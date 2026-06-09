Откуда такие деньги: почему у 20-летних казахстанцев требуют более 6 млн тенге на счету ЕНПФ

Высокие пороги минимальной достаточности (ПМД) для 20-летних вкладчиков ЕНПФ вызвали немало вопросов в обществе. Эксперты объяснили , почему молодым казахстанцам нужно иметь на счету солидную сумму, чтобы получить доступ к досрочному изъятию накоплений, сообщает Lada.kz.

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Философия ЕНПФ: Пенсия копится десятилетиями

Мировая практика показывает, что формирование адекватного пенсионного капитала занимает от 30 до 40 лет непрерывного трудового стажа. Именно поэтому в 20 лет — в самом начале карьерного пути — накопить сумму, которая гарантирует безбедную старость, практически нереально. Это подтверждается как международным опытом, так и строгими актуарными расчетами.

Ловушка раннего изъятия: как теряется «сложный процент»

Пенсионные отчисления, сделанные на старте карьеры, обладают самой высокой инвестиционной ценностью. Находясь в управлении десятилетиями, они приносят максимальный доход благодаря эффекту «сложного процента» (когда проценты начисляются на проценты).

Важно: Снятие денег со счета в молодом возрасте наносит колоссальный удар по итоговому капиталу. Изъяв условный миллион тенге в 20 лет, вкладчик лишает себя кратно большей суммы в 60 лет.

Как на самом деле рассчитывается ПМД

В отличие от расхожего мнения, порог достаточности привязан не к текущей зарплате вкладчика, а к размеру его будущих пенсионных выплат. Система рассчитывает «несгораемую» сумму, которая должна лежать на счете прямо сейчас.

Даже если 20-летний казахстанец по каким-то причинам завтра перестанет работать и делать взносы, сумма выше 6 миллионов тенге на его счету за 40 лет до пенсии успеет приумножиться за счет инвестиционного дохода. К моменту достижения пенсионного возраста этот капитал разрастется до объема, способного обеспечить выплаты не ниже минимального гостандарта.

Аннуитет и международные требования: планка, которую нельзя опускать

Логика расчета ПМД схожа с принципами работы страховых компаний при покупке пенсионного аннуитета (пожизненных выплат):

Стоимость аннуитета рассчитывается строго математически.

Страховые компании не могут снизить цену полиса только потому, что клиент молод или мало зарабатывал.

Государство обязано ориентироваться на стандарты Международной организации труда (МОТ).

Согласно конвенциям МОТ, минимальный коэффициент замещения дохода должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Высокие пороги ПМД для молодежи — это экономический предохранитель, который защищает будущего пенсионера от бедности через 40 лет.