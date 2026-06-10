Борьба за дешевый бензин: полиция Казахстана устроила тотальную облаву на приграничных СТО

Министерство внутренних дел Казахстана развернуло масштабную кампанию по перекрытию нелегальных каналов вывоза нефтепродуктов за рубеж. На приграничных трассах и СТО республики начались тотальные проверки: полиция охотится за модернизированными фурами и внедорожниками с гигантскими «тайными» бензобаками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Спецоперация на границе: где и как полиция ловит «топливных контрабандистов»

На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Казахстана развернуто 59 круглосуточных постов патрульной полиции. Основной удар наносится по южным и западным рубежам страны — в Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях.

Именно эти приграничные регионы стали главными транспортными артериями для теневого экспорта. Силовики проверяют не только стандартные грузовики, но и автомобили повышенной проходимости, которые способны перевозить тонны горючего в обход официальных дорог. За один только последний месяц оперативникам удалось предотвратить вывоз почти 12 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Под санкции попали 54 водителя, чьи машины превратили в колесные бензоколонки.

Подпольный тюнинг: полиция пришла с обысками на СТО

Борьба с контрабандой переместилась с пограничных КПП непосредственно в тыл — на станции технического обслуживания (СТО). Полицейские ликвидируют саму инфраструктуру нелегального бизнеса, вычисляя мастеров, которые незаконно увеличивают емкость топливных баков.

В приграничном селе Кордай (Жамбылская область) полиция совместно с сотрудниками органов госдоходов провела рейды по 16 местным СТО. Выяснилось, что почти половина из них зарабатывала на кустарном переоборудовании машин. В отношении шести владельцев автосервисов уже составлены жесткие административные протоколы — часть из них работала без лицензий и разрешительных документов.

Жесткие меры со стороны МВД и КНБ РК обусловлены колоссальной разницей в стоимости нефтепродуктов между Казахстаном и сопредельными государствами. Казахстан удерживает одни из самых низких цен на бензин и дизельное топливо в СНГ и Центральной Азии благодаря государственному регулированию.

Страна Средняя цена за литр АИ-92 / ДТ (в эквиваленте) Выгода для контрабандистов Казахстан ~205–295 тенге Базовая стоимость Кыргызстан Выше на 40–50% Высокая Узбекистан Выше почти в 2 раза Критическая Россия Выше на 30–40% Высокая

Из-за этого маржинальность черного рынка бьет рекорды. Стандартная схема «топливных челноков» проста: машина заезжает в Казахстан с пустым, но увеличенным в 3–5 раз баком, заливает дешевое топливо по местным тарифам и сливает его сразу за границей с наценкой.

Правительство Казахстана вынуждено реагировать радикально: помимо полицейских облав, в стране регулярно продлевают официальный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом (за исключением стандартных заводских баков). Нынешняя кампания МВД призвана защитить внутренний рынок от искусственного дефицита и удержать стабильные цены для казахстанских автовладельцев.

Что грозит нарушителям?

Помимо крупных штрафов за незаконное предпринимательство для владельцев СТО, водителям переоборудованных автомобилей грозит: