ОПЕК+ машет кулаками после драки: Казахстану разрешили то, что Астана и так добывала сверх лимитов

Казахстан официально получил право увеличить добычу нефти в июле в рамках обновленного соглашения ОПЕК+. Однако отраслевые эксперты уверены: номинальное расширение лимитов является лишь «хорошей миной при плохой игре» и попыткой картеля узаконить систематическое неисполнение обязательств Астаной, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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ОПЕК+ расширяет лимиты: сколько сырья разрешили извлекать Казахстану

Сразу семь государств-участников соглашения ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Россию и Казахстан, частично снимут добровольные ограничения, введенные весной прошлого года. Суммарно альянс нарастит производство на 188 тыс. баррелей в сутки.

Для Казахстана планка повышается на 10 тыс. баррелей — теперь официальный лимит страны зафиксирован на отметке 1,608 млн баррелей в сутки. Как отмечает автор профильного Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов, на реальную расстановку сил на мировом энергорынке этот шаг не повлияет. Более того, эксперт подчеркивает, что Казахстан уже давно и систематически игнорирует установленные картелем рамки, допуская перепроизводство.

О чем молчит статистика и что осталось за кадром

Чтобы понять, почему ОПЕК+ пошла на этот шаг, важно заглянуть за кулисы министерских отчетов. Буквально на днях Министерство энергетики РК и консорциум NCOC официально объявили о переносе масштабного 40-дневного ремонта на крупнейшем месторождении Кашаган с лета текущего года на 2027 год.

Поскольку Кашаган не уйдет на вынужденную паузу, у Казахстана образуется колоссальный профицит сырья, который физически необходимо куда-то сбывать. По мнению Байдильдинова, решение ОПЕК+ — это не жест доброй воли для стабилизации рынка в кризис, а банальное «узаконивание» излишков, которые Астана все равно выплеснула бы на рынок.

Ситуация усугубляется внутренним расколом в самом картеле. Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава ОПЕК+ серьезно подорвал авторитет организации. На данный момент с мирового рынка убрано порядка 5–7 млн баррелей в сутки, и символическое июльское увеличение квот погоды не сделает. ОПЕК+ стремительно теряет рычаги жесткого давления на глобальные цены.

Что диктует цены на самом деле: Черное море и Ормузский пролив

Экспертное сообщество сходится во мнении, что бумажные директивы ОПЕК+ сегодня вторичны. Настоящую премию к стоимости барреля формирует геополитика. Реальные физические поставки углеводородов зависят от:

Безопасности судоходства и рисков регулярных атак в акватории Черного моря;

Градуса напряженности вокруг Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии Ближнего Востока.

Любое обострение боевых действий мгновенно перекрывает логистические цепочки, делая любые квоты бессмысленными.

Влияние на экономику: прогноз Нацбанка РК по курсу и налогам

Несмотря на скепсис аналитиков относительно веса ОПЕК+, для внутренней экономики Казахстана сохранение высоких объемов экспорта критически важно. Высокая интенсивность добычи на тройке мегапроектов (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) обеспечивает стабильный приток валютной выручки.

Согласно обновленному базовому сценарию Национального банка РК, стоимость эталонной марки Brent прогнозируется на уровне 90 долларов за баррель. Столь оптимистичные ожидания регулятор связывает именно с ближневосточными рисками. Высокая цена на нефть при растущей добыче станет мощным драйвером для укрепления курса тенге, пополнения активов Национального фонда и покрытия дефицита государственного бюджета. Тем не менее в среднесрочной перспективе Нацбанк ожидает охлаждения рынка — до $75 в следующем году и до $65 к последующим периодам, что требует от Астаны максимальной монетизации ресурсов «здесь и сейчас».