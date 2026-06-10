В Казахстане придумали новый план борьбы с бедностью: почему граждане недополучают половину заработанного

В Казахстане разработан комплексный план, который должен повысить реальные доходы населения в ближайшие четыре года за счет роста зарплат, занятости и производительности труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Комплексный план сфокусирован на следующих направлениях:

Прямое и косвенное стимулирование роста заработных плат;

Создание устойчивых рабочих мест в реальном секторе;

Развитие человеческого капитала и адаптация системы образования под рынок труда;

Системное сдерживание инфляции и защита покупательной способности;

Реформирование налоговой и социальной политики;

Снижение закредитованности и повышение финансовой грамотности населения.

Глава Института экономических исследований Биржан Баткеев подчеркнул, что ключевая задача плана — «починить» каналы передачи макроэкономических успехов государства в бюджеты обычных семей. Сделать это планируется через форсированный рост производительности труда.

«Парадокс 32%»: почему казахстанцы недополучают половину заработанного

Главную системную проблему текущей модели Казахстана озвучил член совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галим Хусаинов.

«Доля фонда оплаты труда в структуре ВВП Казахстана застыла на отметке около 32%, в то время как в развитых странах ОЭСР этот показатель составляет 50–60%. Простое директивное повышение окладов без изменения структуры экономики лишь раскрутит инфляционную спираль. Выходом должны стать масштабное внедрение ИИ, технологическое перевооружение и развитие крупных городских агломераций», — заявил финансист.

Если разложить 100-триллионный ВВП Казахстана методом доходов (по последним данным Бюро национальной статистики), то станет очевиден колоссальный перекос в сторону капитала. Более 59% всего ВВП страны уходит в графу «валовая прибыль предприятий и смешанный доход», и лишь около трети распределяется между наемными работниками.

Для сравнения, в странах Европы корпоративный сектор забирает меньшую долю, отдавая приоритет зарплатному фонду. При этом внутри самого Казахстана ситуация критична в стратегических отраслях: в горнодобывающем секторе на долю прибыли компаний приходится свыше 76%, а на оплату труда рабочих — чуть более 20%.

Внешнее давление: что мешает росту кошельков внутри страны

Казахстанская экономика остается глубоко интегрированной в мировые процессы, поэтому внутренние реформы МНЭ сталкиваются со значительным внешним сопротивлением.

Экономист Жаксыбек Кулекеев выделил четыре ключевых геополитических фактора, тормозящих рост реальных доходов граждан:

Острая фаза торговых войн между ключевыми глобальными игроками; Общая геополитическая нестабильность в Евразийском регионе; Логистические тупики и ограничения, затрудняющие экспорт казахстанской продукции; Охлаждение экономик основных торговых партнеров РК (включая приграничные рынки).

Ловушка теневой занятости: скрытый вызов для правительства

Реализация плана МНЭ упирается еще в одну проблему, которую эксперты называют «бомбой замедленного действия» — массовую недоформализацию рынка труда.

Согласно экспертным оценкам, фискальная нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) в Казахстане сегодня мотивирует малый и средний бизнес уходить в тень. В стране насчитывается порядка 9 млн занятого населения, однако регулярные пенсионные и социальные отчисления (ЕНПФ и ФСМС) делает лишь половина из них. От 2 до 3 миллионов казахстанцев фактически работают в секторе «серой» или нестабильной занятости, получая доходы в конвертах или декларируя минимальные 85 тысяч тенге. Без снижения давления на легальный ФОТ вывести эти средства на свет и трансформировать их в официальный рост доходов будет невозможно.

Позиция Министерства: «Печатный станок включать не будем»

Подводя итоги затянувшейся дискуссии, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин дал понять, что популистских шагов ждать не стоит. Государство не планирует заливать проблему бюджетными деньгами.

«Очевидно, что ни одного бюджета не хватит, если решать эту задачу исключительно через механическое повышение заработных плат. Необходим устойчивый экономический рост, открытие новых производств переработки, жесткое повышение производительности труда и расширение возможностей для реальной, а не бумажной занятости», — резюмировал Жумангарин.

Глава МНЭ признал, что предложенный план — это лишь гибкий каркас, и ведомство оставляет двери открытыми для альтернативных предложений независимого экспертного сообщества. Окончательное утверждение документа ожидается после детальных расчетов фискального эффекта.