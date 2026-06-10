18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.59
564.37
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.06.2026, 11:41

Почему иностранцы массово едут лечиться в Казахстан и сколько они экономят

Новости Казахстана 0 1 493

Отечественная медицина переживает беспрецедентный приток иностранных пациентов: по итогам прошлого года клиники страны приняли рекордные 80 тысяч зарубежных граждан. Главными драйверами спроса стали жесткие международные стандарты качества и кратная разница в стоимости сложных операций по сравнению с развитыми странами, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Эффект JCI: почему зарубежные пациенты доверяют казахстанским врачам

По данным Министерства туризма и спорта РК, ключевым фактором доверия со стороны иностранцев стало признание клиник на мировом уровне. На сегодняшний день 10 ведущих медицинских центров Казахстана обладают престижной международной аккредитацией Joint Commission International (JCI).

Справка: Аккредитация JCI — это «золотой стандарт» в мировой медицине. Она оценивает безопасность пациента, качество ухода, квалификацию персонала и менеджмент клиники. Наличие этого сертификата ставит казахстанские больницы в один ряд с топовыми госпиталями Южной Кореи, Израиля и Германии, но с важным преимуществом — доступной ценой.

Наибольший поток пациентов традиционно фиксируется из стран Центральной Азии, СНГ, а также государств Персидского залива и дальнего зарубежья. К услугам казахстанских хирургов все чаще прибегают экспаты, проживающие в регионе.

За чем именно едут в Казахстан?

В официальных отчетах ведомств не конкретизируются медицинские направления, однако эксперты отрасли выделяют три главных сектора, в которых Казахстан успешно конкурирует на международном рынке:

  1. Кардиохирургия и нейрохирургия. Национальный научный кардиохирургический центр в Астане известен уникальными операциями на сердце, включая имплантацию вспомогательных устройств кровообращения (VAD). Стоимость таких процедур здесь в 3–5 раз ниже, чем в Западной Европе.

  2. Репродуктивная медицина (ЭКО). Казахстанские репродуктологи и эмбриологи добились высокого процента приживаемости эмбрионов, а лояльное законодательство РК в сфере вспомогательных репродуктивных технологий привлекает пары со всего мира.

  3. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Так называемый «дентал-туризм» популярен благодаря ультрасовременному оборудованию и низким ценам на имплантацию и протезирование.

Перезагрузка отрасли: Дорожная карта на 2026–2028 годы

Чтобы закрепить успех и превратить стихийный поток пациентов в системный источник несырьевого дохода, Минтуризма совместно с Министерством здравоохранения разработали масштабную Дорожную карту по развитию медицинских путешествий на 2026–2028 годы.

Программа нацелена на решение ключевых инфраструктурных проблем, которые долгое время сдерживали потенциал отрасли:

  • Маркетинг за рубежом: агрессивное продвижение медицинского бренда Казахстана на международных выставках и цифровых платформах.

  • Сервис и логистика: упрощение визового режима для медицинских туристов (внедрение Medical Visa) и создание англоязычной среды в клиниках.

  • Экспортный потенциал: создание новых рабочих мест и привлечение прямых иностранных инвестиций в частный медицинский сектор.

Сравнительный анализ: почему выбирают Казахстан

Критерий Казахстан Страны Западной Европы / Израиль
Стандарты лечения Соответствуют JCI (в аккредитованных центрах) Мировой уровень
Стоимость услуг Доступная (в среднем на 50–70% ниже) Высокая
Период ожидания Минимальный (быстрая госпитализация) Длинные очереди по страховке
Визовый режим Безвизовый въезд для десятков стран Сложное оформление виз

Вызовы, которые предстоит преодолеть

Несмотря на оптимистичную статистику, эксперты указывают на «болевые точки», которые государству придется устранить в рамках новой Дорожной карты. Главная из них — языковой барьер. Если медицинский персонал высшего звена зачастую владеет английским языком, то средний и младший медперсонал, а также службы администрирования в регионах пока к этому не готовы.

Кроме того, для удержания планки 80+ тысяч пациентов в год Казахстану необходимо масштабировать опыт столичных клиник на областные центры, расширяя сеть медицинских учреждений со статусом JCI.

3
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь