рамки законных лимитов.

  2. Повышенная оплата: Каждый час переработки должен оплачиваться работодателем в повышенном размере — не ниже чем в полуторном размере (согласно ст. 108 ТК РК) либо компенсироваться часами отдыха.

  3. Штрафы: За нарушение режима труда и отдыха, а также за привлечение к сверхурочным работам без согласия сотрудника (или сверх лимита) работодателям по ст. 89 КоАП РК грозит штраф до 120 МРП (для субъектов крупного бизнеса).

Международный контекст: Казахстан на карте выгорания

Для сравнения, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), работа более 55 часов в неделю признана опасной для жизни. Она увеличивает риск инсульта на 35% и ишемической болезни сердца на 17% по сравнению с нормальной рабочей неделей (35–40 часов).

Хотя средний показатель перерабатывающих казахстанцев (41-44 часа) пока не достиг критической отметки ВОЗ, тенденция к росту на 13,8% в год вызывает тревогу у медицинских экспертов и социологов. Без должного контроля со стороны инспекции труда республика рискует столкнуться с масштабным кризисом профессионального выгорания и снижения производительности труда в ключевых секторах экономики.

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