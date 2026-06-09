18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.78
558.66
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.06.2026, 16:37

Откуда такие деньги: почему у 20-летних казахстанцев требуют более 6 млн тенге на счету ЕНПФ

Новости Казахстана 0 777

Высокие пороги минимальной достаточности (ПМД) для 20-летних вкладчиков ЕНПФ вызвали немало вопросов в обществе. Эксперты объяснили, почему молодым казахстанцам нужно иметь на счету солидную сумму, чтобы получить доступ к досрочному изъятию накоплений, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Философия ЕНПФ: Пенсия копится десятилетиями

Мировая практика показывает, что формирование адекватного пенсионного капитала занимает от 30 до 40 лет непрерывного трудового стажа. Именно поэтому в 20 лет — в самом начале карьерного пути — накопить сумму, которая гарантирует безбедную старость, практически нереально. Это подтверждается как международным опытом, так и строгими актуарными расчетами.

Ловушка раннего изъятия: как теряется «сложный процент»

Пенсионные отчисления, сделанные на старте карьеры, обладают самой высокой инвестиционной ценностью. Находясь в управлении десятилетиями, они приносят максимальный доход благодаря эффекту «сложного процента» (когда проценты начисляются на проценты).

Важно: Снятие денег со счета в молодом возрасте наносит колоссальный удар по итоговому капиталу. Изъяв условный миллион тенге в 20 лет, вкладчик лишает себя кратно большей суммы в 60 лет.

Как на самом деле рассчитывается ПМД

В отличие от расхожего мнения, порог достаточности привязан не к текущей зарплате вкладчика, а к размеру его будущих пенсионных выплат. Система рассчитывает «несгораемую» сумму, которая должна лежать на счете прямо сейчас.

Даже если 20-летний казахстанец по каким-то причинам завтра перестанет работать и делать взносы, сумма выше 6 миллионов тенге на его счету за 40 лет до пенсии успеет приумножиться за счет инвестиционного дохода. К моменту достижения пенсионного возраста этот капитал разрастется до объема, способного обеспечить выплаты не ниже минимального гостандарта.

Аннуитет и международные требования: планка, которую нельзя опускать

Логика расчета ПМД схожа с принципами работы страховых компаний при покупке пенсионного аннуитета (пожизненных выплат):

  • Стоимость аннуитета рассчитывается строго математически.

  • Страховые компании не могут снизить цену полиса только потому, что клиент молод или мало зарабатывал.

  • Государство обязано ориентироваться на стандарты Международной организации труда (МОТ).

Согласно конвенциям МОТ, минимальный коэффициент замещения дохода должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Высокие пороги ПМД для молодежи — это экономический предохранитель, который защищает будущего пенсионера от бедности через 40 лет.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь