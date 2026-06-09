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09.06.2026, 11:57

Оформление ИИН в Казахстане для иностранцев переносят в смартфон: что изменится

Новости Казахстана 0 451

Иностранные граждане смогут оформлять индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и получать другие миграционные услуги в Казахстане через новое мобильное приложение QazETA. О масштабной цифровизации процедур для зарубежных гостей заявил министр внутренних дел республики Ержан Саденов на заседании правительства, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Цифровизация на границе: от QR-кодов к экосистеме QazETA

В рамках модернизации миграционной системы Министерство внутренних дел РК уже внедрило первичные цифровые инструменты на въезде в страну. По словам главы МВД Ержана Саденова, сегодня в казахстанских аэропортах и на наиболее загруженных пограничных переходах иностранцам выдают специальные туристические карты с QR-кодами.

Что дает QR-код на границе сейчас: Скан-код перенаправляет пользователя на информационный ресурс, где собраны актуальные правила пребывания в Республике Казахстан, контакты экстренных служб, а также предложения локальных операторов связи для быстрой покупки SIM-карт.

Следующим этапом цифровизации станет запуск полноценного мобильного приложения QazETA. Главной его фишкой станет перевод в онлайн-формат ключевых миграционных госуслуг, включая одну из самых востребованных процедур — получение ИИН.

Зачем иностранцам ИИН в Казахстане?

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — это базовый документ, без которого иностранный гражданин фактически не может полноценно находиться в правовом и экономическом поле Казахстана.

ИИН строго необходим иностранцу для:

  • Открытия счетов и оформления карт в казахстанских банках;

  • Официального трудоустройства или регистрации бизнеса (ТОО, ИП);

  • Покупки недвижимости, автомобиля или оформления местной SIM-карты;

  • Получения медицинских услуг и обращения в государственные органы.

Ранее для получения ИИН иностранным гражданам приходилось лично посещать Центры обслуживания населения (ЦОНы) или оформлять доверенности, что создавало дополнительную нагрузку на инфраструктуру и порождало очереди.

Когда заработает приложение QazETA?

Несмотря на техническую готовность сервиса, для его полноценного юридического запуска требуется корректировка нормативно-правовой базы.

Как подчеркнул министр внутренних дел, на сегодняшний день пакет необходимых законодательных поправок уже находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК. Ожидается, что после одобрения сенаторами и подписания закона Президентом, приложение QazETA станет доступно для скачивания в App Store и Google Play, значительно упростив релокацию, бизнес-поездки и туризм в Казахстан.

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