Казахстан ликвидирует советскую бюрократию на Байконуре: как теперь пускают туристов

Казахстан радикально сократил бюрократические барьеры для посещения легендарного космодрома Байконур. Сроки согласования въездных документов для иностранных граждан уменьшились до 10 дней, что открывает новые возможности для круглогодичного космического туризма и привлечения частных инвестиций, сообщает Lada.kz.

Фото: mirsg.ru

Бюрократический прорыв: Разрешение на въезд за 10 дней

Доступ к первому и крупнейшему космодрому планеты для зарубежных гостей стал значительно проще. Как сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, в рамках реализации новой Концепции развития туризма на комплексе «Байконур» до 2030 года, период ожидания пропусков для иностранцев теперь ограничен 10 днями.

Ранее эта процедура из-за строгого режимного статуса объекта могла занимать от 30 до 45 дней, что вынуждало туристов планировать поездки за несколько месяцев и приводило к частым отказам со стороны туроператоров из-за жестких дедлайнов. Облегченный регламент позволит операторам гибко формировать графики как под пиковые даты запусков ракет, так и для межпусковых экскурсионных программ.

Что скрывают «туристические тизеры» Байконура?

Ранее ключевые исторические площадки находились исключительно в аренде у Российской Федерации (Роскосмоса). Однако в рамках поэтапного вывода из аренды неиспользуемых объектов, под юрисдикцию Казахстана были возвращены легендарный «Гагаринский старт» (Площадка №1), огромный монтажно-заправочный комплекс, а также уникальный стенд динамических испытаний, где когда-то тестировали советскую лунную ракету Н-1 и систему «Энергия-Буран».

Именно эти объекты Минтуризма РК планирует превратить в якорные туристические хабы. На заседании Кабмина было подчеркнуто, что инвестиционные тизеры (готовые бизнес-планы для международных инвесторов) уже сформированы. Модернизация «Гагаринского старта» и превращение его в музейно-интерактивный комплекс мирового уровня — одна из главных долгосрочных целей программы до 2030 года.

Событийный туризм: Байконур переходит на круглогодичный режим

Главная проблема космического туризма на сегодняшний день — его цикличность. Основной поток путешественников привязан к редким датам пилотируемых и грузовых пусков кораблей «Союз» и «Прогресс». Правительство Казахстана намерено исправить этот дисбаланс с помощью развития событийного туризма в межпусковой период.

Направление развития Что планируется внедрить Ожидаемый эффект Инфраструктура Реконструкция гостиниц, создание кемпингов Повышение комфорта для VIP-туристов События Проведение научно-популярных фестивалей, форумов Загрузка отелей в «тихий» сезон Интерактив Создание VR-зон симуляции космических полетов Привлечение молодежной аудитории

Упрощение въезда до 10 дней — это первый шаг к превращению закрытого моногорода в открытую международную дестинацию. По оценкам экспертов, упрощение режима может увеличить турпоток на Байконур в 2,5–3 раза уже в ближайшие два года.