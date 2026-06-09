Чек, который взорвал Казахстан: бургеры за 200 тысяч продают в Боровом (видео)

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов прокомментировал резонансный счет почти на 200 тысяч тенге за обычный обед на курорте Бурабай. По словам чиновника, космические цены — это «индивидуальный выбор» самих отдыхающих, выбравших премиум-сегмент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

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На днях в казахстанском сегменте социальных сетей (в частности, в Instagram-аккаунте пользовательницы bika_mazhenova) завирусилось видео, вызвавшее бурную дискуссию о доступности внутреннего туризма. Компания из четырех девушек показала итоговый чек из ресторана в курортной зоне Борового на сумму 199 045 тенге.

Как выяснилось, инцидент произошел в фешенебельном пятизвездочном отеле Rixos Borovoe. При этом в счете не фигурировали элитный алкоголь, лобстеры или черная икра. Девушки заказали стандартный стритфуд и детское меню:

Несколько бургеров;

Куриные наггетсы и картофель фри;

Блюдо «Baby chicken» (цыпленок) за 28 000 тенге;

Детский суп, пельмени, воду, соки и мороженое.

По подсчетам авторов ролика, в любом среднестатистическом городском кафе аналогичный набор блюд обошелся бы максимум в 20 тысяч тенге, однако премиальный статус заведения увеличил сумму ровно в 10 раз.

Ответ министра: «На каждый бюджет есть свой сегмент»

Во время брифинга в правительстве журналисты напрямую спросили главу Министерства туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, не считает ли ведомство, что обычный перекус на отечественных курортах стал непозволительной роскошью для рядовых граждан.

Министр не увидел в ситуации системной проблемы и встал на защиту рыночного ценообразования:

«В наших туристических дестинациях, если говорить о Боровом, есть разные ценовые сегменты. Возможно, данные посетители отдыхали в премиум-сегменте. В целом же есть предложения под разный бюджет. Это индивидуальный выбор каждого туриста», — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

Чиновник добавил, что ценовая политика регулируется спросом, и туристы вправе сами решать, готовы ли они переплачивать за бренд и пятизвездочный сервис отеля или предпочтут более бюджетные заведения, которых в Щучинско-Боровской зоне достаточно.

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Тема дороговизны казахстанских курортов традиционно является триггерной для общества. Публикация чека породила сотни ироничных комментариев и мемов. Казахстанцы шутят, что внутренний туризм теперь доступен только элите.

В соцсетях стали популярны ироничные высказывания: «Встречаются два казаха в Анталье, один говорит: "Что, брат, на Боровое денег не хватило, раз тут отдыхаешь?"» или «Картошка фри там, походу, реально из золотых слитков нарезана. Хрустит, как пачка купюр». Многие пользователи отметили, что за 200 тысяч тенге сегодня можно купить горящую путевку или авиабилет в Турцию, ОАЭ или Вьетнам, где уровень сервиса будет на порядок выше.

Впрочем, часть комментаторов поддержала позицию Минтуризма, отметив, что рестораны при отелях мирового уровня изначально ориентированы на состоятельных иностранных гостей и экспатов, а перед заказом всегда можно ознакомиться с меню и ценами.