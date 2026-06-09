Казахстанцы массово понесли золото в ломбарды

В Казахстане зафиксирован резкий всплеск спроса на услуги ломбардов. Только за первый квартал текущего года объем выданных ими потребительских микрокредитов подскочил сразу на 15,3%, превратив этот сектор в главный драйвер всего рынка микрофинансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pitergolds.ru

Золотой залог и жесткий скоринг: почему растут долги перед ломбардами

Согласно свежему отчету Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), совокупный ссудный портфель организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), достиг внушительных 3,1 трлн тенге. При этом почти половина от этой суммы — 45,1% или 1,4 трлн тенге — приходится непосредственно на займы физическим лицам. За первые три месяца года этот показатель вырос на 5,4%, и обеспечили эту динамику именно ломбарды.

Аналитики финансового рынка связывают такую тенденцию с несколькими скрытыми факторами, которые остались за рамками сухой статистики регулятора:

Растущие мировые цены на золото. По данным Ассоциации национальной лиги ломбардов Казахстана, удорожание драгметаллов напрямую влияет на рынок залогов. Оценка ювелирных изделий выросла, что позволяет гражданам получать на руки более крупные суммы за те же украшения.

Ужесточение банковского скоринга. На фоне борьбы Нацбанка и АРРФР с закредитованностью населения коммерческие банки начали гораздо строже оценивать платежеспособность клиентов. Казахстанцы, получившие отказ в беззалоговом потребительском кредите из-за высокой долговой нагрузки или серого дохода, вынуждены идти туда, где не спрашивают справку о зарплате — в ломбарды.

Скорость и отсутствие бюрократии. Ломбард остается самым быстрым способом получить «деньги до зарплаты» без риска испортить кредитную историю долгими проверками.

Как распределились миллиарды в микрофинансовом секторе

На сегодняшний день структура активов казахстанского рынка микрофинансирования выглядит следующим образом:

Классические МФО (электронные и офлайн-займы) — удерживают лидерство с объемом 1,7 трлн тенге (48,2% рынка). Кредитные товарищества (в основном кредитующие бизнес и аграриев) — 1,2 трлн тенге (33,3%). Их портфель за квартал незначительно просел на 1,6% из-за планового сезонного погашения займов предпринимателями. Ломбарды — замыкают тройку, но демонстрируют самый агрессивный рост. Их активы достигли 700 млрд тенге, что составляет 18,6% от всего сектора.

При этом общие обязательства участников микрофинансового рынка за квартал немного снизились (на 0,6%, до 2,3 трлн тенге), а собственный капитал компаний символически вырос на 0,1%, зафиксировавшись на отметке 1,3 трлн тенге.

Граверам рынка грозят «токсичные» лимиты: что с просрочкой?

Несмотря на то что казахстанцы стали чаще закладывать имущество, общие показатели качества портфеля пока остаются стабильными. Средний уровень «токсичных» займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) в целом по секторе составляет 4%. В сегменте кредитования физических лиц этот показатель даже незначительно снизился — с 5% до 4,9%.

Однако эксперты предупреждают, что за этой стабильностью скрывается серьезное регуляторное давление. С 2026 года АРРФР планомерно закручивает гайки для микрофинансовых организаций: максимальный лимит NPL90+ для получения лицензии был снижен до 10% от портфеля. Это заставляет ломбарды и МФО быстрее избавляться от проблемных долгов — продавать их коллекторам или проводить принудительную реализацию залогов (золота, техники, автомобилей), чтобы удерживать красивые цифры в отчетах. Тем не менее, учитывая, что с начала года финансовому омбудсмену поступило уже более 1,5 тысячи жалоб от заемщиков МФО, социальное напряжение в сфере закредитованности продолжает нарастать.