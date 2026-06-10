Миллиарды в «бетоне»: почему имущество казахстанцев превратилось в «мертвый капитал»

Миллиарды тенге в Казахстане заблокированы в «серой» недвижимости и теневом секторе, не принося пользы экономике. Эксперты предупреждают: без радикальной реформы судов и упрощения легализации активов страна рискует навсегда остаться в ловушке развивающихся рынков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Значительная часть благосостояния казахстанцев существует лишь номинально, оставаясь «невидимой» для финансовой системы страны. Аналитики экономического издания THE TENGE обращают внимание на концепцию знаменитого перуанского экономиста Эрнандо де Сото. Согласно его теории, в развивающихся странах люди уходят в тень и не регистрируют имущество не из желания нарушить закон, а из-за критических изъянов правовой системы.

В итоге дома, земельные участки и малые предприятия превращаются в так называемый «мертвый капитал». Физически эти активы существуют, но юридически они бесполезны:

их невозможно использовать в качестве залога для получения бизнес-кредита;

их нельзя продать по реальной рыночной стоимости;

их передача по наследству почти всегда сопровождается судебными тяжбами;

они закрыты для привлечения крупных инвестиций.

В мировой практике «мертвый капитал» — главный тормоз для развивающихся стран. По оценкам де Сото, в мире объем такого капитала превышает $10 триллионов. В Казахстане, несмотря на волны легализации имущества (последняя крупная кампания завершилась в конце 2010-х, а в 2024–2026 годах фокус сместился на возврат незаконно выведенных активов крупного бизнеса), системная проблема «низового» капитала так и не была решена.

Где в Казахстане зарыт «мертвый капитал»?

Как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев (автор Telegram-канала Finance.kz), в казахстанских реалиях «мертвый капитал» сильнее всего бьет по рынку недвижимости и земельных ресурсов. Чаще всего с этим сталкиваются жители сельской местности и пригородных зон мегаполисов (в первую очередь, Алматы, Астаны и Шымкента).

Тысячи семей десятилетиями живут в домах, построенных на участках без надлежащего целевого назначения, или оформленных по «упрощенным» советским или ранним казахстанским схемам. Юридически этой собственности для банков второго уровня не существует. Вместо того чтобы стать фундаментом для малого бизнеса, такие объекты остаются просто «коробками из кирпича и бетона».

Теневой сектор как капитуляция перед бюрократией

Другая сторона медали — колоссальный теневой сектор, который, по разным оценкам, составляет от 20% до 25% от всего ВВП Казахстана.

Традиционная реакция государства на «серый» бизнес — это закручивание гаек: тотальные налоговые проверки, блокировки мобильных переводов (актуальная проблема последних лет) и штрафы. Однако, опираясь на мировую аналитику, Чеботарев подчеркивает: бизнес уходит в тень рационально. Предприниматели выбирают неформальный сектор, потому что легальная работа в существующих реалиях обходится слишком дорого, а сами процедуры — медленные и непредсказуемые.

+---------------------------------------------------------------------------------+ | Почему штрафы не работают: замкнутый круг теневой экономики | +---------------------------------------------------------------------------------+ | Усиление контроля -> Рост издержек бизнеса -> Уход в глубокую тень -> Падение | | доверия к государству | +---------------------------------------------------------------------------------+

Не в ставке Нацбанка дело: что спасет экономику Казахстана

Для того чтобы реанимировать «мертвый капитал», Казахстану нужны не новые фискальные ограничения, а институциональное доверие. Бизнес готов масштабироваться и вкладывать деньги в долгосрочные проекты только тогда, когда уверен, что эти активы у него не отберут.

В Казахстане же предприниматели до сих пор сталкиваются с:

Угрозой латентного рейдерства; Непредсказуемостью и ангажированностью судебных решений; Административным давлением со стороны силовых структур.

Пока базовые права собственности не будут защищены железно, отечественный бизнес будет выбирать стратегию «малого масштаба и высокой мобильности» — держать деньги на краткосрочных депозитах или выводить их за рубеж, вместо покупки оборудования или расширения фабрик.

Итог: Главный барьер для экономического рывка Казахстана лежит не в плоскости базовой ставки Нацбанка или курса тенге. Проблема кроется в отсутствии прозрачных, безопасных и простых правил игры. Чтобы превратить «мертвый капитал» в живые инвестиции, государству придется сначала реформировать судебную и правоохранительную системы.