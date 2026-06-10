Почему иностранцы массово едут лечиться в Казахстан и сколько они экономят

Отечественная медицина переживает беспрецедентный приток иностранных пациентов: по итогам прошлого года клиники страны приняли рекордные 80 тысяч зарубежных граждан. Главными драйверами спроса стали жесткие международные стандарты качества и кратная разница в стоимости сложных операций по сравнению с развитыми странами, сообщает Lada.kz.

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Эффект JCI: почему зарубежные пациенты доверяют казахстанским врачам

По данным Министерства туризма и спорта РК, ключевым фактором доверия со стороны иностранцев стало признание клиник на мировом уровне. На сегодняшний день 10 ведущих медицинских центров Казахстана обладают престижной международной аккредитацией Joint Commission International (JCI).

Справка: Аккредитация JCI — это «золотой стандарт» в мировой медицине. Она оценивает безопасность пациента, качество ухода, квалификацию персонала и менеджмент клиники. Наличие этого сертификата ставит казахстанские больницы в один ряд с топовыми госпиталями Южной Кореи, Израиля и Германии, но с важным преимуществом — доступной ценой.

Наибольший поток пациентов традиционно фиксируется из стран Центральной Азии, СНГ, а также государств Персидского залива и дальнего зарубежья. К услугам казахстанских хирургов все чаще прибегают экспаты, проживающие в регионе.

За чем именно едут в Казахстан?

В официальных отчетах ведомств не конкретизируются медицинские направления, однако эксперты отрасли выделяют три главных сектора, в которых Казахстан успешно конкурирует на международном рынке:

Кардиохирургия и нейрохирургия. Национальный научный кардиохирургический центр в Астане известен уникальными операциями на сердце, включая имплантацию вспомогательных устройств кровообращения (VAD). Стоимость таких процедур здесь в 3–5 раз ниже, чем в Западной Европе. Репродуктивная медицина (ЭКО). Казахстанские репродуктологи и эмбриологи добились высокого процента приживаемости эмбрионов, а лояльное законодательство РК в сфере вспомогательных репродуктивных технологий привлекает пары со всего мира. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Так называемый «дентал-туризм» популярен благодаря ультрасовременному оборудованию и низким ценам на имплантацию и протезирование.

Перезагрузка отрасли: Дорожная карта на 2026–2028 годы

Чтобы закрепить успех и превратить стихийный поток пациентов в системный источник несырьевого дохода, Минтуризма совместно с Министерством здравоохранения разработали масштабную Дорожную карту по развитию медицинских путешествий на 2026–2028 годы.

Программа нацелена на решение ключевых инфраструктурных проблем, которые долгое время сдерживали потенциал отрасли:

Маркетинг за рубежом: агрессивное продвижение медицинского бренда Казахстана на международных выставках и цифровых платформах.

Сервис и логистика: упрощение визового режима для медицинских туристов (внедрение Medical Visa) и создание англоязычной среды в клиниках.

Экспортный потенциал: создание новых рабочих мест и привлечение прямых иностранных инвестиций в частный медицинский сектор.

Сравнительный анализ: почему выбирают Казахстан

Критерий Казахстан Страны Западной Европы / Израиль Стандарты лечения Соответствуют JCI (в аккредитованных центрах) Мировой уровень Стоимость услуг Доступная (в среднем на 50–70% ниже) Высокая Период ожидания Минимальный (быстрая госпитализация) Длинные очереди по страховке Визовый режим Безвизовый въезд для десятков стран Сложное оформление виз

Вызовы, которые предстоит преодолеть

Несмотря на оптимистичную статистику, эксперты указывают на «болевые точки», которые государству придется устранить в рамках новой Дорожной карты. Главная из них — языковой барьер. Если медицинский персонал высшего звена зачастую владеет английским языком, то средний и младший медперсонал, а также службы администрирования в регионах пока к этому не готовы.

Кроме того, для удержания планки 80+ тысяч пациентов в год Казахстану необходимо масштабировать опыт столичных клиник на областные центры, расширяя сеть медицинских учреждений со статусом JCI.