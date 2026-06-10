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10.06.2026, 06:45

Новый «черный список» Брюсселя: по каким критериям ЕС будет наказывать компании из Казахстана

Новости Казахстана 0 1 169

Евросоюз официально объявил о подготовке очередного, 21-го пакета экономических ограничений, который напрямую затронет юридические лица из Казахстана. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что Брюссель намерен жестко пресекать каналы обхода санкций через третьи страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: asiaplustj.info
Фото: asiaplustj.info

Сигнал для Центральной Азии: кто попал под прицел Еврокомиссии

Новый пакет ограничений, представленный главой дипломатии ЕС Каей Каллас, сфокусирован на разрушении логистических и финансовых цепочек, которые Москва использует для поддержки своего военно-промышленного комплекса. Под принудительный экспортный контроль попадут 50 компаний из третьих стран.

Помимо Казахстана, в «черный список» включены организации из Кыргызстана, Китая, Индии, ОАЭ и Турции. По словам Каллас, под удар подпадут предприятия, прямо или косвенно связанные с поставками компонентов для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — в этой сфере под ограничения подпадут более 30 наименований продукции.

Источники в Брюсселе раскрывают беспрецедентные масштабы готовящихся мер, которые выходят далеко за рамки обычного торгового эмбарго:

  • Тотальный бан для крипты: Евросоюз вводит механизм полной блокировки криптоплатформ в третьих странах, если будет доказано их участие в обходе ограничений. Ранее аналогичный инструмент тестировался на Кыргызстане, теперь под угрозой отключения от европейских сервисов могут оказаться и казахстанские криптообменники.

  • Финансовый паралич: Проект предусматривает заморозку активов беспрецедентного количества финансовых организаций — под санкции одновременно попадут около 90 банков, а также транзакционные запреты коснутся 11 криптоплатформ.

  • Охота за «теневым флотом»: Новые ограничения затронут логистические компании и порты. Любое судно или компания (включая центральноазиатских трейдеров), замеченное в бункеровке или обслуживании подсанкционных российских танкеров, автоматически попадет во вторичные списки.

Металлы, автозапчасти и химия: как это повлияет на рынок Казахстана

Евросоюз также радикально расширяет номенклатуру товаров, запрещенных к транзиту и реэкспорту. Брюссель вводит жесткие барьеры для высокотехнологичных сплавов, металлов и никелевых порошков.

Одновременно с этим вводится запрет на импорт новых категорий товаров, среди которых автомобильные запчасти, химическая продукция и определенные виды руд драгоценных металлов. Для казахстанских компаний, занимающихся параллельным импортом автокомпонентов и промышленной химии, это означает фактическое закрытие легальных путей поставок через европейские хабы.

Что дальше: критические сроки для бизнеса

По данным дипломатических источников, Совет ЕС планирует окончательно утвердить 21-й пакет санкций до 15 июля. Такая спешка связана с необходимостью пересмотра «ценового потолка» на российскую нефть. До этой даты у казахстанских контрагентов, торгующих с европейскими партнерами, остается последняя возможность провести аудит своих цепочек поставок, чтобы не оказаться в изоляции от мировой финансовой системы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Эта Европа сильно много о себе возомнила Ей уже давно нужно забыть свои колониальные замашки и понять что экономический полюс уже давно сместился в сторону Азии
10.06.2026, 02:18
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