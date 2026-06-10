Цены на бензин в Казахстане до конца лета: глава Минэнерго рассказал, к чему готовиться водителям

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что текущее изменение ценников на автозаправочных станциях страны обусловлено исключительно рыночными механизмами, а не тайными договоренностями крупных игроков, сообщает Lada.kz.
В кулуарах Мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов жестко опроверг слухи о резком скачке стоимости топлива сразу на 10 тенге. По данным ведомства, реальный рост в рознице составил более скромные 3–4 тенге.
Чиновник напомнил, что в республике завершился этап жесткого государственного регулирования цен на розничном рынке нефтепродуктов. Теперь стоимость литра АИ-92 или АИ-95 напрямую зависит от баланса внутреннего спроса и предложения.
«Если участники рынка договариваются между собой о том, что справедливая цена на сегодняшний день должна подняться на 3-4 тенге, они ее устанавливают. Есть цена рыночная. Хочу успокоить казахстанцев, что Минэнерго держит руку на пульсе и делает все возможное, чтобы ситуацию не отпустить», — подчеркнул представитель министерства.
Чтобы понять логику происходящего, важно заглянуть глубже сухих цитат. Летний период традиционно считается сезоном повышенного спроса на топливо в Казахстане. Это связано сразу с несколькими факторами, которые Минэнерго не озвучило напрямую:
Сезон отпусков и логистики: Резко возрастает число внутренних автопутешествий, а также объемы грузоперевозок.
Профилактические ремонты на НПЗ: Традиционно весной и летом ключевые нефтеперерабатывающие заводы страны (Павлодарский, Атырауский или Шымкентский) поочередно встают на плановый ремонт. Это временно снижает объемы производства и создает локальный дефицит.
Мировая конъюнктура: Как отметил спикер, мировая цена на нефть марки Brent сейчас стабилизировалась в районе 93,5 долларов за баррель. Высокая стоимость сырья на внешних рынках всегда оказывает косвенное давление на внутренние цены, стимулируя экспортеров.
Давать стопроцентные гарантии того, что цены зафиксируются на текущей отметке до осени, в министерстве не стали. Рынок остается подвижным. Однако ведомство обещает задействовать все рычаги мониторинга, чтобы не допустить спекулятивного дефицита или необоснованного завышения стоимости.
Эксперты отрасли отмечают: постепенный отказ от субсидирования цен на топливо — это долгосрочный тренд Казахстана, направленный на выравнивание стоимости с соседними странами (в частности, с Россией и Кыргызстаном) для предотвращения серого экспорта и контрабанды ГСМ. Водителям стоит привыкать к тому, что цифры на стелах АЗС теперь будут динамично меняться в обе стороны, как это происходит во всем мире.
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