18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.78
558.66
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.06.2026, 18:44

Куда иностранцы вкачивают миллиарды долларов в Казахстане, если нефть им больше не нужна?

Новости Казахстана 0 571

Казахстан переживает тектонический сдвиг в структуре иностранных инвестиций: зарубежный капитал массово уходит из сырьевого сектора в пользу торговли и заводов, а Китай демонстрирует кратный рост активности на фоне падения вливаний из РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Министерстве национальной экономики РК подвели итоги масштабной трансформации инвестиционного климата. По словам вице-министра Армана Касенова, валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан достиг 20,5 млрд долларов, показав уверенный рост на 14,4% в годовом выражении. Главной сенсацией стало то, что исторический драйвер казахстанской экономики — горнодобывающий и нефтегазовый сектор — по итогам года впервые даже не вошел в топ-5 самых привлекательных отраслей.

Исторический разворот: куда уходят миллиарды долларов

Эпоха, когда иностранные компании интересовались исключительно казахстанскими недрами, официально осталась в прошлом. Структура ВВП страны за последние 15 лет изменилась кардинально: если в 2010 году добыча сырой нефти формировала 16,5% экономики, то сейчас этот показатель снизился более чем вдвое — до 8,1%.

Следом за диверсификацией ВВП перестроились и финансовые потоки. Пятерка отраслей-лидеров, забравших львиную долю зарубежного капитала, теперь выглядит так:

  • Оптовая и розничная торговля — $4,8 млрд (абсолютный лидер рейтинга);

  • Обрабатывающая промышленность — $4,4 млрд (производство товаров и переработка);

  • Финансовая и страховая деятельность — $4,3 млрд;

  • Информация и связь (IT и телеком) — $1,4 млрд;

  • Транспорт и логистика — $977 млн.

Инсайд экспертов: Стремительный взлет логистического и торгового секторов напрямую связан с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор) и релокацией крупных международных ритейлеров и маркетплейсов в Центральную Азию.

Топ-3 стран-инвесторов: Экспансия Пекина и спад Москвы

География ключевых доноров казахстанской экономики также претерпела изменения. В тройке лидеров зафиксированы разнонаправленные тренды:

  1. Нидерланды ($4,6 млрд): Страна сохраняет за собой первое место, увеличив объемы вложений сразу на 25%. Стоит отметить, что лидерство Нидерландов традиционно объясняется юридической регистрацией в этой юрисдикции крупных европейских и транснациональных холдингов.

  2. Россия ($2,9 млрд): Российская Федерация заняла вторую строчку, однако чиновники констатируют: на фоне санкционного давления и изменения логистических цепочек объемы прямых инвестиций из РФ начали сокращаться.

  3. Китай ($2,8 млрд): КНР наступает России на пятки и демонстрирует самый агрессивный рост. Китайские инвестиции в казахстанские проекты подскочили сразу в 2,4 раза. Пекин активно вкладывается в автопром, «зеленую» энергетику и переработку сырья.

Что происходит с инвестициями прямо сейчас?

Тенденция к росту сохраняется. По оперативным данным Миннацэкономики, только за первые четыре месяца текущего года инвестиции в основной капитал Казахстана увеличились еще на 6,7%, превысив 4,9 трлн тенге. Этому способствует не только общая диверсификация, но и запуск института «инвестиционного кураторства» со стороны органов прокуратуры, который защищает права иностранных предпринимателей и снижает бюрократические риски.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь