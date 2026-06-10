Борьба за дешевый бензин: полиция Казахстана устроила тотальную облаву на приграничных СТО

Министерство внутренних дел Казахстана развернуло масштабную кампанию по перекрытию нелегальных каналов вывоза нефтепродуктов за рубеж. На приграничных трассах и СТО республики начались тотальные проверки: полиция охотится за модернизированными фурами и внедорожниками с гигантскими «тайными» бензобаками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Казахстана развернуто 59 круглосуточных постов патрульной полиции. Основной удар наносится по южным и западным рубежам страны — в Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях.
Именно эти приграничные регионы стали главными транспортными артериями для теневого экспорта. Силовики проверяют не только стандартные грузовики, но и автомобили повышенной проходимости, которые способны перевозить тонны горючего в обход официальных дорог. За один только последний месяц оперативникам удалось предотвратить вывоз почти 12 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Под санкции попали 54 водителя, чьи машины превратили в колесные бензоколонки.
Борьба с контрабандой переместилась с пограничных КПП непосредственно в тыл — на станции технического обслуживания (СТО). Полицейские ликвидируют саму инфраструктуру нелегального бизнеса, вычисляя мастеров, которые незаконно увеличивают емкость топливных баков.
В приграничном селе Кордай (Жамбылская область) полиция совместно с сотрудниками органов госдоходов провела рейды по 16 местным СТО. Выяснилось, что почти половина из них зарабатывала на кустарном переоборудовании машин. В отношении шести владельцев автосервисов уже составлены жесткие административные протоколы — часть из них работала без лицензий и разрешительных документов.
Жесткие меры со стороны МВД и КНБ РК обусловлены колоссальной разницей в стоимости нефтепродуктов между Казахстаном и сопредельными государствами. Казахстан удерживает одни из самых низких цен на бензин и дизельное топливо в СНГ и Центральной Азии благодаря государственному регулированию.
|Страна
|Средняя цена за литр АИ-92 / ДТ (в эквиваленте)
|Выгода для контрабандистов
|Казахстан
|~205–295 тенге
|Базовая стоимость
|Кыргызстан
|Выше на 40–50%
|Высокая
|Узбекистан
|Выше почти в 2 раза
|Критическая
|Россия
|Выше на 30–40%
|Высокая
Из-за этого маржинальность черного рынка бьет рекорды. Стандартная схема «топливных челноков» проста: машина заезжает в Казахстан с пустым, но увеличенным в 3–5 раз баком, заливает дешевое топливо по местным тарифам и сливает его сразу за границей с наценкой.
Правительство Казахстана вынуждено реагировать радикально: помимо полицейских облав, в стране регулярно продлевают официальный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом (за исключением стандартных заводских баков). Нынешняя кампания МВД призвана защитить внутренний рынок от искусственного дефицита и удержать стабильные цены для казахстанских автовладельцев.
Помимо крупных штрафов за незаконное предпринимательство для владельцев СТО, водителям переоборудованных автомобилей грозит:
Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации ТС.
Аннулирование регистрации автомобиля (снятие с учета) до тех пор, пока конструкция машины не будет возвращена к заводским параметрам.
Конфискация незаконно перевозимого груза.
Комментарии0 комментарий(ев)