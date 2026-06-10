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10.06.2026, 10:51

Цены на бензин в Казахстане до конца лета: глава Минэнерго рассказал, к чему готовиться водителям

Новости Казахстана 0 1 517

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что текущее изменение ценников на автозаправочных станциях страны обусловлено исключительно рыночными механизмами, а не тайными договоренностями крупных игроков, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Свободный рынок вместо госрегулирования: позиция Минэнерго

В кулуарах Мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов жестко опроверг слухи о резком скачке стоимости топлива сразу на 10 тенге. По данным ведомства, реальный рост в рознице составил более скромные 3–4 тенге.

Чиновник напомнил, что в республике завершился этап жесткого государственного регулирования цен на розничном рынке нефтепродуктов. Теперь стоимость литра АИ-92 или АИ-95 напрямую зависит от баланса внутреннего спроса и предложения.

«Если участники рынка договариваются между собой о том, что справедливая цена на сегодняшний день должна подняться на 3-4 тенге, они ее устанавливают. Есть цена рыночная. Хочу успокоить казахстанцев, что Минэнерго держит руку на пульсе и делает все возможное, чтобы ситуацию не отпустить», — подчеркнул представитель министерства.

Почему бензин растет именно сейчас?

Чтобы понять логику происходящего, важно заглянуть глубже сухих цитат. Летний период традиционно считается сезоном повышенного спроса на топливо в Казахстане. Это связано сразу с несколькими факторами, которые Минэнерго не озвучило напрямую:

  1. Сезон отпусков и логистики: Резко возрастает число внутренних автопутешествий, а также объемы грузоперевозок.

  2. Профилактические ремонты на НПЗ: Традиционно весной и летом ключевые нефтеперерабатывающие заводы страны (Павлодарский, Атырауский или Шымкентский) поочередно встают на плановый ремонт. Это временно снижает объемы производства и создает локальный дефицит.

  3. Мировая конъюнктура: Как отметил спикер, мировая цена на нефть марки Brent сейчас стабилизировалась в районе 93,5 долларов за баррель. Высокая стоимость сырья на внешних рынках всегда оказывает косвенное давление на внутренние цены, стимулируя экспортеров.

Прогнозы на лето 2026: к чему готовиться водителям

Давать стопроцентные гарантии того, что цены зафиксируются на текущей отметке до осени, в министерстве не стали. Рынок остается подвижным. Однако ведомство обещает задействовать все рычаги мониторинга, чтобы не допустить спекулятивного дефицита или необоснованного завышения стоимости.

Эксперты отрасли отмечают: постепенный отказ от субсидирования цен на топливо — это долгосрочный тренд Казахстана, направленный на выравнивание стоимости с соседними странами (в частности, с Россией и Кыргызстаном) для предотвращения серого экспорта и контрабанды ГСМ. Водителям стоит привыкать к тому, что цифры на стелах АЗС теперь будут динамично меняться в обе стороны, как это происходит во всем мире.

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