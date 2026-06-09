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09.06.2026, 09:39

Казахстан наотрез отказался от российских машин: на чем теперь заставляют ездить водителей

Новости Казахстана 0 1 341

Казахстанский авторынок переживает тектонический сдвиг: импорт из России рухнул более чем в 5 раз, в то время как местное производство показало рекордный рост почти на 38%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Великий разворот: Китай наступает, Россия теряет позиции

Структура автомобильного импорта в Казахстан по итогам I квартала 2026 года изменилась до неузнаваемости. Общий объем зарубежных поставок снизился на 10,5%, составив 32,7 тыс. единиц. Главным бенефициаром этого процесса стал Китай, прочно закрепивший за собой статус ключевого автопарка страны. За три месяца из Поднебесной завезли 21,2 тыс. машин (+2%).

В то же время некогда доминировавший российский автопром показал антирекорд: поставки из РФ обвалились в 5,6 раза — до скромных 520 автомобилей. Также отрицательную динамику продемонстрировали другие традиционные направления: США (3,6 тыс. ед., -18%), Япония (3,1 тыс. ед., -22,8%) и Южная Корея (2,5 тыс. ед., -7,4%). Единственным «западным» игроком, показавшим аномальный взлет, стала Германия — импорт оттуда вырос в 1,6 раза, достигнув 1,1 тыс. люксовых и премиальных авто.

Почему это произошло?

Официальная статистика отражает долгосрочные регуляторные изменения в регионе, о которых часто умалчивают в сухих отчетах:

  • Новые тарифные барьеры: В 2026 году в Казахстане вступили в силу скорректированные правила по утилизационному сбору (базовая ставка выросла вслед за МРП до 216 250 тенге), а также активизировались механизмы защиты внутреннего рынка ЕАЭС от демпинга. Повышенные утилизационные коэффициенты на технику из РФ и Беларуси фактически лишили российскую сборку ценового преимущества.

  • Параллельный импорт и таможенный аудит: Ужесточение контроля за занижением таможенной стоимости (инвойсов) на границах ЕАЭС закрыло серые каналы поставок подержанных иномарок через северного соседа.

  • Триумф локализации: Дефицит импорта оперативно перекрыли отечественные заводы. За I квартал 2026 года в Казахстане собрали 30,5 тыс. машин (+37,9%). Флагманами выступили костанайский Allur и алматинский Astana Motors, сделавшие ставку на массовые бренды (Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, новые линейки Kia и китайских Changan и Haval).

Вектор экспорта: Прибалтика заменяет Центральную Азию

Экспортный сегмент Казахстана также претерпел изменения. Общие отгрузки за рубеж незначительно снизились (312 авто, -7%), однако география поставок преподнесла сюрпризы.

Помимо традиционного Таджикистана, который увеличил закупки казахстанских машин в 3 раза (до 85 ед.), и просевших рынков России (59 ед.) и Кыргызстана (59 ед.), в цепочке неожиданно появились европейские хабы. В Литву из Казахстана было отправлено 70 легковых автомобилей. По мнению отраслевых экспертов, балтийский маршрут используется дилерами для реэкспорта специфических брендов и обхода санкционных ограничений, что превращает Казахстан в важный транзитный узел между Азией и Европой.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Этого следовало ожидать Российские автомашины не стоят тех денег которые за них просят
09.06.2026, 05:11
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