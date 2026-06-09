Сколько придется копить казахстанцам на дешевый кредит

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Нацбанком подготовило проект постановления, который вводит дифференцированные ставки по ипотечным жилищным займам с 1 января 2027 года. Главным критерием для определения стоимости кредита станет размер первоначального взноса заемщика, сообщает Lada.kz.

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Кредит зависит от взноса: как планка LTV разделит заемщиков

Согласно документу, опубликованному на портале «Открытые НПА», с 2027 года максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке больше не будет единой. Ее привяжут к коэффициенту LTV (Loan-to-Value) — соотношению суммы займа к рыночной стоимости залоговой недвижимости.

Потолок ГЭСВ распределится следующим образом:

До 20% — если коэффициент LTV составляет до 0,7 включительно (заемщик оформляет в кредит не более 70% от стоимости квартиры).

До 25% — если коэффициент LTV составляет свыше 0,7 (сумма кредита превышает 70% от стоимости жилья).

Простыми словами: Чтобы рассчитывать на сниженную максимальную ставку в 20%, покупателю придется внести не менее 30% от стоимости недвижимости из собственных средств. Если первоначальный взнос составит стандартные 20% (а сумма займа — 80%), то предельный лимит ГЭСВ для банков останется на уровне 25%.

При расчете коэффициента финансисты обязуются брать наименьшую величину — либо цену по договору купли-продажи, либо сумму независимой экспертной оценки жилья.

Почему реформу отложили: история затяжного переноса

Первоначально АРРФР планировало директивно снизить предельную ставку по ипотеке для всех категорий с 25% до 20% еще летом 2025 года. Однако банковский сектор выступил с резкой критикой, заявив о неготовности работать в условиях высокой базовой ставки Нацбанка и жестких лимитов доходности.

В результате запуск реформы неоднократно откладывался: сначала на конец 2025 года, затем на 1 июля 2026 года. Компромиссным решением стал нынешний дифференцированный подход, но и его внедрение было решено сдвинуть на 1 января 2027 года, чтобы дать рынку время на адаптацию.

До конца текущего года и всю вторую половину 2026 года (в период с 1 июля 2026-го по 1 января 2027-го) максимальная планка ГЭСВ по ипотечным займам в Казахстане гарантированно удержится на действующем уровне — 25%.

Что будет с другими кредитами и МФО

Новое постановление финрегулятора не ограничивается только жилищными займами. Оно переутверждает и фиксирует верхние границы по остальным популярным финансовым продуктам:

Тип кредитного продукта Предельный размер ГЭСВ Беззалоговые потребительские кредиты до 46% Банковские займы под залог имущества до 35% Микрокредиты в МФО (стандартные) до 46% Микрокредиты «до зарплаты» (до 45 дней, до 45 МРП) Менее 0,3% в день (не более 179% годовых)

Проект постановления АРРФР находится на стадии публичных обсуждений, которые продлятся до 22 июня, после чего документ будет направлен на финальное утверждение.