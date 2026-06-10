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09.06.2026, 19:55

Кому выгодна травля Михаила Шайдорова? Ербол Мырзабосынов поставил точку в громком скандале

Новости Казахстана 0 494

Скандал вокруг олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова вышел на новый уровень. В кулуарах спортивного сообщества активно обсуждают версию о целенаправленной информационной атаке на атлета. Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов лично прокомментировал ситуацию, призвав прекратить искусственные конфликты, сообщает Lada.kz. 

Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК
Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Объективность против хайпа: позиция министра

Глава ведомства не стал уходить от неудобных вопросов журналистов, искать внешних врагов или выступать с ответными обвинениями. Ербол Мырзабосынов перевел дискуссию в исключительно конструктивное русло, подчеркнув, что любая медийная критика имеет право на жизнь только в том случае, если она опирается на железобетонные факты.

В последние месяцы вокруг 21-летнего фигуриста сформировался плотный токсичный фон: в Сети транслировались полярные мнения — от обесценивающего «ему просто повезло» до громких лозунгов о том, что исторический успех был достигнут «вопреки спортивной системе страны». Министр напомнил, что за громким шумом в СМИ часто теряется самое главное — титанический ежедневный труд спортсмена и его реальные, осязаемые результаты на мировой арене.

«Спорт — это международная площадка, и наши внутренние проблемы не должны так активно продвигаться. Вся международная отрасль, начиная от судей и заканчивая прямыми конкурентами, внимательно следит за этим. Такие конфликты в первую очередь отвлекают самого атлета от тренировочного процесса», — заявил Ербол Мырзабосынов.

С чего началось противостояние?

Информационное напряжение вокруг Шайдорова обострилось в конце мая 2026 года после его резонансного интервью. Фигурист, принесший Казахстану историческое «золото» на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (первое в мужском одиночном катании за 32 года), открыто заявил, что после триумфа ему и его команде перестали выплачивать заработную плату. Ситуация усугубилась публикацией Минспорта данных о финансировании его подготовки (около 263,4 млн тенге за прошлый год), что спровоцировало волну хейта в соцсетях со стороны обывателей.

Точка в скандале: виновные наказаны, контракт подписан

Как стало известно на брифинге в правительстве, конфликт между Минспорта и фигуристом официально исчерпан. По словам Мырзабосынова, причиной недопонимания стал банальный сбой в коммуникациях со стороны функционеров.

  • Наказание виновных: Менеджеры и исполнители с обеих сторон, допустившие некорректное разъяснение условий, уже понесли административные наказания.

  • Вопрос договора: С Михаилом Шайдоровым подписан стандартный типовой контракт, который ведомство, по закону, не имеет права менять в индивидуальном порядке даже под давлением прессы.

  • Звание ЗМС: Министр подтвердил, что приказ о присвоении Шайдорову звания Заслуженного мастера спорта Казахстана (за серебро ЧМ-2025) давно подписан. Удостоверение и нагрудный знак уже готовы и будут официально вручены фигуристу.

Где сейчас Шайдоров и что будет дальше?

Пока в кулуарах велись споры об «информационной войне», сам олимпийский чемпион решил доказывать правоту делом. Прямо сейчас Михаил Шайдоров уже покинул Казахстан и прибыл в США на ледовую арену Great Park Ice (Калифорния). Там он проведет важнейший тренировочный сбор, в рамках которого запланирована совместная работа с легендарным тренером Рафаэлем Арутюняном и канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Выводы из этой истории спортивное сообщество сделает само. Однако очевидно одно: казахстанским атлетам на пути к вершине нужна медийная поддержка и защита своей страны, а не искусственные интриги за спиной.

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