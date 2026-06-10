«Выпадают из жизни»: в Казахстане решают главную проблему 32 тысяч особенных граждан

Казахстан готовится к официальному признанию жестового языка на государственном уровне — соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Сенате. Историческая реформа призвана вывести из социальной и образовательной изоляции почти 32 тысячи граждан с нарушениями слуха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Отправная точка: зачем менять закон?

Казахстан делает фундаментальный шаг в сфере защиты прав людей с особыми потребностями. Как сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смолякова, юридическое закрепление статуса жестового языка станет базисом, который позволит комплексно решать накопившиеся проблемы глухих и слабослышащих граждан.

На сегодняшний день отсутствие четкого правового статуса жестового языка блокирует доступ этой категории населения к качественному образованию, рынку труда, полноценным государственным услугам, а также к культурной и спортивной жизни страны.

Образовательный тупик и колоссальный дефицит кадров

Статистика, озвученная в Парламенте, обнажает глубокий кризис в системе инклюзивного образования. Из 32 тысяч казахстанцев с нарушениями слуха в высших учебных заведениях страны сейчас обучаются всего около 180 студентов, а в колледжах — 584 человека.

«Получается, основная масса не получает образовательные услуги. Вопросы трудоустройства также остаются актуальными, поскольку без получения профессии и квалификации люди выпадают из рынка труда», — подчеркнула Екатерина Смолякова.

Ситуация усугубляется острой нехваткой специалистов. На весь Казахстан сегодня приходится всего 24 сертифицированных сурдопереводчика. При этом за последние пять лет система образования подготовила лишь 295 сурдопедагогов, что не покрывает и малой доли реальной потребности. Более того, в некоторых специальных школах детям до сих пор неофициально ограничивают использование жестового языка во время учебного процесса, что существенно замедляет их развитие.

Включение жестового языка в правовое поле — это не просто декларативная мера, а мировая практика, рекомендованная ООН. Например, в таких странах, как Новая Зеландия, Исландия и Финляндия, жестовый язык признан официальным или конституционным. Это обязывает государство обеспечивать синхронный перевод ключевых телепередач, заседаний судов, а также предоставлять глухим детям обучение на их родном (жестовом) языке с первых классов.

В Казахстане на данный момент базовые понятия уже заложены в Социальный кодекс (в частности, регламентировано предоставление услуг индивидуального помощника и жестового языка за счет госбюджета в рамках индивидуальных программ абилитации). Однако без признания языка самостоятельной лингвистической системой его невозможно полноценно внедрить в образовательные стандарты.

Что дальше: глобальные изменения в законах РК

Официальное одобрение поправок Сенатом запустит масштабную цепочку реформ. Как пояснила Смолякова, после закрепления статуса языка на высшем уровне начнется автоматическая корректировка смежного законодательства:

Внесение изменений в Закон «О языках в Республике Казахстан»;

Пересмотр норм Закона «Об образовании» (внедрение жестового языка как полноценного языка обучения);

Правки в отраслевые законы, касающиеся госуслуг, судопроизводства и здравоохранения.

По итогам заседания парламентской фракции депутаты сформировали пакет системных предложений. В ближайшее время документ с рекомендациями по реформированию сурдосферы будет направлен на рассмотрение Премьер-министру РК.