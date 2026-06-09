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09.06.2026, 08:34

Мировой стандарт в РК: какая компания перевернула рынок труда Казахстана

Новости Казахстана 0 1 322

Технологический гигант Yandex Qazaqstan официально признан одним из лучших работодателей страны в 2026 году по версии престижного международного института Top Employers Institute. Независимый глобальный аудит подтвердил, что корпоративная культура компании, ее образовательные проекты и ИИ-инициативы задают новые стандарты для всего центральноазиатского рынка труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Yandex Qazaqstan
Фото: Yandex Qazaqstan

Международный знак качества: как проходил жесткий аудит

В 2026 году признание от Top Employers Institute (международная организация, работающая в 131 стране мира) получить стало значительно сложнее. Статус лучшего работодателя — это не просто имиджевая награда или результат онлайн-голосования. Эксперты института оценивали номинантов на основе комплексного исследования HR Best Practices Survey.

Проверка охватила 6 ключевых HR-доменов и 20 различных направлений. Среди них: формирование бизнес-стратегии через призму управления персоналом (People Strategy), качество рабочей среды, прозрачность привлечения талантов, глубина обучения, а также вовлеченность (Wellbeing) и инклюзивность (Diversity & Inclusion).

Генеральный директор Top Employers Institute Адриан Селигман особо подчеркнул, что национальная сертификация Yandex Qazaqstan доказывает приверженность компании к созданию высокоэффективной и устойчивой рабочей среды, которая напрямую конвертируется в сильные бизнес-результаты. По его словам, компания вносит фундаментальный вклад в трансформацию общей культуры труда в Казахстане.

Почему Yandex Qazaqstan лидирует на рынке

Чтобы понять реальный масштаб этого достижения, достаточно взглянуть на внутренний рынок Казахстана. Сертификат от Top Employers Institute совпал с еще одной важной победой компании на локальной арене.

По данным масштабного независимого исследования, проведенного агентствами People Consulting и Digital Business, Yandex Qazaqstan параллельно возглавил внутренний рейтинг самых привлекательных ИТ-работодателей республики. Более 66% опрошенных профессионалов уровня middle и senior заявили, что мечтают работать именно в этой компании. Ближайшие конкуренты — Kolesa Group и InDrive — отстали с результатами в 58% и 49% соответственно. Более того, в 2026 году почетный международный статус Top Employer во всем Казахстане смогли получить всего 10 компаний (включая таких гигантов, как Halyk Bank, Tele2 и AstraZeneca), что превращает данный сертификат в закрытый элитарный клуб работодателей.

Главные драйверы привлекательности компании по мнению соискателей:

  • Инвестиции в человеческий капитал: Yandex Qazaqstan (входящий в международную группу Yango Group) системно развивает локальные таланты. Компания субсидирует образовательные программы, открывая молодым казахстанским специалистам доступ к сложнейшим технологиям, включая машинное обучение (Machine Learning) и работу с Big Data.

  • Инклюзивная цифровая экосистема: Компания не просто создает рабочие места, но и адаптирует свои умные ИИ-сервисы и городскую мобильность для людей с ограниченными возможностями, развивая культуру равенства.

  • Гибкость и баланс: Внедрение передовых agile-практик, сокращение внутренней бюрократии и фокус на ментальном здоровье сотрудников.

Что дает статус Top Employer бизнесу и сотрудникам?

Благодаря успешно пройденной сертификации, казахстанская технологическая компания получает прямой доступ к глобальной экспертизе. Это открывает возможности для обмена опытом с лучшими мировыми корпорациями и внедрения передовой аналитики в свои внутренние процессы.

Как распределяются приоритеты в HR-стратегии лидеров рынка:

HR-домен (Направление оценки) Что оценивали международные аудиторы? Главный фокус Yandex Qazaqstan в РК
People Strategy & Work Environment Связь целей бизнеса с комфортом сотрудников Минимизация бюрократии, внедрение гибридных форматов работы.
Talent Acquisition & Learning Привлечение лучших кадров и их постоянное обучение Запуск ИТ-школ, воркшопов по ИИ и машинному обучению для молодежи.
Diversity, Inclusion & Wellbeing Равенство возможностей и профилактика выгорания Инклюзивность цифровых продуктов, адаптация под нужды особенных групп граждан.

В условиях жесткого дефицита квалифицированных ИТ-кадров в Центральной Азии, признание на столь высоком уровне дает Yandex Qazaqstan колоссальное конкурентное преимущество. Компания наглядно демонстрирует: долгосрочный коммерческий успех цифровых экосистем строится вокруг комфорта и непрерывного развития людей, которые их создают.

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