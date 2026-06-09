Куда иностранцы вкачивают миллиарды долларов в Казахстане, если нефть им больше не нужна?

Казахстан переживает тектонический сдвиг в структуре иностранных инвестиций: зарубежный капитал массово уходит из сырьевого сектора в пользу торговли и заводов, а Китай демонстрирует кратный рост активности на фоне падения вливаний из РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В Министерстве национальной экономики РК подвели итоги масштабной трансформации инвестиционного климата. По словам вице-министра Армана Касенова, валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан достиг 20,5 млрд долларов, показав уверенный рост на 14,4% в годовом выражении. Главной сенсацией стало то, что исторический драйвер казахстанской экономики — горнодобывающий и нефтегазовый сектор — по итогам года впервые даже не вошел в топ-5 самых привлекательных отраслей.

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Эпоха, когда иностранные компании интересовались исключительно казахстанскими недрами, официально осталась в прошлом. Структура ВВП страны за последние 15 лет изменилась кардинально: если в 2010 году добыча сырой нефти формировала 16,5% экономики, то сейчас этот показатель снизился более чем вдвое — до 8,1%.

Следом за диверсификацией ВВП перестроились и финансовые потоки. Пятерка отраслей-лидеров, забравших львиную долю зарубежного капитала, теперь выглядит так:

Оптовая и розничная торговля — $4,8 млрд (абсолютный лидер рейтинга);

Обрабатывающая промышленность — $4,4 млрд (производство товаров и переработка);

Финансовая и страховая деятельность — $4,3 млрд;

Информация и связь (IT и телеком) — $1,4 млрд;

Транспорт и логистика — $977 млн.

Инсайд экспертов: Стремительный взлет логистического и торгового секторов напрямую связан с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор) и релокацией крупных международных ритейлеров и маркетплейсов в Центральную Азию.

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География ключевых доноров казахстанской экономики также претерпела изменения. В тройке лидеров зафиксированы разнонаправленные тренды:

Нидерланды ($4,6 млрд): Страна сохраняет за собой первое место, увеличив объемы вложений сразу на 25%. Стоит отметить, что лидерство Нидерландов традиционно объясняется юридической регистрацией в этой юрисдикции крупных европейских и транснациональных холдингов. Россия ($2,9 млрд): Российская Федерация заняла вторую строчку, однако чиновники констатируют: на фоне санкционного давления и изменения логистических цепочек объемы прямых инвестиций из РФ начали сокращаться. Китай ($2,8 млрд): КНР наступает России на пятки и демонстрирует самый агрессивный рост. Китайские инвестиции в казахстанские проекты подскочили сразу в 2,4 раза. Пекин активно вкладывается в автопром, «зеленую» энергетику и переработку сырья.

Что происходит с инвестициями прямо сейчас?

Тенденция к росту сохраняется. По оперативным данным Миннацэкономики, только за первые четыре месяца текущего года инвестиции в основной капитал Казахстана увеличились еще на 6,7%, превысив 4,9 трлн тенге. Этому способствует не только общая диверсификация, но и запуск института «инвестиционного кураторства» со стороны органов прокуратуры, который защищает права иностранных предпринимателей и снижает бюрократические риски.