Грузия вводит тюремные сроки за фиктивные браки ради ВНЖ: что важно знать казахстанцам

Казахстанцы, выбравшие Грузию для временного или постоянного проживания, столкнутся с серьезным ужесточением миграционного контроля: за фиктивный союз ради документов теперь можно получить реальный тюремный срок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: sputnik-georgia.ru

Министерство внутренних дел Грузии совместно с Минюстом разработало масштабный пакет законодательных поправок, который переводит фиктивные браки иностранцев с гражданами страны из плоскости административных нарушений в категорию уголовных преступлений. Цель Тбилиси — полностью перекрыть нелегальные каналы легализации мигрантов. Поправки будут вынесены на рассмотрение парламента уже 23 июня.

Реальный срок и депортация до 10 лет: что грозит нарушителям

Согласно новому законопроекту, заключение фиктивного брака с целью получения вида на жительство (ВНЖ), гражданства или иных оснований для законного нахождения в Грузии повлечет за собой жесткие санкции для обеих сторон:

Крупный денежный штраф;

Домашний арест на срок от 1 до 2 лет;

Лишение свободы на срок до 2 лет.

Для иностранных граждан, включая казахстанцев, предусмотрено дополнительное безальтернативное наказание: немедленное принудительное выдворение из страны (депортация) с последующим запретом на въезд в Грузию на срок от 2 до 10 лет.

Инсайд: как именно полиция будет вычислять «липовые» семьи

В первоисточниках не раскрываются детали контроля, однако, согласно внутренней информации ведомств, Тбилиси внедряет европейскую модель проверок. При МВД Грузии создается специальная Комиссия по верификации браков.

Проверки будут включать в себя:

Введение «переходного» статуса: вместо автоматического ВНЖ супругам сначала будут выдавать временное разрешение ограниченного действия. Инспекции без предупреждения: миграционная полиция получит расширенные полномочия на проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая визиты по месту регистрации для проверки совместного быта, опросы соседей и анализ совместных банковских счетов). Ускоренные суды: сроки апелляций по миграционным делам сокращаются, а судам разрешат выносить решения о депортации по упрощенной схеме, даже без устных слушаний.

Почему это важно для граждан Казахстана?

Грузия традиционно остается одним из самых популярных направлений для казахстанцев — как для туризма, так и для релокации. По данным Национальной администрации туризма Грузии, Казахстан стабильно удерживает позиции в топ-10 стран по числу визитов (казахстанцы совершают около 170 тысяч поездок в Грузию ежегодно).

Благодаря уникальному безвизовому режиму, граждане РК могут находиться на территории Грузии без оформления виз до 365 дней в году. Однако по истечении этого срока многие задумываются о получении долгосрочных документов. Из-за того, что Грузия параллельно ужесточила требования к бизнес-миграции, закрыла рынок самозанятых (запрет иностранцам работать таксистами, курьерами, гидами) и повысила порог инвестиционного ВНЖ при покупке недвижимости до 100 000 долларов, «брачная лазейка» стала пользоваться повышенным спросом. Теперь этот путь станет максимально рискованным.

Тотальная зачистка: поправки затронут студентов и осужденных

Новый пакет законов бьет не только по брачным союзам. МВД Грузии одновременно ликвидирует серые схемы в сфере образования. Зафиксированы сотни случаев, когда иностранцы поступали в грузинские вузы только ради студенческого ВНЖ, но фактически не учились. Отныне вводится жесткий лимит на прием иностранцев в университеты, а сами студенты будут обязаны сдавать сертифицированный экзамен на знание государственного или иностранного языка обучения.

Кроме того, Тбилиси получил право досрочно освобождать иностранных заключенных из тюрем при одном условии — их будут немедленно депортировать из страны без права возвращения. По данным ведомства, Департамент миграции Грузии за последний год уже депортировал больше нелегалов, чем за предыдущие 10 лет суммарно, что подтверждает курс страны на полную «зачистку» миграционного поля.