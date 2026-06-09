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09.06.2026, 11:03

Казахстан ликвидирует советскую бюрократию на Байконуре: как теперь пускают туристов

Новости Казахстана 0 1 104

Казахстан радикально сократил бюрократические барьеры для посещения легендарного космодрома Байконур. Сроки согласования въездных документов для иностранных граждан уменьшились до 10 дней, что открывает новые возможности для круглогодичного космического туризма и привлечения частных инвестиций, сообщает Lada.kz. 

Фото: mirsg.ru
Фото: mirsg.ru

Бюрократический прорыв: Разрешение на въезд за 10 дней

Доступ к первому и крупнейшему космодрому планеты для зарубежных гостей стал значительно проще. Как сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, в рамках реализации новой Концепции развития туризма на комплексе «Байконур» до 2030 года, период ожидания пропусков для иностранцев теперь ограничен 10 днями.

Ранее эта процедура из-за строгого режимного статуса объекта могла занимать от 30 до 45 дней, что вынуждало туристов планировать поездки за несколько месяцев и приводило к частым отказам со стороны туроператоров из-за жестких дедлайнов. Облегченный регламент позволит операторам гибко формировать графики как под пиковые даты запусков ракет, так и для межпусковых экскурсионных программ.

Что скрывают «туристические тизеры» Байконура?

Ранее ключевые исторические площадки находились исключительно в аренде у Российской Федерации (Роскосмоса). Однако в рамках поэтапного вывода из аренды неиспользуемых объектов, под юрисдикцию Казахстана были возвращены легендарный «Гагаринский старт» (Площадка №1), огромный монтажно-заправочный комплекс, а также уникальный стенд динамических испытаний, где когда-то тестировали советскую лунную ракету Н-1 и систему «Энергия-Буран».

Именно эти объекты Минтуризма РК планирует превратить в якорные туристические хабы. На заседании Кабмина было подчеркнуто, что инвестиционные тизеры (готовые бизнес-планы для международных инвесторов) уже сформированы. Модернизация «Гагаринского старта» и превращение его в музейно-интерактивный комплекс мирового уровня — одна из главных долгосрочных целей программы до 2030 года.

Событийный туризм: Байконур переходит на круглогодичный режим

Главная проблема космического туризма на сегодняшний день — его цикличность. Основной поток путешественников привязан к редким датам пилотируемых и грузовых пусков кораблей «Союз» и «Прогресс». Правительство Казахстана намерено исправить этот дисбаланс с помощью развития событийного туризма в межпусковой период.

Направление развития Что планируется внедрить Ожидаемый эффект
Инфраструктура Реконструкция гостиниц, создание кемпингов Повышение комфорта для VIP-туристов
События Проведение научно-популярных фестивалей, форумов Загрузка отелей в «тихий» сезон
Интерактив Создание VR-зон симуляции космических полетов Привлечение молодежной аудитории

Упрощение въезда до 10 дней — это первый шаг к превращению закрытого моногорода в открытую международную дестинацию. По оценкам экспертов, упрощение режима может увеличить турпоток на Байконур в 2,5–3 раза уже в ближайшие два года.

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