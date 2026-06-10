18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.59
564.37
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.06.2026, 08:45

Борьба за дешевый бензин: полиция Казахстана устроила тотальную облаву на приграничных СТО

Новости Казахстана 0 1 537

Министерство внутренних дел Казахстана развернуло масштабную кампанию по перекрытию нелегальных каналов вывоза нефтепродуктов за рубеж. На приграничных трассах и СТО республики начались тотальные проверки: полиция охотится за модернизированными фурами и внедорожниками с гигантскими «тайными» бензобаками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Спецоперация на границе: где и как полиция ловит «топливных контрабандистов»

На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Казахстана развернуто 59 круглосуточных постов патрульной полиции. Основной удар наносится по южным и западным рубежам страны — в Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях.

Именно эти приграничные регионы стали главными транспортными артериями для теневого экспорта. Силовики проверяют не только стандартные грузовики, но и автомобили повышенной проходимости, которые способны перевозить тонны горючего в обход официальных дорог. За один только последний месяц оперативникам удалось предотвратить вывоз почти 12 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Под санкции попали 54 водителя, чьи машины превратили в колесные бензоколонки.

Подпольный тюнинг: полиция пришла с обысками на СТО

Борьба с контрабандой переместилась с пограничных КПП непосредственно в тыл — на станции технического обслуживания (СТО). Полицейские ликвидируют саму инфраструктуру нелегального бизнеса, вычисляя мастеров, которые незаконно увеличивают емкость топливных баков.

В приграничном селе Кордай (Жамбылская область) полиция совместно с сотрудниками органов госдоходов провела рейды по 16 местным СТО. Выяснилось, что почти половина из них зарабатывала на кустарном переоборудовании машин. В отношении шести владельцев автосервисов уже составлены жесткие административные протоколы — часть из них работала без лицензий и разрешительных документов.

Жесткие меры со стороны МВД и КНБ РК обусловлены колоссальной разницей в стоимости нефтепродуктов между Казахстаном и сопредельными государствами. Казахстан удерживает одни из самых низких цен на бензин и дизельное топливо в СНГ и Центральной Азии благодаря государственному регулированию.

Страна Средняя цена за литр АИ-92 / ДТ (в эквиваленте) Выгода для контрабандистов
Казахстан ~205–295 тенге Базовая стоимость
Кыргызстан Выше на 40–50% Высокая
Узбекистан Выше почти в 2 раза Критическая
Россия Выше на 30–40% Высокая

Из-за этого маржинальность черного рынка бьет рекорды. Стандартная схема «топливных челноков» проста: машина заезжает в Казахстан с пустым, но увеличенным в 3–5 раз баком, заливает дешевое топливо по местным тарифам и сливает его сразу за границей с наценкой.

Правительство Казахстана вынуждено реагировать радикально: помимо полицейских облав, в стране регулярно продлевают официальный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом (за исключением стандартных заводских баков). Нынешняя кампания МВД призвана защитить внутренний рынок от искусственного дефицита и удержать стабильные цены для казахстанских автовладельцев.

Что грозит нарушителям?

Помимо крупных штрафов за незаконное предпринимательство для владельцев СТО, водителям переоборудованных автомобилей грозит:

  • Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации ТС.

  • Аннулирование регистрации автомобиля (снятие с учета) до тех пор, пока конструкция машины не будет возвращена к заводским параметрам.

  • Конфискация незаконно перевозимого груза.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь