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10.06.2026, 06:12

Казахстан признали лучшей страной СНГ для новой жизни в 2026 году

Новости Казахстана 0 1 161

Казахстан признан самым привлекательным государством СНГ для миграции и долгосрочного проживания согласно авторитетному международному индексу Immigration Index 2026, сообщает Lada.kz. 

© vse.kz
© vse.kz

Американская аналитическая компания Remitly поместила республику на 53-е место в глобальном списке, что позволило ей обойти всех географических соседей по региону за счет баланса стоимости жизни, безопасности и темпов цифровизации.

Лидерство в СНГ: кто остался позади?

В масштабном исследовании, охватившем 82 государства планеты, Казахстан продемонстрировал лучшие показатели на постсоветском пространстве. Республика уверенно заняла 53-ю строчку мирового чарта. Ближайшие соседи по СНГ и региону расположились в таблице с заметным отставанием:

  • Молдова заняла 56-е место;

  • Азербайджан закрепился на 66-й позиции;

  • Армения оказалась на 74-й строчке;

  • Узбекистан замкнул региональный список на 75-м месте.

Примечание экспертов: Такие крупные государства, как Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина, в текущий инспекционный список американских аналитиков включены не были. Мировым же эталоном комфорта для переезда в 2026 году была признана Швейцария, за которой в топ-3 последовали Исландия и Люксембург.

По каким критериям оценивали страны?

Эксперты Remitly выстраивали рейтинг на основе жесткой матрицы из 34 комплексных индикаторов, распределенных по 16 ключевым категориям. Анализировался не просто сухой экономический ВВП, а реальный повседневный комфорт человека.

В фокус внимания попали:

  • Финансовая доступность (стоимость продуктовой корзины, аренда жилья, коммунальные тарифы);

  • Стабильность и безопасность;

  • Уровень медицинского обслуживания и глубина образовательных программ;

  • Транспортная инфраструктура и экологическая обстановка;

  • Легкость интеграции для экспатов и развитость локальных сообществ.

Почему Казахстан вырвался вперед?

Высокие позиции Казахстана в американском рейтинге не случайны и обусловлены глубокими структурными изменениями последних лет, которые особенно заметны иностранным аналитикам:

  1. Цифровое государство (E-government) как фактор адаптации. Казахстан совершил колоссальный рывок в сфере GovTech. Для мигрантов и инвесторов критически важна скорость оформления документов. Локальные сервисы (например, экосистема eGov и банковские супераппы вроде Kaspi) позволяют иностранцам за считанные минуты регистрировать ИИН, открывать счета, оплачивать налоги и получать государственные услуги без бюрократии. По уровню финтех-комфорта страна обогнала многие европейские государства.

  2. Курс на «цифровых кочевников» (Digital Nomad). Правительство Казахстана планомерно внедряет специальные визовые режимы для зарубежных IT-специалистов и фрилансеров (Neo Nomad Visa). Развитие хабов мирового уровня, таких как Astana Hub, создает мощную инфраструктуру для качественного нетворкинга и легального ведения международного бизнеса с минимальной налоговой нагрузкой.

  3. Ценовая доступность при высоком сервисе. Для западных аналитиков соотношение «цена-качество» в Казахстане выглядит крайне выигрышно. На фоне высокой инфляции и кризиса стоимости жизни в Европе и США, Алматы и Астана предлагают доступное жилье премиального класса, развитую культуру общественного питания, коворкингов и кофейного сервиса при относительно низких затратах на повседневную жизнь.

Резюме аналитиков Remitly

Современный мигрант больше не ищет исключительно «голые» сверхдоходы — сегодня в приоритете ментальный комфорт, личная безопасность, развитая медицина и понятные перспективы для обучения детей. Казахстан продемонстрировал оптимальный баланс этих качеств, закрепив за собой статус главного миграционного и экономического хаба Центральной Азии в 2026 году.

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