Казахстан признали лучшей страной СНГ для новой жизни в 2026 году

Казахстан признан самым привлекательным государством СНГ для миграции и долгосрочного проживания согласно авторитетному международному индексу Immigration Index 2026, сообщает Lada.kz.
Американская аналитическая компания Remitly поместила республику на 53-е место в глобальном списке, что позволило ей обойти всех географических соседей по региону за счет баланса стоимости жизни, безопасности и темпов цифровизации.
В масштабном исследовании, охватившем 82 государства планеты, Казахстан продемонстрировал лучшие показатели на постсоветском пространстве. Республика уверенно заняла 53-ю строчку мирового чарта. Ближайшие соседи по СНГ и региону расположились в таблице с заметным отставанием:
Молдова заняла 56-е место;
Азербайджан закрепился на 66-й позиции;
Армения оказалась на 74-й строчке;
Узбекистан замкнул региональный список на 75-м месте.
Примечание экспертов: Такие крупные государства, как Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина, в текущий инспекционный список американских аналитиков включены не были. Мировым же эталоном комфорта для переезда в 2026 году была признана Швейцария, за которой в топ-3 последовали Исландия и Люксембург.
Эксперты Remitly выстраивали рейтинг на основе жесткой матрицы из 34 комплексных индикаторов, распределенных по 16 ключевым категориям. Анализировался не просто сухой экономический ВВП, а реальный повседневный комфорт человека.
В фокус внимания попали:
Финансовая доступность (стоимость продуктовой корзины, аренда жилья, коммунальные тарифы);
Стабильность и безопасность;
Уровень медицинского обслуживания и глубина образовательных программ;
Транспортная инфраструктура и экологическая обстановка;
Легкость интеграции для экспатов и развитость локальных сообществ.
Высокие позиции Казахстана в американском рейтинге не случайны и обусловлены глубокими структурными изменениями последних лет, которые особенно заметны иностранным аналитикам:
Цифровое государство (E-government) как фактор адаптации. Казахстан совершил колоссальный рывок в сфере GovTech. Для мигрантов и инвесторов критически важна скорость оформления документов. Локальные сервисы (например, экосистема eGov и банковские супераппы вроде Kaspi) позволяют иностранцам за считанные минуты регистрировать ИИН, открывать счета, оплачивать налоги и получать государственные услуги без бюрократии. По уровню финтех-комфорта страна обогнала многие европейские государства.
Курс на «цифровых кочевников» (Digital Nomad). Правительство Казахстана планомерно внедряет специальные визовые режимы для зарубежных IT-специалистов и фрилансеров (Neo Nomad Visa). Развитие хабов мирового уровня, таких как Astana Hub, создает мощную инфраструктуру для качественного нетворкинга и легального ведения международного бизнеса с минимальной налоговой нагрузкой.
Ценовая доступность при высоком сервисе. Для западных аналитиков соотношение «цена-качество» в Казахстане выглядит крайне выигрышно. На фоне высокой инфляции и кризиса стоимости жизни в Европе и США, Алматы и Астана предлагают доступное жилье премиального класса, развитую культуру общественного питания, коворкингов и кофейного сервиса при относительно низких затратах на повседневную жизнь.
Современный мигрант больше не ищет исключительно «голые» сверхдоходы — сегодня в приоритете ментальный комфорт, личная безопасность, развитая медицина и понятные перспективы для обучения детей. Казахстан продемонстрировал оптимальный баланс этих качеств, закрепив за собой статус главного миграционного и экономического хаба Центральной Азии в 2026 году.
Комментарии0 комментарий(ев)