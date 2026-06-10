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10.06.2026, 13:24

В Казахстане проверят каждую маму: более 1000 женщин уже под следствием из-за «накрутки» выплат

Новости Казахстана 0 1 443

В Казахстане разворачивается беспрецедентный социальный скандал. В 13 регионах страны возбуждено 38 уголовных дел из-за фиктивного трудоустройства ради завышенных декретных: фигурантками стали более тысячи женщин, а общий ущерб государству исчисляется миллиардами, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Эффект «мертвых душ»: как работала схема

В стенах Мажилиса озвучили шокирующие результаты проверки Высшей аудиторской палаты (ВАП). Выяснилось, что несовершенство регулирования Государственного фонда социального страхования (ГФСС) привело к потере свыше 67 миллиардов тенге.

Организаторы незаконных схем использовали юридическую лазейку, позволяющую рассчитывать размер декретных выплат на основе совокупного дохода со всех мест работы. Мошенники оформляли беременных женщин в десятки подставных фирм одновременно.

В ходе аудита были зафиксированы случаи, когда одна женщина ради максимальной выплаты формально числилась сотрудницей сразу в 42 организациях.

В общей сложности ведомство выявило около 17 тысяч получателей с признаками фиктивного трудоустройства. На их счета из госбюджета незаконно утекло 28,6 миллиарда тенге. Еще 28,3 миллиарда тенге фонд потерял из-за отсутствия жесткого механизма автоматической приостановки выплат по уходу за ребенком в случае изменения статуса получателя.

Как Минтруда и КГД вычисляют «фиктивный» доход

Раньше подобные схемы годами оставались незамеченными из-за слабой интеграции баз данных. Теперь же Комитет регулирования и контроля Минтруда совместно с Комитетом госдоходов (КГД) задействуют сквозной цифровой аудит.

Искусственный интеллект и алгоритмы налоговых органов автоматически подсвечивают «аномальное» поведение налогоплательщиков. Под подозрение сразу попадают женщины, у которых отчисления в пенсионный фонд (ЕНПФ) и социальные фонды резко вырастают или начинают поступать от множества компаний за 6-9 месяцев до предполагаемой даты родов (так называемый «период накрутки стажа»). Следователи проверяют не просто наличие договоров, а реальное существование офисов, штатное расписание фирм-доноров и IP-адреса, с которых отправлялись налоговые отчеты.

Тысяча подозреваемых и первые приговоры

Как заявила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, по фактам мошенничества в крупных размерах правоохранительными органами уже ведется активное следствие.

  • Масштаб расследования: Под уголовное преследование попали более 1 000 женщин по всей республике.

  • Текущий ущерб: Предварительная сумма доказанного ущерба по текущим 38 делам составляет около 3 миллиардов тенге.

  • Судебные решения: В отношении непосредственных организаторов и кураторов незаконных схем (так называемых «помогаек», открывавших фирмы-однодневки) уже вынесено 9 обвинительных приговоров с реальными сроками и конфискацией имущества.

Министр финансов Мади Такиев добавил, что прямо сейчас его ведомство проводит тотальный внутренний аудит, итоги которого будут официально подведены и обнародованы до конца текущего месяца.

Что изменится для честных получателей декретных?

Главный вопрос, который волнует казахстанцев: не ударят ли массовые проверки по обычным молодым мамам? В профильном ведомстве заверяют, что честным гражданам бояться нечего, однако правила игры уже стали жестче.

На законодательном уровне принят пакет экстренных поправок. Теперь ГФСС получил право запрашивать у работодателей детальные подтверждения трудовой деятельности заявительницы (акты выполненных работ, табели учета рабочего времени), если ее доходы вызывают сомнения. Кроме того, автоматизируется система перекрестного контроля: если компания, отчислявшая за сотрудницу соцналоги, признается банкротом или «бездействующей», начисление выплат будет приостановлено до выяснения обстоятельств.

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